Когда процесс важнее результата: зачем США и Украина проводили переговоры во Флориде

Американская администрация не упускает из виду ситуацию на Украине, более того, привлекла к процессу разработки плана урегулирования нового переговорщика, имеющего успешный опыт на этом направлении

2026-03-23T17:27

Не всё Дональду Трампу Ближний Восток. На минувших выходных, 21-22 марта, во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины, первые после длительной паузы, вызванной операцией в Иране. Россия в них изначально принимать участия не собиралась, это другой формат – двусторонний, а трёхсторонний, как недавно сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока на паузе.Впрочем, встреча в таком составе позволила бы американцам как следует "поработать" с украинскими визави, а ими в Вашингтоне не особо довольны, о чём Трамп прямо сказал чуть больше недели назад. В интервью телеканалу NBC News он попросил передать главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что президент РФ Владимир Путин готов к ней, и добавил, что с Зеленским договориться гораздо сложнее.Но и украинцы из консультаций с глазу на глаз могли извлечь пользу – вновь озвучить предложение о поставках Соединённым Штатам своей технологии БПЛА-перехватчика для защиты американских баз на Ближнем Востоке. Как писал портал Axios, в августе 2025 года Вашингтон эту инициативу отверг, но в начале марта Белый дом изменил позицию из-за неожиданных ударов беспилотниками со стороны Ирана.Украинскую сторону во Флориде представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, в недавнем прошлом постоянный представитель страны при ООН, и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который весной 2022 года парафировал текст мирного соглашения с Россией. А вот в составе американской делегации произошли некоторые изменения: помимо уже привычных фигур спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера, во Флориде присутствовал старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб, специалист по экономическому досье Джош Грюнбаум. Он присутствовал на переговорах с Путиным в Кремле в конце января, а старший советник по политическим вопросам Управления планирования политики Госдепартамента Крис Карран подключился к процессу впервые.Что бы могло значить появление нового переговорщика?Для начала несколько слов о подразделении, которое он представляет. Управление планирования политики называют "мозговым штурмом" Госдепа. Оно занимается оценкой долгосрочных тенденций мировой политики, в т.ч. их влияния на национальные интересы США, координацией внутри ведомства для обеспечения единого внешнеполитического курса, а ещё представляет госсекретарю новые подходы к тем или иным вопросам, зачастую ставя под сомнение устоявшиеся стратегии. Чтобы было понятнее, наглядный пример – План Маршалла, ставший одним из самых успешных проектов Соединённых Штатов XX века, разработало именно это Управление. Более того, оно и было создано госсекретарём Джорджем Маршаллом под задачу подготовки долгосрочной программы восстановления Европы после Второй мировой войны. Возглавил новый отдел в 1947 году заместитель начальника Национального военного колледжа Джордж Кеннан, тот самый, который прославился благодаря "длинной телеграмме". Так что подключение к переговорному процессу по Украине Управления планирования политики Госдепартамента может быть направлено на выработку новых стратегий урегулирования, ибо добиться прорыва до сих пор не удалось.Информации о самом Карране на официальных ресурсах внешнеполитического ведомства не так много. Из того, что известно о нём, вот что может быть очень полезно в контексте украинского конфликта. Мало того, что Карран – карьерный дипломат, хорошо известный с внутренней кухней Госдепартамента, он юрист-международник, построивший успешную карьеру на защите иностранных компаний и целых государств в американских судах. Самый яркий эпизод из практики: будучи партнёром юридической фирмы White & Case, Карран представлял интересы правительства Ливии на переговорах с Госдепом, при его содействии подготовлено двустороннее соглашение об урегулировании взаимных претензий 2008 года, которое именуют историческим, поскольку оно позволило окончательно закрыть вопросы компенсаций за теракты 1980-х годов и стало фундаментом для полной нормализации отношений между странами. Эта сделка стала возможной за счёт принятия Конгрессом специального закона Libyan Claims Restitution Act, который предусматривал остановку всех гражданских исков против ливийского государства по обвинениям в терроризме в обмен на выплату компенсаций правительством Муаммара Каддафи, исключение Ливии из чёрного списка Госдепартамента спонсоров терроризма дало зелёный свет для американских инвестиций, в частности в энергетический сектор.Вот он пример крупной сделки, в рамках которой политические уступки одной стороны принесли ей юридические гарантии безопасности - именно то, что необходимо сейчас по украинскому кейсу. Так что глубокие познания международного права и практический опыт Каррана будут очень необходимы, если дело дойдёт до заключения мирного соглашения.Если верить Уиткоффу, работа над планом урегулирования почти завершена."Украинцы заявили, что мы выполнили работу на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились ещё более значительного прогресса", - заявил спецпосланник президента США.Переговоры во Флориде он охарактеризовал как конструктивные, сосредоточенные на ключевых пунктах определения устойчивой и надёжной структуры безопасности для Украины, а также на важнейших гуманитарных усилиях в регионе. Глава украинской делегации Умеров написал в своём телеграм-канале: "Во время встреч основное внимание было уделено вопросам надёжных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмену и возвращению наших граждан. Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешённых вопросов".Фразы со словом "прогресс" стали уже неотъемлемой частью заявлений американской стороны по результатам тех или иных консультаций по украинскому конфликту, эту привычку перенял и Киев – правильно, надо же продемонстрировать, что собирались не просто так. Только на практике ощутимого прогресса не прослеживается. Насчёт гуманитарного трека и возвращения граждан, обмен военнопленными и телами – один из немногих вопросов, по которым РФ и Украине удаётся стабильно договариваться, причём без США, правда, при посредничестве ближневосточных государств.А дальше в словах чиновников общие формулировки, за которыми можно красиво завуалировать отсутствие всякого прогресса. Да, подобные дежурные фразы – не редкость в заявлениях подобного рода, поскольку дипломатия любит тишину, и, если сразу раскрыть карты, это может навредить всему процессу. Однако что Киев, что Вашингтон, как мы знаем, частенько пренебрегают этим принципом, разглашая то, что не предназначалось для широкой аудитории, на что Россия, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров, неоднократно обращала внимание.Нынешний раунд двусторонних консультаций во Флориде – это тот случай, когда важнее сам факт их проведения. Администрации Белого дома, как бы она ни была сейчас погружена в перипетии "Эпической ярости", необходимо держать руку на пульсе украинского конфликта, поскольку Зеленский непредсказуем и может выйти из-под контроля, а последствия будут серьёзными. Тем более сейчас, на фоне разлада США и Европы из-за операции в Иране, политики Старого света не упустят шанса вставить палки в колёса миротворческим инициативам Трампа.Чуть меньше двух недель назад источник "Украинской правды" в "Слуге народа" сообщил: "Европейцы сказали: "Повоюйте ещё 1,5-2 года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине ещё несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада".К такому развитию событий украинские законодатели теперь и готовятся, пишет "РБК-Украина"."При этом в нынешнем режиме парламенту придётся как-то существовать ещё долго. Если несколько месяцев назад в политических кулуарах чувствовалась атмосфера приближения перемирия, мирного соглашения, референдума по нему и выборов (пусть не весной или летом, так хотя бы осенью), то сейчас, после того, как переговоры зашли в тупик, и на фоне войны в Иране, всё больше собеседников говорят о том, что ещё год-два придётся прожить в нынешнем, военном режиме. А других депутатов на этот период у Украины нет и не будет", - говорится в публикации.Тем временем в момент консультаций во Флориде появилась информация о конфликте на Банковой по поводу будущего сделки."Наш источник в Офисе президента рассказал, что Буданов сейчас настаивает на заключении рамочной сделки по мирному треку Трампа, так как считает наши позиции очень слабыми из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этой неделе произошёл словесный конфликт между Зеленским и главой Офиса президента по теме мирного трека, а президент в открытую обвинил Буданова в амбициях пойти на выборы!" - сообщил телеграм-канал "Резидент" 21 марта.В Вашингтоне прекрасно понимают, что в настоящий момент Зеленский не будет подписывать никаких соглашений с Россией, так пусть хоть представители правящих кругов страны останутся на виду американских чиновников.*внесён в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: Ради такого Трамп готов помочь России вернуться на мировую арену. Причём тут Украина

2026

Евгения Кондакова

