https://ukraina.ru/20260324/mogilschik-strany-i-mogilschik-lyudey-eksperty-i-politiki-o-zelenskom-i-o-situatsii-na-ukraine-1077074022.html

"Могильщик страны и могильщик людей". Эксперты и политики о Зеленском и о ситуации на Украине

В экспертном сообществе говорят о судьбе единой Европы и обсуждают, успеют ли европейцы освоить боевой опыт украинского кризиса до того, как придётся воевать самим — если придётся. Думают и о природе событий, происходящих в последние годы на Украине и в РФ.

2026-03-24T06:30

эксклюзив

трамп и зеленский

украина

европа

владимир зеленский

нато

ес

верховная рада

дональд трамп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_0:227:3036:1935_1920x0_80_0_0_f20103ee6690359b7a538886e868e02b.jpg

Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в эфире ютуб-канала Politeka в очередной раз подчеркнул, что в случае текущего украинско-российского конфликта православные славяне уничтожают сами себя - "целое уничтожает себя из середины".Что касается не просто злорадно наблюдающей, но активно способствующей этому самоубийственному для нас процессу Европы, то её саму может ожидать неприятный сюрприз — США вполне могут выйти из НАТО и строить с каждой европейской страной двусторонние отношения, предположил эксперт. Он отметил, что США ничего не потеряли в ходе нынешнего кризиса, но только приобрели, чего никак нельзя сказать о Европе.О возможном выходе США из НАТО написал в своём блоге и находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, "Трамп не простит европейским странам из блока НАТО то, что те отказали поддерживать его войну с Ираном".Является ли обида Трампа искренней или наигранной, не суть важно, но она, эта обида, будет использована для давления на Альянс. Если цель Трампа и американской политики заключается в дезинтеграции Евросоюза, то потребуется и дезинтеграция любых, цементирующих ЕС, связей, в том числе НАТО, считает нардеп.Но рассчитывать на быстрый крах ЕС и НАТО не стоит. Пока Европа вполне цела и внимательно изучает опыт ведения боевых действий на Украине (зачем — легко догадаться)."Решаются вопросы организации противодействия дронам типа "Герань", при этом ищется наиболее экономически обоснованный способ", - пишет телеграм-канал "Два майора", подчёркивая, что Европа, хотя и отказалась отправлять войска в Ормузский пролив по требованию Трампа, но - "продолжает финансировать Украину в её военных и социальных тратах".Что касается вызванного затянувшейся войной в Иране временного и относительного ослабления санкций против РФ, то это вовсе не "жесты доброй воли", а действия, необходимые Вашингтону для выправления ситуации на рынках, отмечают авторы канала. И делают вывод: "Как только Иранская ситуация разрешится, за нашу страну возьмутся с удвоенной силой".Боевые действия на Украине ем временем продолжаются, потери растут. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в увеличении потерь винит главкома ВСУ Александра Сырского — дескать, это "советская школа" воюет личным составом."Для него солдаты — это расходный материал. Отсюда бесконечный рассказ о нехватке пехоты на поле боя, о необходимости принудительной рандомной (произвольной — ред.) мобилизации, отлова граждан на улицах страны и отправки их на фронт", - заявил Гайдай в эфире одного из ютуб-кналов.По его мнению, это раскалывает тыл и при этом не даёт никакого эффекта в противодействии армии противника (ВС РФ — ред.), который "в отличие от нас, никого на улице не ловит...".Гайдай подчеркнул, что у России больше ресурсов, больше вооружений, никакого развала экономики и ВПК нет, поэтому в такой войне "мы (киевский режим — ред.) у них не выиграем". Однако, по словам эксперта, при кардинальном изменении подходов к ведению войны Киев способен одержать победу на поле боя.Для этого, продолжил Гайдай, нужна смена военно-политического руководства и "мобилизация всей страны". А если всё же говорить о принудительной мобилизации, то таким образом должны быть мобилизованы представители госаппарата, непомерно раздутого — его следует сократить на 80%, тогда появятся и деньги на контракты.Политтехнолог добавил, что, по его мнению, американская разведка ошибается, делая вывод о невозможности военной победы ВСУ в текущем конфликте - победить можно, но для этого нужно изменить сам подход к ведению войны. Тогда возможен военный успех Киева, поскольку Россия тоже пока "воюет личным составом".Тем временем мобилизацию на подконтрольной Киеву части Украины продолжают проводить силовыми методами. И такая мобилизация стала главным конфликтом внутри страны, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его словам, нет никаких оснований доверять социологическим опросам, показывающим высокий уровень доверия к Зеленскому. Эти результаты — для Трампа, Мерца и Макрона. И украинцы в Европе должны бы выйти на акции протеста и показать своё неприятие партии войны, своё отношение к Зеленскому, который "убивает украинский народ".Мосийчук добавил, что он имеет "маленький вопрос" к людям, называющим себя националистами или состоящими в националистических партиях — "какое отношение Зеленский имеет к Украине и к украинцам?".Зеленский - могильщик страны и могильщик людей, а вы (украинские националисты — авт.) ему служите, заявил экс-нардеп в эфире канала "Mayiak.ua".Он также подчеркнул, действия людоловов из ТЦК и ряд других событий и тенденций - "это всё нарастание гражданского противостояния внутри общества, которое может расколоть страну, привести к гражданской войне, к противостоянию".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Гонения на Telegram, нехорошие предчувствия Зеленского и новые войны. Эксперты и политики о ситуации"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

