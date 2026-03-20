США и Израиль должны немедленно отказаться от военной авантюры в Иране — МИД РФ
Призываем к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, говорится в заявлении МИД России, 19 марта опубликованном на сайте ведомства
Отмечается, что в результате продолжения вооружённой конфронтации в зоне Персидского залива растёт масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах. Москва серьёзно обеспокоена риском дальнейшей эскалации."Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — говорится в заявлении.Подчёркивается, что Москва неизменно выступает за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства дружественных России арабских стран и Ирана."Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации.Москва также разделяет предложения о необходимости "запуска общерегионального переговорного процесса в целях достижения договоренностей о мерах доверия и транспарентности в сфере ядерной энергетики, а также о взаимных гарантиях безопасности".Операция США и Израиля против исламской республики, начавшаяся ударами 28 февраля, продолжается третью неделю. Всё это время стороны конфликта обмениваются массированным ударами. Иран заявляет, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров с американо-израильскими агрессорами.
США и Израиль должны немедленно отказаться от военной авантюры в Иране — МИД РФ

01:22 20.03.2026 (обновлено: 01:23 20.03.2026)
 
Призываем к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, говорится в заявлении МИД России, 19 марта опубликованном на сайте ведомства
Отмечается, что в результате продолжения вооружённой конфронтации в зоне Персидского залива растёт масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах. Москва серьёзно обеспокоена риском дальнейшей эскалации.
"Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что Москва неизменно выступает за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства дружественных России арабских стран и Ирана.
"Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации.
Москва также разделяет предложения о необходимости "запуска общерегионального переговорного процесса в целях достижения договоренностей о мерах доверия и транспарентности в сфере ядерной энергетики, а также о взаимных гарантиях безопасности".
Операция США и Израиля против исламской республики, начавшаяся ударами 28 февраля, продолжается третью неделю. Всё это время стороны конфликта обмениваются массированным ударами. Иран заявляет, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров с американо-израильскими агрессорами.
