Дрон ВСУ рухнул на территорию детсада в Ставрополе. Новости СВО
Неразорвавшийся украинский БПЛА упал на территорию детсада в Октябрьском районе Ставрополя, зацепившись за деревья, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом и других важных событиях рассказал 20 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-20T13:59
"После этого его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты - на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает", - добавил губернатор.
🟥 Трое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ на машину у села Стригуны Борисовского округа, информировал оперштаб Белгородской области.
🟥 В больнице скончалась женщина, которая недавно пострадала вместе с мужем при ударе ВСУ по селу Марково, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🟥 Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, указал оперативный штаб региона.
🟥 ВС России за сутки уничтожили зенитную самоходную установку "Gepard", а также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.