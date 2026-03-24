Отцы-основатели или владельцы страны? Закон спикера Стефанчука меняет статус Украины
17:17 24.03.2026 (обновлено: 17:21 24.03.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Руслан Стефанчук
Под шумок мирных переговоров в Майами и всеобщее отвлечение внимания на ближневосточный кризис Владимир Зеленский подписал закон 4720, который пылился в Верховной Раде аж с 2022 года. Автором "взрывного" законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук, который зарегистрировал его еще 31 декабря 2021 года
Документ "гулял" по парламентским комитетам вплоть до 16 июля прошлого года, когда профильный комитет предоставил свой вывод, и в тот же день законопроект приняли за основу.
В этом был символизм, ведь 16 июля 2025-го отмечалась 35-я годовщина со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. Конечно, празднование дня суверенитета страной, которая давно сдала свою независимость английским и американским кураторам, выглядит комично. Но ведь и у руля Украины стоит бывший комик.
В пояснительной записке к своему законопроекту Стефанчук написал, что предлагаемая им законодательная инициатива вводит новый правовой статус для депутатов - основателей государственной независимости Украины.
Выглядит все невинно: официальные почести, удостоверения и значки за счет парламента, признание заслуг ветеранов-державников. Тем более что таких мастодонтов осталось не более 150 человек. Вроде бы никакой крамолы.
Опять же очевидно, что свой проект Стефанчук списал с американских отцов-основателей - чтобы польстить внешним хозяевам страны победившего Майдана. В США к их числу относят "большую семерку": Джон Адамс, Джордж Вашингтон, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Бенджамин Франклин. А еще депутатов, подписавших Декларацию о независимости.
Вот Стефанчук и скопировал для украинских парламентариев эту норму. И сразу же вызвал бурление национально-патриотических фекалий. Спикеру ВР напихали полную панамку упреков за то, что в его законопроекте коммунисты и националисты получили равные права и почести, хотя одни, типа Левко Лукьяненко "сидели за независимость", писали текст декларации о "незалежности" и продвигали его в парламенте и в обществе, а коммунисты во главе с руководителем ЦК Компартии УССР Станиславом Гуренко просто поднимали руку и жали на кнопки.
Главное научно-экспертное и Главное юридическое управления Верховной Рады тоже вставили свои "пять копеек". Ведь после 2022 года выяснилось, что многие "отцы-основатели" по версии киевского режима являются госизменниками и коллаборантами (например, тогдашний глава Крыма Сергей Цеков), и нужна специальная комиссия, которая будет вычищать недостойных.
"Лишить звания отца-основателя державы "комиссионеры" могут, если лицо осуждено за тяжкое и особо тяжкое преступление, а могут такой статус и не предоставить, если депутат совершил преступление, направленное на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности и т.д. То есть вопрос выносится на усмотрение комиссии Рады, которая не относится ни к судебным, ни к правоохранительным органам", - критикуют документ парламентские юристы.
Также у парламентских экспертов возникли замечания по поводу прав "основателей", получивших пожизненные дипломатические паспорта и возможность выезда за границу. То есть те, кому на Украине декоммунизаторы годами затыкали рот, теперь спокойно могут выехать из страны и рассказать о беспределе с международных трибун.
А больше всего критики закона боятся, что именами отцов-основателей государственности начнут называть улицы, мосты, скверы. И тогда появятся не только проспект Ивана Драча или Михаила Горыня, но и бульвар коммуниста Георгия Крючкова, например. Препятствий для этого уже нет.
"Если депутат признан основателем, но в 1990-1991 годах он входил в "группу 239", значительная часть которой стояла на антиукраинских позициях, то можно ли увековечить память о нем названиями улиц или строить ему памятники? Закон Стефанчука говорит, что можно", - бесятся сторонники "Украины для украинцев".
И намекают, что теперь местные советы смогут называть улицы в честь украинских коммунистов и социалистов, презрительно оглядываясь на всяких там Лукьяненко и Стецько.
По мнению критиков, закон Стефанчука открывает путь к увековечиванию памяти лиц с "сомнительной политической репутацией". А значит, нельзя уже будет спортсменам-неудачникам типа Владислава Гераскевича с трибуны Рады требовать лишения государственных наград героев Украины Сергея Бубки или Яны Клочковой - по приказу агентов внешнего влияния. Соответственно, не выйдет у Виктора Пинчука или Рината Ахметова лепить будущих депутатов из спортсменов-лузеров или националистов-десоветизаторов. И полетят под откос карьеры Притул, Стерненок и Ницой…
Сообразив, что к чему, патриоты стали требовать от спикера Стефанчука в противовес к уже принятому закону законодательно закрепить восстановление независимости, ведя ее от 4-го Универсала Центральной Рады, провозглашенного 22 января 1918 года. А Декларацию о суверенитете 1990 года, Акт о независимости 1991 года и всеукраинский референдум 1 декабря того же года признать только этапами восстановления самостоятельности.
Но, похоже, что поезд уже ушел. Да и задача у этого эшелона военного времени была совершенно другой, кардинально отличной от того, о чем вопят декоммунизаторы.
Настоящие "подводные камни" закона об отцах-основателях объяснил адвокат Дмитрий Мамчик. Он уверен: подписанный Зеленским закон о ветеранах украинской державности на самом деле является актом приватизации Украины отдельной группой людей.
Вообще, сам термин "основатель державы" с точки зрения основ государства и права - это катастрофа. Основатели могут быть у ООО или благотворительного фонда, а основателем Украины, согласно 5-й статье Конституции, является украинский народ.
"Но данный закон отнимает у народа это право и передает его группе избранных - депутатам, которые боролись за независимость и ставили подпись под декларацией. Это все равно что сказать: Украина - наша частная корпорация, а люди в ней - нанятый рабочий персонал", - поясняет Мамчик.
Теперь-то понятными становятся и многолетние скитания внутренних переселенцев, и людоедские рейды ТЦК: это руководители корпорации "Украина" просто избавляются от ненужных кадров. И все - по закону 4720. Ведь у нанятого персонала нет никаких прав перед владельцем ООО "Украина".
Еще один нюанс - пожизненное содержание отцов-основателей. Пока пенсионеры и внутренние беженцы пытаются выжить на государственную подачку, из бюджета уже в 2026 году начнут вымывать сотни тысяч на надбавки ветеранам независимости. Речь идет о выплатах ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере 80% месячной заработной платы депутата Рады текущего созыва (сейчас она составляет около 200 тыс. гривен).
Но главный фокус, по мнению юриста, это 9-я статья нового закона. Под шумок чествования старейшин государственной политики право на пожизненный дипломатический статус и паспорт получают парламентские долгожители - депутаты трех и более созывов.
То есть депутаты-мастодонты вроде Петра Порошенко*, Юлии Тимошенко и прочие "сидельцы" просто выписали себе право беспрепятственного пересечения границ Украины в любой момент, тогда как для рядовых граждан - граница на замке.
Пока для элиты создают отдельные законы и выписывают специальные правила, для основной массы граждан права "ужимают" или вообще отменяют. Ну а что? Украина теперь народу не принадлежит, страна официально перешла под контроль "отцов-основателей".
Подписывайся на