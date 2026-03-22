Западная Украина за минувшую неделю. Правоохранители-коррупционеры и махинации мэра Львова с фондом

Увольнять коррупционеров с погонами генералов СБУ никто не собирается, ведь эта спецслужба – главный инструмент борьбы Владимира Зеленского с Национальным антикоррупционным бюро, подконтрольным только США.

2026-03-22T07:51

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Руководство правоохранительных органов региона незаконно преумножает активыНа прошлой неделе появилось несколько журналистских расследований о состоянии руководителей управлений Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственного бюро расследований (ГБР) в разных областях Западной Украины. После этого некоторые из чиновников уже уволились.Первые два расследования опубликовала близкая к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и посольству США организация Bihus.Info. Они касались руководителей территориальных управлений БЭБ в Волынской и Закарпатской областях – Ларисы Ревиной и Евгения Калугина.Лариса Ревина стала заместителем руководителя территориального управления БЭБ на Волыни в 2023 году, а затем возглавила его. До этого она долгое время работала в Государственной налоговой службе. В 2022 году ее 66-летняя мать Анна Риванчук, ранее работавшая в отделе образования Локачинской районной администрации на Волыни, стала совладелицей ООО "ПВ Гефест" и начала бизнес по оптовой продаже горючего. Для такой деятельности нужна лицензия, выдаваемая налоговой, где в то время и работала Ревина. В этом бизнесе матери помогает брат Ревиной, которого в 2020 году судили за контрабанду сигарет.Активный рост и масштабирование топливного бизнеса ООО "ПВ Гефест" пришлись как раз на период, когда Лариса Ревина перешла на работу в БЭБ. Сама Ревина сначала утверждала, что не имеет отношения к бизнесу матери, но позже признала, что отправляла дочь на практику в фирму матери.Евгений Калугин возглавляет управление БЭБ в Закарпатской области с 2023 года. До этого он несколько месяцев работал заместителем руководителя управления БЭБ в Черновицкой области. До работы в БЭБ Евгений Калугин на протяжении 12 лет работал в разных правоохранительных органах, однако именно после начала работы в области экономической безопасности у его семьи начал расти бизнес в тех регионах, где работал правоохранитель.В частности, мать Калугина стала совладелицей фирмы "Голден Блэк", которая развивает собственную сеть автозаправок на Буковине. В то же время супруга правоохранителя Алена Калугина стала совладелицей компании "Голден Блэк Спа". В 2024 году она купила 1,73 га в 7 км от Черновцов, и уже летом 2025 там открылся ресторан Black Lotus с бассейном. В настоящее время развлекательный комплекс расширяют.После того как Калугин возглавил БЭБ Закарпатья, его жена и мать купили 12 соток земли в частном секторе в Ужгороде, вплотную к границе со Словакией. На участке сейчас строят жилищный комплекс. А в июле 2025 года супруга правоохранителя инвестировала в аграрную компанию "Хрум", в собственности которой более 2 га земли в Закарпатье, её рыночная стоимость около 90 тысяч долларов.Как радостно сообщили в Bihus.Info 20 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах, руководителя Волынского управления БЭБ Ларису Ревину уже уволили с должности, а Евгений Калугин должен уволиться в конце марта. А вот заместителю руководителя управления ГБР во Львовской области Дмитрию Бузницкому, о махинациях которого сообщил 18 марта портал "Громадське" (тоже финансируется посольством США), ничего не угрожает.Дмитрий Бузницкий в 2020 году формально уволился из Службы безопасности Украины, где прослужил десятки лет. Там он, в частности, занимал должность заместителя начальника экономического управления спецслужбы. В 2021 году Бузницкий устроился в "Энергоатом", оставаясь офицером действующего резерва СБУ, но впоследствии решил официально вернуться в ряды правоохранителей.В 2023 году он получил должность в ГБР во Львове, и уже в конце следующего года приватизировал свою бывшую служебную квартиру в премиальном киевском жилом комплексе Jack House, в самом центре столицы. Приватизация квартиры площадью в 52 квадратных метра, рыночная стоимость которой составляет 9,7 миллиона гривен (235 тысяч долларов), обошлась Бузницкому в 9 гривен 47 копеек (чуть больше 20 центов).Как выяснилось, Бузницкий получил служебную квартиру от СБУ в 2018 году как лицо, якобы нуждавшееся в улучшении жилищных условий – хотя в то время его жена владела квартирой в 81 кв. м во "Французском квартале" в Киеве. О стоимости последней свидетельствует тот факт, что в 2020 году её обменяли на дом площадью 325 кв. м в курортном поселке Плюты под Киевом, который позже продали за 11,3 миллиона гривен. Сейчас жена правоохранителя владеет квартирой почти в 150 кв. м в жилом комплексе "52 Жемчужина" в Печерском районе Киева, рядом с Ботаническим садом.После увольнения Дмитрия Бузницкого из СБУ в 2020 году квартира в комплексе Jack House осталась в его пользовании. В 2023-м СБУ передала квартиру в коммунальную собственность общества Киева, а ещё через год Бузницкий ее приватизировал, хотя уже имел служебное жилье во Львове. Поскольку воспользоваться правом на приватизацию коммунального жилья можно только один раз, а Бузницкий уже сделал это в 18-летнем возрасте в 1994 году, он подал в суд на родителей и сестру, которые до сих пор живут в Каневе – мол, те якобы не проинформировали, что ему принадлежит четверть квартиры.В письмах-ответах от СБУ и ДБР, опубликованных порталом "Громадське", эти структуры защищают своего бывшего и нынешнего сотрудника – мол, все делалось законно. Увольнять Бузницкого никто не собирается, что и не удивительно: он остается генералом СБУ, а эта спецслужба – ныне главный инструмент борьбы Владимира Зеленского с подконтрольным только американцам НАБУ.Мэр Львова использует для собственных нужд ветеранский фондСостояние градоначальника Львова Андрея Садового давно записано на его жену, которая считается успешной бизнес-вумен. Однако свои избирательные кампании Садовый привык проводить за чужие средства, привлекать которые приходится разными методами. Мэр Львова использует для этого даже благотворительный фонд UNBROKEN, созданный для лечения раненых военнослужащих. Однако на днях с этим возникла проблема, причиной которой стали недавние обыски во Львовской ратуше.Обыски во Львовском городском совете и одном из городских коммунальных предприятий прошли 12 марта, издание Украина.ру об этом подробно писало. В тот день Садовый вместе с большой делегацией из Львова находился на Международной выставке коммерческой недвижимости в Каннах, которая продлилась с 9 по 13 марта.Две задержанные чиновницы департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, обвиняемые в незаконном бронировании военнообязанных, не приближены к Садовому, и вопросов к мэру по этому делу у правоохранителей нет. И всё было бы хорошо – если бы не один нюанс.В состав львовской делегации в Каннах входило двадцать человек – но собственно представителей горсовета из них было всего четверо, включая мэра. Остальные шестнадцать были предпринимателями, которых Садовый собирался "раскрутить" на финансирование своей политической деятельности в будущем. Но принимающая сторона – городской совет Канн (это город является побратимом Львова), – прислал бесплатные VIP-билеты на выставку только для представителей Львовского горсовета. Все же "благотворительные" бизнесмены теоретически должны сами купить такие билеты, которые стоили почти по тысяче евро за штуку.Для выхода из ситуации мэр придумал такую ​​схему: он направил оргкомитету выставки гарантийное письмо о том, что за билеты бизнесменов заплатит Львовский городской совет, а сам "нагнул" ряд львовских фирм. Те перечислили средства (всего около 14 тысяч евро по актуальному курсу гривны) на счета подконтрольного Садовому благотворительному фонду UNBROKEN, который должен был отправить их организаторам мероприятия во Франции. Всё должно было пройти тихо и незаметно – но оказалось, что сумма слишком велика, и фонд, согласно нормам законодательства, не может ею самостоятельно распоряжаться.В результате чиновники Ратуши в авральном порядке ищут физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), который согласился бы по частям получить деньги от фонда UNBROKEN, а затем перебросить их "доверенному" ФЛП мэра, который и переведёт средства французам за билеты. Моральная сторона вопроса – использование благотворительного фонда, созданного для лечения раненых, с целью развлечения спонсоров Андрея Ивановича – опытных приспешников Садового не смущает.Другой вопрос – сомнительная законность таких "перекидок", особенно на фоне недавних обысков и задержаний в городском совете. Поэтому даже предприниматели, которые раньше с радостью ухватились бы за возможность помочь Садовому, сейчас отказываются от "чести" стать частью упомянутой схемы.Напомним, благотворительный фонд UNBROKEN ("Несокрушимые") создан в апреле 2022 года с целью строительства многопрофильного реабилитационного центра для раненых военнослужащих, ориентированного в первую очередь на их протезирование. Идею такого центра Андрей Садовый стащил у одесского бизнесмена Андрея Ставницера, ныне развивающего во Львове свой проект протезирования военных – Superhumans Center ("Центр сверхлюдей"). Его главным спонсором является благотворительный фонд американского миллиардера Говарда Дж. Баффета, в апреле прошлого года Superhumans Center во Львове посетил младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ, герцог Сассекский Гарри.В свою очередь, центр UNBROKEN посещал уже отставной премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, весной 2022 года сорвавший подписание мирного соглашения между Украиной и Россией. Своей вины за продолжающуюся войну и её жертвы ни один британский гость, очевидно, не чувствовал.

Олег Хавич

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

