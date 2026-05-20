Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом

Освобождение Кутьковки севернее Купянска улучшит положение ВС РФ для расширения плацдарма. Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведет к схлопыванию огромного "кармана" на Купянском направлении. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-20T14:46

Описывая ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил о новом успехе российских войск. В Двуречанском районе бойцы мотострелковых подразделений российской армии взяли под контроль Кутьковку севернее Купянска, добавил он.По мнению обозревателя, освобождение Кутьковки может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населенные пункты и для расширения плацдарма."Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведет к схлопыванию огромного "кармана" на данном участке фронта", — пояснил собеседник издания.По словам Алехина, подразделения группировки "Запад" активно охватывают Красный Лиман с севера, где развернулись активные боестолкновения у населенного пункта Пришиб. Штурмовые подразделения охватывали этот участок с двух сторон, вынудив ВСУ отступить в Изюмский район, резюмировал Геннадий Алехин.

