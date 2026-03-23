Ямники и южно-русская колыбель человечества

23 марта 1860 года в Рязанской губернии родился российский археолог Василий Алексеевич Городцов, который в 1905 году предложил выделить з массива курганных захоронений медного века ямную культуру. В начале же марта 2025 года Wall Street Journal поведал об открытии гарвардских ученых – ямники были прародителями примерно половины населения Земли

2026-03-23T16:00

До чего, всё же, живучи легенды. Когда автор статьи работал в археологической экспедиции, на раскоп приезжали колхозники – посмотреть, чем заняты учёные. О происхождении курганов они знали, что их насыпали казаки над могилами падших героев. И эта мифология вполне обоснованная. Правда – в искусстве, а не в науке. Сценку с насыпанием кургана землёй, принесённой в казацких кучмах (шапках), можно увидеть в гениальном фильме Игоря Савченко "Богдан Хмельницкий" 1941 года. Как помнит автор, упоминалась эта легенда и в школьном учебнике. Там, конечно, было указано, что это легенда, но запомнилась именно она – просто потому, что о создателях "степных пирамид" авторам рассказать было нечего.Разумеется, казаки, будучи христианами, курганов не насыпали. Да и не наберёшь в кучму степную землю – очень она плотная. В реальности курганы складывались из дерновых "кирпичей", вырезанных мотыгами, изготовленными из лопаточных костей животных.Итак – о ямниках. Единственным источником информации об этом народе (или народах – общность материальной культуры не означает общности языковой или, тем более, такой воздушной материи как "самоопределение") является археология и связанная с ней генетика. Ямники были выделены по манере захоронения – покойников укладывали в могилу, вырытую в материковой глине, залегающей под чернозёмом (грунт этот каменной твердости – с ним бульдозеры с трудом справляются), на спину, с согнутыми ногами. Тело посыпали охрой (не всегда). Сверху могилу накрывали несколькими досками.Захоронения как правило очень бедные – изредка можно встретить горшок, простенькое украшение, а уж крошечный медный ножичек, окисленный до степени зеленого следа в грунте – немыслимое богатство (медь и мышьяковистая бронза присутствуют в 5% захоронений). В поздних захоронениях встречаются даже железо и золото. Мы очень мало знаем о культуре ямников, но сама специфика погребений заставляет подозревать наличие развитых религиозных представлений.В самых богатых захоронениях присутствуют даже одноразовые погребальные повозки (её предварительно разбирали) и головой быка или вола. Самые ранние повозки принадлежат именно ямникам (курган Сторожевая могила около села Волошское Днепропетровской области, раскопки 1973 года) – видимо именно им, или единовременным майкопцам, принадлежит приоритет в изобретении колеса.Более продвинутыми технически были поздние культуры – катакомбники и срубники. Особенность первых – двухчастное захоронение: в стенке вертикальной шахты делался подкоп, в который и клали тело. Вторые сооружали в могиле нечто вроде гроба или домика из досок.Курганы имеют слоистую структуру. После того, как сделано одно захоронение и поверх него делали невысокую насыпь, следующее захоронение делали рядом – ход для новой могилы прокапывали в насыпи, а следующим слоем земли накрывали уже оба захоронения. Иногда насыпь посыпали мелом, речным песком, разводили костёр.Крупные курганы могли включать десятки захоронений и достигать немалой высоты. Например, курган майкопской культуры (IV-III тыс. до н.э.) в Кабардино-Балкарии, раскопанный экспедицией Института археологии РАН летом прошлого года, достигает семи метров в высоту и 54 – в диаметре.Помимо курганов находят городища – временные посёлки. В Поволжье они скоромные, а в Поднепровье – более фундаментальные. Например, в городище Дурная Скеля в Запорожской области, раскопанном ещё в 1928 году, были многолетние дома и даже стены вокруг поселения. Во многих случаях городища были центрами не столько экономическими, сколько религиозными.Внешность у ямников была протоевропеоидная, у них были тёмные волосы. Характерная особенность – очень высокий рост – в среднем мужчины вырастали до 175 см. (у других народов – 160 см.) Интересно, что на скелетах почти нет травм от оружия, но довольно много травм, полученных в драках. В некоторых захоронениях обнаружены возбудители чумы, что говорит о контактах ямников с Западной Европой.Ещё один важный момент – судя по всему, происхождение основной массы населения и элиты было разным. Во всяком случае установлено, что у основной массы ямников превалировала гаплогруппа R1a, в то время как у правящего меньшинства – R1b. Последняя группа доминирует в современной Европе. Опубликованные в журнале Nature в 2015 году данные свидетельствуют – ДНК ряда европейских наций (славян в том числе) в той или иной степени включают в себя ДНК ямников. Впрочем, данные палеогенетики трудно поддаются анализу (на чём паразитируют псевдоисторики вроде Анатолия Клёсова). С уверенность можно сказать только то, что генетика и национальность – вещи не связанные.Ямники были кочевниками – скотоводами и примитивными земледельцами. Почему-то принято считать, что кочевники не тратили время на обработку земли. Это не так. Другое дело, что представления об агрокультуре у них были отсталые, под распашку использовались участки в поймах рек, которые было просто обрабатывать и которые давали высокий урожай. Ирригация (и тесно связанная с ней организация государственной власти) ранним кочевникам была неизвестна. Некоторые учёные полагают, что древнеиндийская легенда о победе раджи богов Индры над змеем Вритрой имело основой разрушение плотин западными захватчиками – потомками (или предками) ямников.Ямники разводили крупный рогатый скот, овец, коз – их кости встречаются в могилах и городищах. Встречаются и кости собак. Судя по всему, ямники – один из тех народов, которые использовали лошадей и даже ездили верхом. Правда, скорее в порядке исключения – исследование Мартина Траутманна из Хельсинкского университета 2023 года позволило выделить из 156 скелетов 29, на которых обнаружены изменения характерные для наездников. Российские учёные к работе финских коллег относятся с некоторым скепсисом – убедительных доказательств верховой езды это исследование не содержит. Заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская указывает, что в захоронениях ямников находят телеги и их модели, но не находят изображений лошадей.Так или иначе, но генетические исследования показали, что родиной домашних лошадей были Понтийско-Каспийские степи, а точнее – низовья Волги и Дона. Одомашнивание произошло в III тыс. до н.э. Т.е., и по срокам, и по ареалу это событие совпадает с распространением ямной культуры. Однако лошадей разводили не как тягловую силу, а как мясо-молочный скот.Захоронения ямной культуры датируются 3300-2600 годами до н.э. Находят их на огромном пространстве от Южного Урала до Поднестровья (сходные захоронения в междуречье Днестра и Дуная обычно относят к буджакской культуре).Ну и о всемирно-историческом значении ямников – с конца XIX века в науке господствовала "степная" (она же – "курганная") гипотеза, в законченном виде сформулированная американской археологом литовского происхождения Марией Гимбутас в 1956 году. В соответствии с ней ямная культура является прародительницей индоевропейской культурно-языковой общности. Со временем ямники, говорившие на протоиндоевропейских языках, распространились на огромной территории – от Западной Европы до Индии. Арии – индо-иранцы, считаются потомками жителей Поднепровья. Наиболее впечатлительные исследователи даже находят в архитектуре курганов следы мифов, изложенных в Ригведе и Авесте – красиво, но недоказуемо.Современная палеолингвистика эту гипотезу ставит под сомнение – по её данным отделение балто-славянской ветви от индоевропейской произошло 6,4 тыс. лет назад, индоиранских – 7 тыс., армянского – 8 тыс. Это гораздо раньше, чем возникла ямная культура. Индоевропейская языковая семья самая распространённая в мире – на языках этой группы говорит, по разным подсчётам, 2,5-3,5 млрд человек.Так или иначе, ямная археологическая культура – одно из важнейших явлений в истории человечества. Об этом говорит широкое распространение генетического материала, а также, возможно, культуры и языка. Ямникам принадлежит одно из важнейших изобретений человечества – колесо. Современная археология исходит из того, что это изобретение делалось независимо в разных регионах и разное время, но то, что ямники были в числе первооткрывателей – доказано. То же самое можно сказать об одомашнивании лошадей.Распространение этой культуры в степной полосе Юга России и Новороссии тоже не случайно, хотя делать выводы о какой-то особой близости ямников к современным русским или украинцам было бы неправильно – формирование славянского населения древней Руси было результатом "обратной" миграции из района между Одрой и Днепром (Польша, Белоруссия, север Украины).

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

