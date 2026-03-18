Бомбардировки Афганистана. Война за стратегический тыл Ирана

На фоне американо-израильской агрессии против Ирана резко обострилась ситуация в соседнем Афганистане. Пакистан наносит удары по крупнейшим городам этой страны, включая Кабул и Кандагар, в результате чего погибли более 400 человек, а сотни афганцев получили ранения

2026-03-18T13:32

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как нельзя кстати для СШАЭтот конфликт в центре Азии нельзя рассматривать вне контекста войны в Персидском заливе. Обострение кризиса в Афганистане и Пакистане произошло буквально накануне нападения на Иран, когда пакистанская армия атаковала с воздуха несколько афганских провинций. Многие комментаторы посчитали, что такое совпадение было выгодно Вашингтону, Акпотому что очередная афганская война отвлекала общественное внимание от действий США.Пакистанское правительство возглавляет Шахбаз Шариф. Это ярко выраженный прозападный политик, представитель влиятельного и богатого семейного клана, контролирующего партию "Пакистанская мусульманская лига". Старший брат нынешнего пакистанского руководителя Наваз Шариф четыре раза занимал пост премьер-министра Пакистана. Оба брата проживали в Лондоне, спасаясь от уголовного преследования по обвинению в коррупции и давно поддерживают тесные связи с британским истеблишментом.Шахбаз пришел к власти после государственного переворота в 2022 году, когда представители пакистанской политической элиты отстранили от власти популярного премьер-министра Имрана Хана, лидера партии "Движение за справедливость". Хан, бывший в прошлом известным спортсменом, старался покончить с политической зависимостью от Великобритании и Соединенных Штатов, но в результате оказался в тюрьме. А сменивший его Шахбаз Шариф сразу заявил, что Исламабад не намерен портить отношения с Вашингтоном.Большинство жителей Пакистана недовольны прозападной линией своего руководства, что усиливает противоречия внутри местного общества. Правительство ведет борьбу с различными исламистскими группировками, среди которых выделяется "Пакистанское движение "Талибан". Причем пакистанские талибы в основном опираются на пуштунов – представителей иранского народа, который составляет половину населения современного Афганистана и около 20% жителей Пакистана.Вопрос границыАфгано-пакистанская граница составляет почти две с половиной тысячи километров, и до сих пор остается практически неразмеченной. Она была проведена в 1893 году, по так называемой линии Дюранда – по итогам трех войн, во время которых Британская империя безуспешно пыталась захватить эмират Афганистан, намереваясь прорваться в Среднюю Азию.Афганский эмир Абдур-Рахман провел переговоры с Мортимером Дюрандом – секретарем британской колониальной администрации в Индии. Этот чиновник начертил на карте линию разграничения между тогдашней Британской Индией и Афганистаном. Однако афганское правительство никогда не признавало ее своей государственной границей, потому что по разделенной линией Дюранда территории веками кочуют воинственные пуштунские племена, свободно перемещаясь с востока на запад.После того, как британцы отделили от Индии населенный мусульманами Пакистан, власти этого государства периодически пытаются поставить границу под свой контроль. Но реальными хозяевами пограничья по-прежнему остаются пуштунские кланы. Они де-факто контролируют значительную часть так называемой Зоны племен – особой приграничной территории в составе Пакистана. И "Пакистанское движение "Талибан"* имеет здесь свою тыловую базу.Тяжелое наследие британцевАфгано-пакистанский конфликт является наследием британского колониального господства – точно так же, как не менее затяжное противостояние между Пакистаном и Индией, которых периодически пытаются стравить друг с другом представители коллективного Запада.США и Великобритания давно используют противоречия между Кабулом и Исламабадом. В 1980-е годы они организовали на пакистанской территории тренировочные лагеря моджахедов, которые проникали через прозрачную границу в Афганистан для борьбы с социалистическим правительством и поддерживавшим его советским военным контингентом.На Западе активно поддерживали действовавших в Пакистане исламистов, используя их в качестве орудия для борьбы против СССР. Причем администрация Рональда Рейгана совершенно не переживала по поводу последствий этой стратегии, которая привела к появлению мощных террористических группировок.Ситуация изменилась после того, как США оккупировали Афганистан, действуя при поддержке своих европейских вассалов. Столкнувшись с партизанской борьбой местного населения, под руководством племенных лидеров и талибов, американцы попытались укрепить афгано-пакистанскую границу, закрыв ее на замок. Но эти усилия, на которые были потрачены двадцать лет и десятки миллиардов долларов, закончились в итоге полным провалом.Главный заинтересантНачиная с 2021 года, когда США поспешно вывели войска из Афганистана, Белый дом использует пакистанскую армию для давления на афганцев. Однако афганское правительство располагает огромным количеством брошенного американцами оружия и опирается на проживающих в приграничном регионе пуштунов. Силы сторон на земле примерно равны, но пакистанские вооруженные силы имеют подавляющее преимущество в воздухе, атакуя цели на территории соседней страны.Главной заинтересованной стороной этого конфликта является Запад. США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в Афганистане – в надежде однажды вернуть на его территорию свои военные базы.В прошлом году, после первого нападения на Иран, президент Дональд Трамп угрожал Кабулу войной, требуя передать Пентагону военный аэропорт в Баграме.Хотя на самом деле этот аэропорт построили советские инженеры, оборудовав трехкилометровую взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые самолеты.Война в Иране показывает, что Афганистан является для иранцев важным стратегическим тылом. Контролируя Баграм, США могли бы осуществлять атаки на восточную часть Исламской Республики, взяв ее в воздушные клещи. И как бы не закончился в итоге иранский конфликт, нет никаких сомнений – однажды Америка снова попытается силой утвердиться на афганской земле, наступив на старые грабли, о которые она недавно разбила свой империалистический лоб.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООНО том, как события в Иране повлияют на мировую экономику - в материале издания Украина.ру Впереди глобальный голод. Нападение на Иран взвинтит цены на продуты питания.

Александр Савко

