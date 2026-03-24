Отцы-основатели или владельцы страны? Закон спикера Стефанчука меняет статус Украины

Под шумок мирных переговоров в Майами и всеобщее отвлечение внимания на ближневосточный кризис Владимир Зеленский подписал закон 4720, который пылился в Верховной Раде аж с 2022 года. Автором "взрывного" законопроекта выступил спикер парламента Руслан Стефанчук, который зарегистрировал его еще 31 декабря 2021 года

2026-03-24T17:17

2026-03-24T17:21

Документ "гулял" по парламентским комитетам вплоть до 16 июля прошлого года, когда профильный комитет предоставил свой вывод, и в тот же день законопроект приняли за основу. В этом был символизм, ведь 16 июля 2025-го отмечалась 35-я годовщина со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. Конечно, празднование дня суверенитета страной, которая давно сдала свою независимость английским и американским кураторам, выглядит комично. Но ведь и у руля Украины стоит бывший комик.В пояснительной записке к своему законопроекту Стефанчук написал, что предлагаемая им законодательная инициатива вводит новый правовой статус для депутатов - основателей государственной независимости Украины. Выглядит все невинно: официальные почести, удостоверения и значки за счет парламента, признание заслуг ветеранов-державников. Тем более что таких мастодонтов осталось не более 150 человек. Вроде бы никакой крамолы. Опять же очевидно, что свой проект Стефанчук списал с американских отцов-основателей - чтобы польстить внешним хозяевам страны победившего Майдана. В США к их числу относят "большую семерку": Джон Адамс, Джордж Вашингтон, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Бенджамин Франклин. А еще депутатов, подписавших Декларацию о независимости. Вот Стефанчук и скопировал для украинских парламентариев эту норму. И сразу же вызвал бурление национально-патриотических фекалий. Спикеру ВР напихали полную панамку упреков за то, что в его законопроекте коммунисты и националисты получили равные права и почести, хотя одни, типа Левко Лукьяненко "сидели за независимость", писали текст декларации о "незалежности" и продвигали его в парламенте и в обществе, а коммунисты во главе с руководителем ЦК Компартии УССР Станиславом Гуренко просто поднимали руку и жали на кнопки.Главное научно-экспертное и Главное юридическое управления Верховной Рады тоже вставили свои "пять копеек". Ведь после 2022 года выяснилось, что многие "отцы-основатели" по версии киевского режима являются госизменниками и коллаборантами (например, тогдашний глава Крыма Сергей Цеков), и нужна специальная комиссия, которая будет вычищать недостойных. "Лишить звания отца-основателя державы "комиссионеры" могут, если лицо осуждено за тяжкое и особо тяжкое преступление, а могут такой статус и не предоставить, если депутат совершил преступление, направленное на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности и т.д. То есть вопрос выносится на усмотрение комиссии Рады, которая не относится ни к судебным, ни к правоохранительным органам", - критикуют документ парламентские юристы.Также у парламентских экспертов возникли замечания по поводу прав "основателей", получивших пожизненные дипломатические паспорта и возможность выезда за границу. То есть те, кому на Украине декоммунизаторы годами затыкали рот, теперь спокойно могут выехать из страны и рассказать о беспределе с международных трибун.А больше всего критики закона боятся, что именами отцов-основателей государственности начнут называть улицы, мосты, скверы. И тогда появятся не только проспект Ивана Драча или Михаила Горыня, но и бульвар коммуниста Георгия Крючкова, например. Препятствий для этого уже нет."Если депутат признан основателем, но в 1990-1991 годах он входил в "группу 239", значительная часть которой стояла на антиукраинских позициях, то можно ли увековечить память о нем названиями улиц или строить ему памятники? Закон Стефанчука говорит, что можно", - бесятся сторонники "Украины для украинцев". И намекают, что теперь местные советы смогут называть улицы в честь украинских коммунистов и социалистов, презрительно оглядываясь на всяких там Лукьяненко и Стецько.По мнению критиков, закон Стефанчука открывает путь к увековечиванию памяти лиц с "сомнительной политической репутацией". А значит, нельзя уже будет спортсменам-неудачникам типа Владислава Гераскевича с трибуны Рады требовать лишения государственных наград героев Украины Сергея Бубки или Яны Клочковой - по приказу агентов внешнего влияния. Соответственно, не выйдет у Виктора Пинчука или Рината Ахметова лепить будущих депутатов из спортсменов-лузеров или националистов-десоветизаторов. И полетят под откос карьеры Притул, Стерненок и Ницой…Сообразив, что к чему, патриоты стали требовать от спикера Стефанчука в противовес к уже принятому закону законодательно закрепить восстановление независимости, ведя ее от 4-го Универсала Центральной Рады, провозглашенного 22 января 1918 года. А Декларацию о суверенитете 1990 года, Акт о независимости 1991 года и всеукраинский референдум 1 декабря того же года признать только этапами восстановления самостоятельности.Но, похоже, что поезд уже ушел. Да и задача у этого эшелона военного времени была совершенно другой, кардинально отличной от того, о чем вопят декоммунизаторы. Настоящие "подводные камни" закона об отцах-основателях объяснил адвокат Дмитрий Мамчик. Он уверен: подписанный Зеленским закон о ветеранах украинской державности на самом деле является актом приватизации Украины отдельной группой людей. Вообще, сам термин "основатель державы" с точки зрения основ государства и права - это катастрофа. Основатели могут быть у ООО или благотворительного фонда, а основателем Украины, согласно 5-й статье Конституции, является украинский народ. "Но данный закон отнимает у народа это право и передает его группе избранных - депутатам, которые боролись за независимость и ставили подпись под декларацией. Это все равно что сказать: Украина - наша частная корпорация, а люди в ней - нанятый рабочий персонал", - поясняет Мамчик. Теперь-то понятными становятся и многолетние скитания внутренних переселенцев, и людоедские рейды ТЦК: это руководители корпорации "Украина" просто избавляются от ненужных кадров. И все - по закону 4720. Ведь у нанятого персонала нет никаких прав перед владельцем ООО "Украина".Еще один нюанс - пожизненное содержание отцов-основателей. Пока пенсионеры и внутренние беженцы пытаются выжить на государственную подачку, из бюджета уже в 2026 году начнут вымывать сотни тысяч на надбавки ветеранам независимости. Речь идет о выплатах ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере 80% месячной заработной платы депутата Рады текущего созыва (сейчас она составляет около 200 тыс. гривен).Но главный фокус, по мнению юриста, это 9-я статья нового закона. Под шумок чествования старейшин государственной политики право на пожизненный дипломатический статус и паспорт получают парламентские долгожители - депутаты трех и более созывов. То есть депутаты-мастодонты вроде Петра Порошенко*, Юлии Тимошенко и прочие "сидельцы" просто выписали себе право беспрепятственного пересечения границ Украины в любой момент, тогда как для рядовых граждан - граница на замке. Пока для элиты создают отдельные законы и выписывают специальные правила, для основной массы граждан права "ужимают" или вообще отменяют. Ну а что? Украина теперь народу не принадлежит, страна официально перешла под контроль "отцов-основателей".Еще о ситуации на Украине - в материале "Могильщик страны и могильщик людей". Эксперты и политики о Зеленском и о ситуации на Украине.

Елена Кирюшкина

