Трамп навсегда свободен от налоговых проверок

Министерство юстиции США наложило бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и аффилированным компаниям. Об этом 20 мая сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на соответствующий документ ведомства

2026-05-20T13:55

В документе за подписью исполняющего обязанности генерального прокурора США Тодда Бланша указано, что правительство США не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".Представитель Минюста пояснил Financial Times, что данный запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Дональда Трампа. Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о многочисленных попытках демократов использовать налоговые и финансовые расследования для давления на экс-президента, которого они рассматривали как основного политического конкурента.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.

