"Зеленского отстранят от власти": почему для выживания Европе нужны российские ресурсы — эксперт

Европа будет настаивать на отстранении Зеленского, потому что только перемирие с Россией может снять энергетическую проблему. Если война в Персидском заливе затянется, ей понадобятся российские ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

Премьер Венгрии Виктор Орбан сохраняет вето на кредит в 90 млрд евро для Украины, требуя нефть по нефтепроводу "Дружба". Отвечая на вопрос о том, что ждет финансовую систему Украины, Зубец заявил, что Европа изменит свою позицию."Европа будет настаивать на отстранении [Владимира] Зеленского от власти. Европе нужна передышка, потому что только перемирие с Россией может снять энергетическую проблему. Если действительно война в Персидском заливе затянется на полгода, то для того, чтобы Европа выжила, необходимы поставки российских ресурсов", — констатировал экономист.По его словам, раньше нефтепровод "Дружба" был нужен только Словакии и Венгрии, а теперь — всей Европе. "Если раньше это было личное требование Орбана, то теперь больше дешевой нефти и нефтепродуктов будет требовать вся Европа", — пояснил эксперт.Он добавил, что Зеленский потерял актуальность: ему просто перестанут давать деньги, что станет простым способом сменить его на кого-то более вменяемого. "[Начальник ГУР Министерства обороны Украины] Буданов* это кандидат от США, [экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий] Залужный – от Великобритании. Но учитывая вес Штатов, думаю, что у Буданова и [Давида] Арахамии шансов больше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.О двусторонних переговорах США и Украины во Флориде — в статье Евгении Кондаковой "Когда процесс важнее результата: зачем США и Украина проводили переговоры во Флориде" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

