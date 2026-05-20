Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
Освобождение Кутьковки севернее Купянска улучшит положение ВС РФ для расширения плацдарма. Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведет к схлопыванию огромного "кармана" на Купянском направлении. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
14:46 20.05.2026 (обновлено: 14:47 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Освобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Описывая ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил о новом успехе российских войск. В Двуречанском районе бойцы мотострелковых подразделений российской армии взяли под контроль Кутьковку севернее Купянска, добавил он.
По мнению обозревателя, освобождение Кутьковки может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населенные пункты и для расширения плацдарма.
"Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведет к схлопыванию огромного "кармана" на данном участке фронта", — пояснил собеседник издания.
По словам Алехина, подразделения группировки "Запад" активно охватывают Красный Лиман с севера, где развернулись активные боестолкновения у населенного пункта Пришиб. Штурмовые подразделения охватывали этот участок с двух сторон, вынудив ВСУ отступить в Изюмский район, резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом бьют дронами на оптоволокне, а ВС РФ отвечают "Гиацинтами" на сайте Украина.ру.
О том, какую тактику используют операторы украинских беспилотников во время массированных налетов — в материале "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
