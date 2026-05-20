Трамп навсегда свободен от налоговых проверок - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/tramp-navsegda-svoboden-ot-nalogovykh-proverok-1079205386.html
Трамп навсегда свободен от налоговых проверок
Трамп навсегда свободен от налоговых проверок - 20.05.2026 Украина.ру
Трамп навсегда свободен от налоговых проверок
Министерство юстиции США наложило бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и аффилированным компаниям. Об этом 20 мая сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на соответствующий документ ведомства
2026-05-20T13:55
2026-05-20T13:55
новости
сша
дональд трамп
министерство юстиции
президент сша
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0b/1078817822_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_5275f2142139cf99f6c064892622d3c9.jpg
В документе за подписью исполняющего обязанности генерального прокурора США Тодда Бланша указано, что правительство США не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".Представитель Минюста пояснил Financial Times, что данный запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Дональда Трампа. Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о многочисленных попытках демократов использовать налоговые и финансовые расследования для давления на экс-президента, которого они рассматривали как основного политического конкурента.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0b/1078817822_123:0:855:549_1920x0_80_0_0_bb6436feff78025bc59222b103485683.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, министерство юстиции, президент сша, налоги
Новости, США, Дональд Трамп, Министерство юстиции, президент США, налоги

Трамп навсегда свободен от налоговых проверок

13:55 20.05.2026
 
© ФотоТрамп коварный
Трамп коварный - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Министерство юстиции США наложило бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и аффилированным компаниям. Об этом 20 мая сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на соответствующий документ ведомства
В документе за подписью исполняющего обязанности генерального прокурора США Тодда Бланша указано, что правительство США не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".
"Соединенные Штаты освобождают, отказываются от претензий, оправдывают и навсегда освобождают каждого из истцов от любых и всех претензий и настоящим навсегда лишаются права подавать какие-либо иски", — говорится в тексте документа.
Представитель Минюста пояснил Financial Times, что данный запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Дональда Трампа. Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о многочисленных попытках демократов использовать налоговые и финансовые расследования для давления на экс-президента, которого они рассматривали как основного политического конкурента.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампМинистерство юстициипрезидент СШАналоги
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00"Мы не можем ждать": Киев требует пустить в ЕС вне очереди, ссылаясь на войну
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
Лента новостейМолния