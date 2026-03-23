В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260323/v-belgorodskoy-oblasti-sbili-bpla-atakovavshiy-gubernatora-na-vstreche-s-zhitelyami-1077068688.html
В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077068567_0:229:788:672_1920x0_80_0_0_57c7df8a512140f623b32f339b6468bd.jpg
В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями

02:44 23.03.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара ВСУ по социальному объекту в Белгородской области
Читать в
ДзенTelegram
Спецназ Росгвардии уничтожил украинский беспилотник, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями. Об этом в ночь на 23 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"В ходе рабочей поездки губернатора... в село Смородино Грайворонского округа... один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что сбитый зенитчиками БПЛА сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений нет.
22 марта в результате удара ВСУ по социальному объекту в селе Смородино погибли четыре женщины. Одну пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Здание оказалось разрушено, спасательным работам мешали украинские дроны.
Боевики киевского режима практически ежедневно обстреливают приграничные регионы России. В Белгородской области с августа 2024 года действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
