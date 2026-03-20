США и Израиль должны немедленно отказаться от военной авантюры в Иране — МИД РФ

США и Израиль должны немедленно отказаться от военной авантюры в Иране — МИД РФ - 20.03.2026 Украина.ру

США и Израиль должны немедленно отказаться от военной авантюры в Иране — МИД РФ

Призываем к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, говорится в заявлении МИД России, 19 марта опубликованном на сайте ведомства

2026-03-20T01:22

2026-03-20T01:22

2026-03-20T01:23

Отмечается, что в результате продолжения вооружённой конфронтации в зоне Персидского залива растёт масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах. Москва серьёзно обеспокоена риском дальнейшей эскалации."Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — говорится в заявлении.Подчёркивается, что Москва неизменно выступает за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства дружественных России арабских стран и Ирана."Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации.Москва также разделяет предложения о необходимости "запуска общерегионального переговорного процесса в целях достижения договоренностей о мерах доверия и транспарентности в сфере ядерной энергетики, а также о взаимных гарантиях безопасности".Операция США и Израиля против исламской республики, начавшаяся ударами 28 февраля, продолжается третью неделю. Всё это время стороны конфликта обмениваются массированным ударами. Иран заявляет, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров с американо-израильскими агрессорами.

россия

иран

сша

израиль

ближний восток

китай

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, мид рф, иран, сша, израиль, удар по ирану, война в иране, ближний восток, военная эскалация, международные отношения, международная политика, китай, турция, переговоры