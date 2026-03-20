"Зеленский разругался с мусульманами": Серенко о последствиях антииранского демарша Украины - 20.03.2026 Украина.ру
"Зеленский разругался с мусульманами": Серенко о последствиях антииранского демарша Украины
Слова Владимира Зеленского в поддержку антииранской кампании США были попыткой понравиться Дональду Трампу. Но в Тегеране это расценили как присоединение Киева к антимусульманской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Слова Владимира Зеленского в поддержку антииранской кампании США были попыткой понравиться Дональду Трампу. Но в Тегеране это расценили как присоединение Киева к антимусульманской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Ранее глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала "законной целью" для Исламской республики.
Комментируя заявление Тегерана, эксперт пояснил, что теперь работать Киеву на Глобальном Юге будет намного труднее. По мнению Серенко, украинское руководство "подставило свою страну" в качестве участника антимусульманской коалиции.
"И в глазах общественного мнения, которое точно не на стороне Израиля, Украина как противовес России очень сильно дискредитирована. И Иран будет подчеркивать этот фактор постоянно", — заявил политолог.
По его словам, после начала войны в исламском мире вырос авторитет Тегерана. "Это круто – бросить вызов Израилю и США, пережить бомбардировки, ответить эффективно и устоять. Уже на сегодняшний день Иран в глазах большинства мусульман выглядит победителем", — пояснил собеседник издания.
Он добавил, что Украина пыталась использовать мусульман в качестве прокси, но теперь эти возможности сведены к нулю.
"Зеленский сам создал условия, которые серьезно ограничат работу Украины с Глобальным югом. С мусульманами он точно разругался, и помириться в ближайшее время будет сложно", — резюмировал Андрей Серенко.
