https://ukraina.ru/20260323/v-belgorodskoy-oblasti-sbili-bpla-atakovavshiy-gubernatora-na-vstreche-s-zhitelyami-1077068688.html
В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями
2026-03-23T02:44
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077068567_0:229:788:672_1920x0_80_0_0_57c7df8a512140f623b32f339b6468bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077068567_0:156:788:746_1920x0_80_0_0_eb4922655652e97d48b6d3ac4150e0ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями
Спецназ Росгвардии уничтожил украинский беспилотник, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями. Об этом в ночь на 23 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"В ходе рабочей поездки губернатора... в село Смородино Грайворонского округа... один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что сбитый зенитчиками БПЛА сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений нет.
22 марта в результате удара ВСУ по социальному объекту в селе Смородино погибли четыре женщины. Одну пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Здание оказалось разрушено, спасательным работам мешали украинские дроны.
Боевики киевского режима практически ежедневно обстреливают приграничные регионы России. В Белгородской области с августа 2024 года действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
