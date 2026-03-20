Двух жителей Ростовской области признали террористами

Виновными в совершении террористического акта на железной дороге признали двух жителей Ростовской области. Об этом 20 марта сообщил Следственнный комитет РФ

2026-03-20T16:09

Судом они признаны виновными в совершении таких преступлений, как террористический акт, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и содействие террористической деятельности."Установлено, что в июле 2024 года 20-летний осужденный, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта", - сказано в официальном сообщении.В июле 2024 года осужденные, распределив роли, подожгли комплектную трансформаторную подстанцию близ железнодорожной станции Азов в Ростовской области. Она обеспечивала автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования на железнодорожных путях станции. "Зафиксировав процесс поджога, юноши скрылись с места преступления. Своими умышленными действиями виновные причинили имущественный ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей, - рассказали в СК РФ. - Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области".Приговором суда одному фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Второму назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима."Данный случай демонстрирует всю тяжесть последствий, к которым приводят преступления, направленные против транспортной инфраструктуры. Любое нарушение безопасности на железной дороге строго наказывается, даже если виновник — несовершеннолетний", - заявили в СК РФ.Там также отметили, что молодым людям следует проявлять осторожность и не поддаваться соблазну быстрого заработка, предлагаемого через соцсети и мессенджеры. "Зачастую подобные предложения являются уловкой иностранных спецслужб, стремящихся вовлечь людей в противозаконную деятельность", - подчеркнули в ведомстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

