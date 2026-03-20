https://ukraina.ru/20260320/dvukh-zhiteley-rostovskoy-oblasti-priznali-terroristami-1077013153.html
Двух жителей Ростовской области признали террористами
Виновными в совершении террористического акта на железной дороге признали двух жителей Ростовской области. Об этом 20 марта сообщил Следственнный комитет РФ
новости
ростовская область
россия
ск рф
поджог
приговор
подростки
суд
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Двух жителей Ростовской области признали террористами
16:09 20.03.2026 (обновлено: 16:10 20.03.2026)
Судом они признаны виновными в совершении таких преступлений, как террористический акт, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и содействие террористической деятельности.
"Установлено, что в июле 2024 года 20-летний осужденный, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта", - сказано в официальном сообщении.
В июле 2024 года осужденные, распределив роли, подожгли комплектную трансформаторную подстанцию близ железнодорожной станции Азов в Ростовской области. Она обеспечивала автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования на железнодорожных путях станции.
"Зафиксировав процесс поджога, юноши скрылись с места преступления. Своими умышленными действиями виновные причинили имущественный ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей, - рассказали в СК РФ. - Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области".
Приговором суда одному фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Второму назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"Данный случай демонстрирует всю тяжесть последствий, к которым приводят преступления, направленные против транспортной инфраструктуры. Любое нарушение безопасности на железной дороге строго наказывается, даже если виновник — несовершеннолетний", - заявили в СК РФ.
Там также отметили, что молодым людям следует проявлять осторожность и не поддаваться соблазну быстрого заработка, предлагаемого через соцсети и мессенджеры.
"Зачастую подобные предложения являются уловкой иностранных спецслужб, стремящихся вовлечь людей в противозаконную деятельность", - подчеркнули в ведомстве.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.