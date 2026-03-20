"Зеленский разругался с мусульманами": Серенко о последствиях антииранского демарша Украины

Слова Владимира Зеленского в поддержку антииранской кампании США были попыткой понравиться Дональду Трампу. Но в Тегеране это расценили как присоединение Киева к антимусульманской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

Ранее глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала "законной целью" для Исламской республики.Комментируя заявление Тегерана, эксперт пояснил, что теперь работать Киеву на Глобальном Юге будет намного труднее. По мнению Серенко, украинское руководство "подставило свою страну" в качестве участника антимусульманской коалиции. По его словам, после начала войны в исламском мире вырос авторитет Тегерана. "Это круто – бросить вызов Израилю и США, пережить бомбардировки, ответить эффективно и устоять. Уже на сегодняшний день Иран в глазах большинства мусульман выглядит победителем", — пояснил собеседник издания.Он добавил, что Украина пыталась использовать мусульман в качестве прокси, но теперь эти возможности сведены к нулю. "Зеленский сам создал условия, которые серьезно ограничат работу Украины с Глобальным югом. С мусульманами он точно разругался, и помириться в ближайшее время будет сложно", — резюмировал Андрей Серенко.Полный текст материала "Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации на Украине и войны США против Ирана — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

