В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший губернатора на встрече с жителями

Спецназ Росгвардии уничтожил украинский беспилотник, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями. Об этом в ночь на 23 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-23T02:44

"В ходе рабочей поездки губернатора... в село Смородино Грайворонского округа... один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Уточняется, что сбитый зенитчиками БПЛА сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений нет.22 марта в результате удара ВСУ по социальному объекту в селе Смородино погибли четыре женщины. Одну пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Здание оказалось разрушено, спасательным работам мешали украинские дроны.Боевики киевского режима практически ежедневно обстреливают приграничные регионы России. В Белгородской области с августа 2024 года действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

