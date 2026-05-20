"Москва дает понять, что готова применить силу для защиты людей в ПМР": Амерберг про указ Путина
Режим Санду под руководством Запада оказывает давление на Приднестровье, объявляя российских военных "нежелательными элементами". Москва дает понять, что готова применить военную силу для защиты людей в ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
2026-05-20T05:15
"Москва дает понять, что готова применить силу для защиты людей в ПМР": Амерберг про указ Путина

05:15 20.05.2026
 
33-я годовщина ввода Миротворческих сил РФ на территорию Приднестровья
Режим Санду под руководством Запада оказывает давление на Приднестровье, объявляя российских военных "нежелательными элементами". Москва дает понять, что готова применить военную силу для защиты людей в ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Отвечая на вопрос о причинах выхода указа именно сейчас, эксперт заявил, режим президента Молдавии Майи Санду под руководством западных кураторов оказывает системное давление на ПМР.
"Это и принятие санкционных мер, связанных с двойным налогообложением. Это и объявление представителей высшего командного состава российской армии в Приднестровье "нежелательными элементами", — сказал Амерберг.
По его словам, экономическая ситуация в республике серьезно осложнилась. В общем, есть множество факторов, которые ухудшают положение Приднестровья и напрямую угрожают безопасности ее жителям, пояснил собеседник издания.
"Москва с помощью указа Путина дает понять, что она готова при необходимости применить и военную силу для защиты людей в ПМР", — резюмировал Михаил Амерберг.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
