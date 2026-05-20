Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая

Владимир Зеленский утвердил ракетный план на июнь: удары по России согласованы. Китай и Россия договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В то же время Москва ждет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в "ближайшее время"

2026-05-20T10:15

Зеленский утвердил план "дальнобойных санкций": удары по России на июнь Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов по территории Российской Федерации на июнь. Соответствующее видеообращение украинский политик опубликовал в своем официальном Телеграм-канале. По словам главы киевского режима, он утвердил июньские планы "нашей дальнобойности", которые должны "творчески развить" продемонстрировавшие силу в мае украинские "дальнобойные санкции". Под эвфемизмом "санкции" Зеленский традиционно подразумевает удары вглубь российской территории. Это не первое подобное заявление украинского политика. Ранее Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного 81-й годовщине Победы. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, подчеркнув, что украинские беспилотники якобы способны долететь до места проведения праздничных мероприятий. На фоне этих заявлений находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с резким предупреждением. По его словам, Зеленский своими действиями рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины. Напомним, Минобороны России ранее неоднократно предупреждало, что любая попытка нанесения ударов по российской территории, особенно в священные праздничные даты, повлечет за собой жесткий ответ, включая массированные ракетные удары по центрам принятия решений в Киеве. "Не виделись день, а будто минуло три осени": Путин встретился с "дорогим другом" Си ЦзиньпиномПрезидент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал китайского лидера "дорогим другом", вспомнив китайскую поговорку о быстротекущем времени. Переговоры лидеров двух стран прошли в атмосфере особого взаимопонимания и подтвердили беспрецедентный уровень российско-китайских отношений.Президент России подчеркнул, что за 25 лет объем взаимной торговли между двумя странами вырос в 30 раз, что свидетельствует о колоссальном экономическом взаимопроникновении. Москва, по его словам, остается надежным поставщиком энергоресурсов для Пекина — особенно на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке и нестабильности на мировых рынках.Путин также отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный уровень, охватывая все сферы — от политики до гуманитарного сотрудничества. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, по оценке российского лидера, по-прежнему является прочной основой для взаимодействия по всем направлениям.В завершение встречи Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Российскую Федерацию в 2027 году. Принятие этого приглашения станет очередным подтверждением дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя державами на фоне глобальных геополитических турбулентностей и формирования многополярного миропорядка.Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил на встрече с президентом России, что Москва и Пекин должны совместно строить более справедливую систему глобального управления. По словам китайского лидера, отношения России и Китая вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность, а сотрудничество двух стран основано на взаимном уважении и стратегическом взаимодействии.Си Цзиньпин отметил, что подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило российско-китайским отношениям совершить серьезный скачок в развитии. Он подчеркнул, что Москва и Пекин вместе определяют дальнейший вектор двусторонних связей и проявляют мужество в деле защиты международной справедливости.По итогам переговоров стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава КНР заявил, что на фоне серьезных изменений в международной обстановке ценность этого соглашения становится особенно высокой. По его словам, мир сталкивается с опасностью возвращения к "закону джунглей".Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин заявил, что регион находится на решающем этапе, подчеркнув необходимость скорейшего прекращения боевых действий. По его словам, возобновление конфликта является недопустимым.Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в РоссиюМежду тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также анонсировал визит представителя Дональда Трампа в Москву, отметив, что Вашингтон не оставляет вопрос о решении украинского конфликта. Об этом свидетельствует активность телефонных переговоров между двумя странами.В предыдущий раз Уиткофф посещал Москву в январе. Тогда он прибыл в российскую столицу вместе с Кушнером и другими представителями американской администрации, встретившись с Владимиром Путиным в Кремле.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 мск 19 мая до 07:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак охватила центральные, южные, северо-западные и приволжские регионы страны, а также акватории двух морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении продолжаются тяжелые бои за населенные пункты Василёвка и Мирное. Противник признает появление российских диверсионно-разведывательных групп на окраинах Шевченко, а также подтверждает потерю позиций на севере Красноармейска.На Константиновском направлении российские подразделения оказывают давление со стороны Ильиновки и Долгой Балки. По данным источников, до половины населенного пункта Молочарка уже находится под контролем российских войск.На Купянском направлении идут тяжелые бои в районах Купянска-Узлового и Ковшаровки. Отмечается продвижение российских сил в районе Кутьковки, что создает прямую угрозу трассе Купянск — Великий Бурлук — ключевой логистической артерии противника.На Северском направлении бои продолжаются в районе Рай-Александровки. Российские подразделения развивают наступление со стороны Кривой Луки в направлении Пискуновки.На Днепровском направлении российские войска наносят удары по огневым точкам ВСУ. Продолжаются бои за лесной массив восточнее населенного пункта Лесное.

Кристина Черкасова

