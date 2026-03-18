В Москве предотвратили убийство "иноагента" по заданию кураторов
Следствие ходатайствует об аресте жительницы Москвы, обвиняемой в покушении на убийство женщины по заданию кураторов. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-18T13:40
13:40 18.03.2026
 
Главным следственным управлением СК РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Она длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников, убедивших ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов.
"14 марта 2026 года кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться", - рассказали в СК РФ.
Фигурантке предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления - покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"В ходе допроса обвиняемая не признала вину в совершении инкриминируемого преступления", - отметили следователи.
Они ходатайствуют перед Никулинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.
В марте стало известно, что правнучку бывшего советского генсека Никиты Хрущева Нину* признали иноагентом. Также, в реестр иноагентов включены: Екатерина Журавская*, Сергей Резник*, Вадим Штепа* и Алексей Нестеренко* (заочно получил 24 года лишения свободы за публичные призывы к экстремизму).
Подробности в публикации Белоруссия "купила" у России "Орешник", Макрон призвал отремонтировать "Дружбу". Новости к этому часу
* в публикации упомянуты лица, признанные в России иностранными агентами
