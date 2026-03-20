Известная певица сделала неожиданный прогноз об окончании войны на Украине
Известная певица сделала неожиданный прогноз об окончании войны на Украине
Своим прогнозом о перспективах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поделилась с прессой певица Анастасия Приходько. В опубликованном 19 марта интервью "РБК-Украина" она рассказала также о вопросах языкознания и коллизий шоу-бизнеса
Известная певица сделала неожиданный прогноз об окончании войны на Украине

16:44 20.03.2026 (обновлено: 16:57 20.03.2026)
 
Своим прогнозом о перспективах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поделилась с прессой певица Анастасия Приходько. В опубликованном 19 марта интервью "РБК-Украина" она рассказала также о вопросах языкознания и коллизий шоу-бизнеса
Оценивая сейчас свои прогнозы об окончании боевых действий в 2028 году, певица заявила, что "начнутся этапы, которые действительно будут вести к этому".
"Не те, которые сейчас, в гарантии безопасности и тому подобное. Я очень рада, что европейцы обеспокоены этим всем, конечно. Но я считаю, что основные процессы правильного переговорного процесса начнутся в 2028 году, не раньше", - сказала Приходько.
"Потому что я наблюдаю за этими событиями с 2014 года, я в этом живу, - пояснила она основания своей уверенности. - Когда половине населения нашей страны это было абсолютно неинтересно, когда война на Донбассе была где-то там, а там также умирали люди".
Приходько сообщила также, что её прогноз опирается "на то, что я прошла какой-то опыт, я наблюдаю за всеми этапами переговорных процессов, то, что происходит, как это движется, как меняется вектор".
"Учитывая совокупность всех фактов, я понимаю, что сейчас идут все самые сложные процессы, которые приведут к тому, что маятник будет раскачиваться уже в другую сторону. Не бывает так, что оно зациклится, - продолжила певица. - Есть политика, о которой мы не знаем, закулисная. И есть та, которая предлагается нам. Из нее половину отсеиваем и находим путь, по которому надо идти. Но его надо искать постоянно, потому что если просто так берешь, прочитал новости и положил телефон, ты уже заточен. Ты должен проверять эту информацию. Европейские, британские, американские СМИ - надо постоянно искать".
Певице хотелось бы возврата Крыма в состав Украины и восстановления границ 1991 года.
"Хочу ли я? Конечно. Я никогда не видела Ласточкино гнездо. У меня тоже есть какая-то мечта. Пусть она и банальная, но она таки есть. Хочу на стадион в Донецке, где я никогда не была. Я не успела. Я в Луганск еще успела на гастроли съездить. А в Донецке я так и никогда и не была. Обидно, - сказала певица. - Хотелось бы, но с той европейской болтовней, которая больше не вызывает никакого уважения и этот тотальный обман, который они постоянно несут... Но вера умирает последней. Я буду верить".
Певица рассказала также о том, как приехала покорять Москву с 200 гривнами в кармане, как её "дед воевал во Вторую мировую войну, выжил, отстоял Украину". Приходько призналась, что испытывает сложности с отказом от русского языка в шоу-бизнесе.
"Украинский язык не настолько популярен на постсоветском пространстве. Часть моего творчества действительно сейчас умерла. Я не могу себе позволить петь на русском", - сказала она.
Она призналась, что ей сложно работать с украинским языком.
"Это не мой родной язык, меня не учили на нем говорить. Я никогда не слышала украинского языка. Мы изучали русскую литературу и язык, украинскую историю и украинский язык. Но в школе все говорили на русском", - рассказала певица.
По её словам, песню на русском она написала бы за 5 минут, а на украинском у неё до сих пор не получается и это наносит ущерб психике.
"Дайте мне сейчас возможность написать на русском - я напишу песню за пять минут. На украинском языке я выбрасываю, наверное, листочков 15. У меня эта рифма не клеится. Я не могу понять, как мне соединить дебет с кредитом, условно говоря, -сказала Приходько. - Я хожу психую и вот, собственно, я так психую с сентября, наверное. Я не могу написать ни одной песни. У меня просто не получается. Я говорю: "Если не получается, я не буду тянуть кота. Я просто оставлю это на паузе".
