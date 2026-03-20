https://ukraina.ru/20260320/chego-net-v-priznaniyakh-eks-direktora-kontrrazvedki-ssha-kenta-razoblachenie-antiiranskoy-avantyury-1076994491.html

Чего нет в признаниях экс-директора контрразведки США Кента. Разоблачение антииранской авантюры Трампа

Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в среду дал обширное интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону – первое выступление после добровольной отставки из-за несогласия по вопросу войны с Ираном.

2026-03-20T06:20

иран

сша

израиль

дональд трамп

марко рубио

али хаменеи

fox news

республиканская партия

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076994754_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_9ffbf5975000d9ae9d858dbd787d2ee4.jpg

В обстоятельном интервью Кент затронул широкий круг тем, в том числе продолжающуюся войну с Ираном.Из его слов следует, что:- в процессе обсуждения и принятия решения о начале нынешней войны против Ирана "многим ключевым лицам, принимающим решения, не разрешали приходить и высказывать свое мнение" Трампу. Это отличает нынешнюю ситуацию от прошлогодней, когда перед ударами США по иранским ядерным объектам велись "активные дебаты".- разведывательное сообщество было лишено возможности анализировать информацию об Иране, поступающую к президенту США и оценивать степень её достоверности (проводить "проверку на адекватность"); "они вели эту дискуссию за закрытыми дверями, и у несогласных не было возможности высказаться".- не было "никаких разведданных" о том, что Иран собирается совершить "крупную внезапную атаку" по типу терактов 11 сентября 2001 года или нападения на Пёрл-Харбор. Но Трамп и представители его администрации многократно говорили о неотвратимой угрозе со стороны Ирана, как о поводе для нанесения ударов по стране.- убитый в результате совместных ударов США и Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сдерживал развитие ядерной программы страны и "не давал создать ядерное оружие". Более того, Иран не был даже "на грани получения ядерного оружия", а стратегия Ирана, по Кенту, заключалась в том, чтобы "не отказываться полностью от ядерной программы".Информация об этом поступала ранее, а данные показания Кента подтвердили её достоверность. Необходимости начинать войну с Ираном не было, а убийством Хаменеи США только усугубили ситуацию.- Израиль втянул США в конфликт и в целом влияет на американскую политику на Ближнем Востоке. В подтверждение Кент привёл высказывания госсекретаря Марко Рубио, который ранее в этом месяце обосновывал непосредственную угрозу со стороны Ирана тем, что "Израиль вот-вот нападёт", а Иран нанесёт ответный удар. Т.е. по мнению Рубио, неминуемая угроза исходит не от Ирана, а от Израиля, а Иран вынужден будет ответить на неё.Кент объясняет свои откровения тем, что его мнение и комментарии подвергаются искажениям ещё до того, как они доходят до первых лиц правящей администрации. Он надеется, что его прямая речь, которая противоречит внешнеполитической повестке администрации, будет услышана.Подытожим. Трамп не привлекал спецслужбы к оценке достоверности информации о фактах угроз Ирана США и Израилю, не привлекал "многих ключевых лиц" к принятию решения о войне, использовал заведомо недостоверную информацию об угрозах со стороны Ирана в адрес США в качестве предлога для войны (а не причины — это важно. Кент сам говорит именно о предлоге). Кроме этих свидетельств Кента можно добавить, что накануне атак по Ирану Трамп игнорировал призывы Рубио и вице-президента Ди Вэнса к осторожности при принятии окончательного решения.Кент излагает факты, как он видел их на своём уровне. А на этом уровне очевидно, что, во-первых, Израиль выступил вдохновителем войны с Ираном и оказывал решающее влияние при принятии лично Трампом решения о нападении на Иран.И, во-вторых, решение о начале войны было принято Трампом заранее и на основе информации очевидно, израильских спецслужб. И, как логично предположить, на основе общих внешнеполитических соображений, которые направлялись новой стратегией национальной обороны и личными представлениями Трампа, где Китай занимает центральное место, как самый главный, опасный экзистенциальный соперник-враг США.Поэтому данные американских разведслужб об отсутствии иранской угрозы президента США в принципе не интересовали.Судя по всем фактам, главной целью нападения на Иран был всё-таки Китай, а то, что и у Израиля есть свой давний интерес в этой войне, как единственном способе устранения опасного врага — это для Трампа оказалось счастливым совпадением. Оно позволило Трампу публично ссылаться на израильские аргументы, как повод к войне – иранскую ядерную программу, угрозу нападения, пр., в которые он сам, скорее всего, не верит.Поэтому, в ход идут традиционные антииранские аргументы Израиля, а когда они опровергаются американскими же разведчиками и экспертами, на ходу придумываются новые, совсем абсурдные.Достаточно посмотреть на то, как быстро и хаотично менялись объяснения президента США причин войны с Ираном – от необходимости уничтожения иранской ядерной программы до фантастической версии, что Иран планировал нападение на США, т.е. что-то подобное атакам 11.09.2001 на башни-близнецы в Нью-Йорке.Главную причину – ослабление Ирана и установление контроля над вывозом нефти и СПГ из Персидского залива, чтобы таким образом отсечь Китай от одного из главных источников углеводородов, Трамп по ряду соображений назвать не может.Во-первых, оживление антикитайских мотивов, как главной причины антииранской операции было явно неуместно перед запланированной встречей Трампа с председателем Си Цзиньпином в конце марта. В её повестке стояло обсуждение важных именно для США торговых вопросов, в которых они пока ещё сильно зависят от Китая, как, например, в редкоземельных металлах. На тот момент встреча ещё не была перенесена.Во-вторых, лишнее и постоянное напоминание о сдерживании Китая неприемлемо так, как позволяет тому лучше подготовиться к американскому вызову.Симптоматично, что после октябрьской встречи Трампа и Си в 2025 году в Пусане США отказались от лобовой атаки на экономику Китая ввиду неприемлемых рисков для себя и стали искать обходные пути подрыва экономической мощи Китая. Это удары по периферии китайского влияния, а оно закономерно охватывает страны, богатые углеводородами – Венесуэла, Иран, и иные.В каждом из этих случаев были ещё иные мотивы американской агрессии: Венесуэла – вписывается в доктрину "Донро", Иран является врагом Израиля и влиятельнейшего израильского лобби в Республиканской партии. Но объединяет эти два эпизода один общий признак – важная роль как внешних источников экономического развития КНР.Иранская авантюра затягивается, а в мировых СМИ распространено мнение, что у администрации Трампа нет внятных целей войны и образа победы. Конечно, они есть, но из-за просчётов в их реализации и стойкости Ирана США сейчас также далеки от них, как и в начале авантюры.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

