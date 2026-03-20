Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского - 20.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260320/pomorskiy-separatizm-po-metodichkam-grushevskogo-1076963070.html
Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского
Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского - 20.03.2026 Украина.ру
Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского
В последнее время часто говорят, что местом нового политического, возможно – с военной составляющей, кризиса будет Арктика. Работа нашими западными "партнёрами" тут ведётся разная, в частности – направленная на формирование поморского этноса. И тут используется опыт академика Грушевского, ставшего председателем Центральной Рады 20 марта 1917 года
2026-03-20T16:00
2026-03-20T16:00
история
история
россия
австро-венгрия
норвегия
михаил грушевский
север
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1077003700_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb153473573ec11a3ac6dcc2d4f790e7.jpg
Даже спустя столетие с лишним разработанные и опробованные Грушевским технологии становления политического украинства продолжают использоваться врагами России, но уже в других регионах и с поправкой на местную специфику.Тридцать ефимков для фальсификатораКафедру во Львовском университете, являвшемся одним из лучших вузов Австро-Венгрии, историк Михаил Грушевский получил в 1894 году в возрасте двадцати восьми лет и уже одно это должно насторожить нас.Исторические науки – не математика или теоретическая физика, где такая черта молодости как отсутствие богатого жизненного опыта достаточно часто помогает исследователю совершить выдающееся открытие: всем известна притча про неразрешимую задачу, которую опоздавший на лекцию студент посчитал домашним заданием. Становление историка является результатом многолетней работы с архивным материалом, и выработка признанной научным сообществом фундаментальной концепции, являющейся необходимой ступенью к получению профессорского звания – прерогатива зрелых лет. А здесь молодой учёный, да ещё и русский подданный, всего лишь несколько месяцев назад защитивший магистерскую диссертацию… Но австро-венгерские власти поставили его заведующим кафедрой, выделили особняк и обеспечили очень даже щедрым жалованьем.Никакой оригинальной научной концепции Грушевский в своих работах не предложил. Зато оспаривание им общепринятой в отечественной историографии теории о том, что правопреемником Киевской Руси стали Владимиро-Суздальское и Московское княжества являлось развитием идей отца польской историографии Яна Длгуоша. Именно он впервые сформулировал тезис о том, что наследниками киевского престола стали галицко-волынские князья, чьи владения позднее поглотило Великое Княжество Литовское, заключившее унию с Польшей: это обосновывало претензии Речи Посполитой на русские земли. Позже этот тезис будет использован Вацлавом Ластовским и другими белорусскими националистами для создания концепции литвинства, также отрицающей историческую общность белорусского и русского народов.Грушевский выводил корни древнерусской государственности из дославянского населения Поднепровья вроде тех же трипольцев. Эта идея тоже позаимствована у Длгуоша, являющегося основоположником сарматизма – концепции, утверждающей происхождение польской элиты от скифов и сарматов.Фактически Австро-Венгрию в лице Грушевского интересовал человек, который докажет, что Российская империя не имеет отношения к Киевской Руси и она узурпировала как название, так и династическую правопреемственность. Это позволяло Вене не только бороться с нарастанием пророссийских настроений в Галиции, но и давала возможность обосновать территориальные претензии к России, а также ослабить восточного соседа путём насаждения сепаратизма на юго-западе страны.За двадцать лет пребывания в Австро-Венгрии Грушевский неоднократно приезжал в Россию и каждый раз в Департамент полиции из различных источников поступали сведения, что учёный провозит через границу нелегальную литературу националистического содержания, а во время приездов в Киев обязательно посещает австрийского консула. Кончилось всё тем, что с началом Первой Мировой войны не успевший выехать из России, Грушевский был арестован по обвинению в шпионаже, но отделался ссылкой с весьма почётными и комфортными условиями отбывания.Впрочем, свой гонорар Грушевский отработал: ядро сепаратистской интеллигенции получило надёжную идеологическую базу, был сформирован политический идеал в виде отделения Юго-запада России и включения его в сферу влияния Центральных держав. А возглавляемая им Центральная Рада в 1918 году привела в Малороссию и Новороссию немецкие и австрийские оккупационные войска.Новое платье старого разумаСепаратистская технология, к развитию которой немало сил приложил Грушевский, достаточно простая: вначале берём некоторую часть этноса с достаточно выраженной региональной спецификой, после чего начинаем внушать этим людям что они – потомки древнего и гордого народа, которому не дают нормально жить злые пришельцы, укравшие у них славное имя вкупе с куда более осязаемыми ресурсами. Яркие примеры её применения врагами против современной России – это уральское и сибирское областничества, а также идея выделения казачьих регионов в страну с названием Казакия. Впрочем, в данный момент эти концепции нереализуемы по причине отсутствия заинтересованных в сепаратизме соседей на указанных направлениях.Зато куда более опасной является деятельность финансируемых Норвегией поморских активистов в Архангельской области: факты получения грантов из Осло в сумме общей сложностью более $ 4 млн практически на все свои программы они никогда не скрывали. А в существовавшем одно время на норвежские деньги при Северном (Арктическом) федеральном университете Научно-образовательном центре "Поморский институт коренных и малочисленных народов" по словам возглавлявшего его Ивана Мосеева* "формировался генетический код будущего развития российской Арктики". Реми Странд, ведущий норвежский эксперт по проблемам политики в Баренцрегионе, заявил: "Главной целью сегодня должно стать использование истории поморов так, чтобы в будущем организовать беспроигрышную лотерею для нас!"Местные сепаратисты вовсю эксплуатировали тезис о том, что поморы – не часть русского этноса, а вообще чуть ли не насильно русифицированный финно-угорский народ: эту концепцию впервые вбросили норвежцы в 1986 году во время начавшихся на волне Перестройки научных контактов с СССР. Предшественник Мосеева Владимиром Булатов, долгое время занимавший пост ректора Архангельского пединститута, вообще заявлял, что вся современная территория Русского Севера от Вологды до Урала в ХV-ХIХ веках якобы называлась "Поморье" и была населена нерусским народом "поморы": ни то, ни другое не подтверждается ни одним историческим источником ни у нас, ни на Западе.Вдохновлённое такими открытиями правительство Норвегии заявило о существовании у себя в стране такой ранее неизвестной этнической группы, как "норвежские поморы" – якобы близких родственников русских поморов. При солидной финансовой поддержке норвежского Баренцсекретариата Мосеев вместе с двумя соавторами Руне Рафаэльсеном и Туром Робертсеном создал и опубликовал для российских детей сборник "Поморьски скаски" на так называемой "поморьской говоре", спешно изобретённой на базе местных диалектов русского языка. Сами поморы в том же Мезенском районе автору этих строк в один голос заявляли, что впервые слышат такие "легенды" явно скандинавского происхождения: настоящая поморская сказка – это очень длинное повествование, рассказываемое на протяжении нескольких длинных зимних вечеров, и по содержанию не очень отличается от остального фольклора Русского Севера.Касательно господина Мосеева: за высказывание "Вас (русских – прим.) миллионы быдла, а нас (поморов. – прим.) две тысячи людей!" он был осуждён статье 282 УК РФ как разжигающий межнациональную вражду, но отделался не очень крупным штрафом и внесением на несколько месяцев в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. После начала СВО он вообще свернул присутствие в публичном пространстве. Притихли и его сообщники, хотя вряд ли изменили свои убеждения.Оружие памятиКультивирование поморского этносепаратизма Норвегией ставит своей целью борьбу за ресурсы, которыми так богато Баренцево и Белое моря, а также прилегающее к ним побережье: здесь и рыба, и углеводороды, и лес, и даже алмазы. Ещё – это геополитическое положение: именно в тех краях будет пролегать основная масса трасс межконтинентальных баллистических ракет в случае ядерного конфликта. Также нельзя забывать космодром в Плесецке, позволяющий с наименьшими затратами выводить военные спутники на полярные орбиты.Но помимо осязаемых ресурсов есть и сокровища духовные: Северо-Восточная Русь, ставшая ядром современной России, и в особенности такая её часть как Русский Север – бастион национального самосознания поскольку именно здесь сохранилась древнейшая часть эпоса. Архангельская губерния по числу записанных в XIX веке былин киевского цикла, в которых упоминаются князь Владимир Великий, а также его современники Добрыня Никитич и Илья Муромец, занимает второе место после Олонецкой губернии (это территория нынешней Карелии), а по количеству чуть более поздних былин новгородского цикла, свидетельствующих о заселении русскими людьми беломорских берегов – первое. Для сравнения: память о домонгольской государственности в эпосе Малороссии, Волыни и Галиции оказалась утраченной: в казацких думах описаны события времён Запорожской Сечи, а это не ранее конца XV столетия.И здесь важно понимать два момента.Первый: в исторической науке возраст этноса определяется датами событий, о которых идёт речь в национальном героическом эпосе. Точно также на основании эпоса формируются претензии в территориальных спорах с соседями.Второй: этничность в большей мере является продуктом повседневной культурной работы, прививающей осознанность принадлежности к своему народу, чем естественного развития. Более того, человек даже не всегда задумывается о том, к какой общности принадлежит, а в труднодоступных местностях таковая часто может вообще ограничиваться поселением, в котором тот проживает: "Мы здешние!".От редактора:Современные историки и этнографы не исключают, что некоторые субэтические группы русского народа (в том числе поморы) могли развиться в полноценные этносы. Однако эта теоретическая возможность перестала быть актуальной примерно с рубежа XV-XVI веков (времена Ивана Великого).* Внесён в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
россия
австро-венгрия
норвегия
арктика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1077003700_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_7f5b10afaee07dbd4580a5afa58a9da7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, россия, австро-венгрия, норвегия, михаил грушевский, север, арктика
История, История, Россия, Австро-Венгрия, Норвегия, Михаил Грушевский, север, Арктика

Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского

16:00 20.03.2026
 
© Фото : Александр Дмитриевский"Поморские сказки"
Поморские сказки - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Александр Дмитриевский
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
В последнее время часто говорят, что местом нового политического, возможно – с военной составляющей, кризиса будет Арктика. Работа нашими западными "партнёрами" тут ведётся разная, в частности – направленная на формирование поморского этноса. И тут используется опыт академика Грушевского, ставшего председателем Центральной Рады 20 марта 1917 года
Даже спустя столетие с лишним разработанные и опробованные Грушевским технологии становления политического украинства продолжают использоваться врагами России, но уже в других регионах и с поправкой на местную специфику.
Тридцать ефимков для фальсификатора
Кафедру во Львовском университете, являвшемся одним из лучших вузов Австро-Венгрии, историк Михаил Грушевский получил в 1894 году в возрасте двадцати восьми лет и уже одно это должно насторожить нас.
Исторические науки – не математика или теоретическая физика, где такая черта молодости как отсутствие богатого жизненного опыта достаточно часто помогает исследователю совершить выдающееся открытие: всем известна притча про неразрешимую задачу, которую опоздавший на лекцию студент посчитал домашним заданием. Становление историка является результатом многолетней работы с архивным материалом, и выработка признанной научным сообществом фундаментальной концепции, являющейся необходимой ступенью к получению профессорского звания – прерогатива зрелых лет. А здесь молодой учёный, да ещё и русский подданный, всего лишь несколько месяцев назад защитивший магистерскую диссертацию… Но австро-венгерские власти поставили его заведующим кафедрой, выделили особняк и обеспечили очень даже щедрым жалованьем.
Никакой оригинальной научной концепции Грушевский в своих работах не предложил. Зато оспаривание им общепринятой в отечественной историографии теории о том, что правопреемником Киевской Руси стали Владимиро-Суздальское и Московское княжества являлось развитием идей отца польской историографии Яна Длгуоша. Именно он впервые сформулировал тезис о том, что наследниками киевского престола стали галицко-волынские князья, чьи владения позднее поглотило Великое Княжество Литовское, заключившее унию с Польшей: это обосновывало претензии Речи Посполитой на русские земли. Позже этот тезис будет использован Вацлавом Ластовским и другими белорусскими националистами для создания концепции литвинства, также отрицающей историческую общность белорусского и русского народов.
Грушевский выводил корни древнерусской государственности из дославянского населения Поднепровья вроде тех же трипольцев. Эта идея тоже позаимствована у Длгуоша, являющегося основоположником сарматизма – концепции, утверждающей происхождение польской элиты от скифов и сарматов.
Памятник М.С. Грушевскому в Киеве
Фактически Австро-Венгрию в лице Грушевского интересовал человек, который докажет, что Российская империя не имеет отношения к Киевской Руси и она узурпировала как название, так и династическую правопреемственность. Это позволяло Вене не только бороться с нарастанием пророссийских настроений в Галиции, но и давала возможность обосновать территориальные претензии к России, а также ослабить восточного соседа путём насаждения сепаратизма на юго-западе страны.
За двадцать лет пребывания в Австро-Венгрии Грушевский неоднократно приезжал в Россию и каждый раз в Департамент полиции из различных источников поступали сведения, что учёный провозит через границу нелегальную литературу националистического содержания, а во время приездов в Киев обязательно посещает австрийского консула. Кончилось всё тем, что с началом Первой Мировой войны не успевший выехать из России, Грушевский был арестован по обвинению в шпионаже, но отделался ссылкой с весьма почётными и комфортными условиями отбывания.
Впрочем, свой гонорар Грушевский отработал: ядро сепаратистской интеллигенции получило надёжную идеологическую базу, был сформирован политический идеал в виде отделения Юго-запада России и включения его в сферу влияния Центральных держав. А возглавляемая им Центральная Рада в 1918 году привела в Малороссию и Новороссию немецкие и австрийские оккупационные войска.
© Александр Дмитриевский"Онега это Норвегия". Табличка с подготовленной норвежскими партнёрами экспозиции в Архангельском областном краеведческом музее
Онега это Норвегия. Табличка с подготовленной норвежскими партнёрами экспозиции в Архангельском областном краеведческом музее
© Александр Дмитриевский
"Онега это Норвегия". Табличка с подготовленной норвежскими партнёрами экспозиции в Архангельском областном краеведческом музее
Новое платье старого разума
Сепаратистская технология, к развитию которой немало сил приложил Грушевский, достаточно простая: вначале берём некоторую часть этноса с достаточно выраженной региональной спецификой, после чего начинаем внушать этим людям что они – потомки древнего и гордого народа, которому не дают нормально жить злые пришельцы, укравшие у них славное имя вкупе с куда более осязаемыми ресурсами. Яркие примеры её применения врагами против современной России – это уральское и сибирское областничества, а также идея выделения казачьих регионов в страну с названием Казакия. Впрочем, в данный момент эти концепции нереализуемы по причине отсутствия заинтересованных в сепаратизме соседей на указанных направлениях.
Зато куда более опасной является деятельность финансируемых Норвегией поморских активистов в Архангельской области: факты получения грантов из Осло в сумме общей сложностью более $ 4 млн практически на все свои программы они никогда не скрывали. А в существовавшем одно время на норвежские деньги при Северном (Арктическом) федеральном университете Научно-образовательном центре "Поморский институт коренных и малочисленных народов" по словам возглавлявшего его Ивана Мосеева* "формировался генетический код будущего развития российской Арктики". Реми Странд, ведущий норвежский эксперт по проблемам политики в Баренцрегионе, заявил: "Главной целью сегодня должно стать использование истории поморов так, чтобы в будущем организовать беспроигрышную лотерею для нас!"
Местные сепаратисты вовсю эксплуатировали тезис о том, что поморы – не часть русского этноса, а вообще чуть ли не насильно русифицированный финно-угорский народ: эту концепцию впервые вбросили норвежцы в 1986 году во время начавшихся на волне Перестройки научных контактов с СССР. Предшественник Мосеева Владимиром Булатов, долгое время занимавший пост ректора Архангельского пединститута, вообще заявлял, что вся современная территория Русского Севера от Вологды до Урала в ХV-ХIХ веках якобы называлась "Поморье" и была населена нерусским народом "поморы": ни то, ни другое не подтверждается ни одним историческим источником ни у нас, ни на Западе.
Вдохновлённое такими открытиями правительство Норвегии заявило о существовании у себя в стране такой ранее неизвестной этнической группы, как "норвежские поморы" – якобы близких родственников русских поморов. При солидной финансовой поддержке норвежского Баренцсекретариата Мосеев вместе с двумя соавторами Руне Рафаэльсеном и Туром Робертсеном создал и опубликовал для российских детей сборник "Поморьски скаски" на так называемой "поморьской говоре", спешно изобретённой на базе местных диалектов русского языка. Сами поморы в том же Мезенском районе автору этих строк в один голос заявляли, что впервые слышат такие "легенды" явно скандинавского происхождения: настоящая поморская сказка – это очень длинное повествование, рассказываемое на протяжении нескольких длинных зимних вечеров, и по содержанию не очень отличается от остального фольклора Русского Севера.
Касательно господина Мосеева: за высказывание "Вас (русских – прим.) миллионы быдла, а нас (поморов. – прим.) две тысячи людей!" он был осуждён статье 282 УК РФ как разжигающий межнациональную вражду, но отделался не очень крупным штрафом и внесением на несколько месяцев в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. После начала СВО он вообще свернул присутствие в публичном пространстве. Притихли и его сообщники, хотя вряд ли изменили свои убеждения.
Оружие памяти
Культивирование поморского этносепаратизма Норвегией ставит своей целью борьбу за ресурсы, которыми так богато Баренцево и Белое моря, а также прилегающее к ним побережье: здесь и рыба, и углеводороды, и лес, и даже алмазы. Ещё – это геополитическое положение: именно в тех краях будет пролегать основная масса трасс межконтинентальных баллистических ракет в случае ядерного конфликта. Также нельзя забывать космодром в Плесецке, позволяющий с наименьшими затратами выводить военные спутники на полярные орбиты.
© Александр Дмитриевский"Поморские сказки"
Поморские сказки
© Александр Дмитриевский
"Поморские сказки"
Но помимо осязаемых ресурсов есть и сокровища духовные: Северо-Восточная Русь, ставшая ядром современной России, и в особенности такая её часть как Русский Север – бастион национального самосознания поскольку именно здесь сохранилась древнейшая часть эпоса. Архангельская губерния по числу записанных в XIX веке былин киевского цикла, в которых упоминаются князь Владимир Великий, а также его современники Добрыня Никитич и Илья Муромец, занимает второе место после Олонецкой губернии (это территория нынешней Карелии), а по количеству чуть более поздних былин новгородского цикла, свидетельствующих о заселении русскими людьми беломорских берегов – первое. Для сравнения: память о домонгольской государственности в эпосе Малороссии, Волыни и Галиции оказалась утраченной: в казацких думах описаны события времён Запорожской Сечи, а это не ранее конца XV столетия.
И здесь важно понимать два момента.
Первый: в исторической науке возраст этноса определяется датами событий, о которых идёт речь в национальном героическом эпосе. Точно также на основании эпоса формируются претензии в территориальных спорах с соседями.
Второй: этничность в большей мере является продуктом повседневной культурной работы, прививающей осознанность принадлежности к своему народу, чем естественного развития. Более того, человек даже не всегда задумывается о том, к какой общности принадлежит, а в труднодоступных местностях таковая часто может вообще ограничиваться поселением, в котором тот проживает: "Мы здешние!".
От редактора:
Современные историки и этнографы не исключают, что некоторые субэтические группы русского народа (в том числе поморы) могли развиться в полноценные этносы. Однако эта теоретическая возможность перестала быть актуальной примерно с рубежа XV-XVI веков (времена Ивана Великого).
* Внесён в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияРоссияАвстро-ВенгрияНорвегияМихаил ГрушевскийсеверАрктика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
