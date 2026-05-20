Операция "Пантеон". Зачем Зеленский срочно выкапывает трупы идеологов украинского национализма

Украинские некроманты во власти снова занялись раскапыванием могил. Все по заветам экс-главы ОП Ермака и его гадалки Вероники Феншуй. Только теперь кладбищенский песок понадобился не для строительства роскошных вилл в стиле "Династии", а для того, чтобы присыпать коррупционный скандал с участием первых лиц Украины.

2026-05-20T06:15

Дескать, это не наше гуано, мы его сейчас песочком присыплем и вонять не будет. Хотя это как посмотреть…Первыми выкопают трупы ватажков ОУН-УПА*, похороненых в Европе и перевезут их в Киев. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский, вызвав изумление даже у прикормленной аудитории в вышиванках. По его словам, в стране начался процесс перезахоронения лидера Организации украинских националистов* полковника Андрея Мельника и его супруги Софии. Кроме того, готовятся решения о перезахоронении полковника армии УНР Евгения Коновальца. "Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома", - высказался о почестях нацикам Зеленский. Ну да, ну да, помним: в стране, где президентом является еврей, никакого национализма быть не может.Напомним, что идея создать пантеон из бандеровцев, петлюровцев и прочих "самостийников" - не нова, с ней носился еще "оранжевый" президент Виктор Ющенко. Но реальное воплощение эта идея получила именно при Зеленском. Пару месяцев назад представители киевского режима заявили о намерении создать в Киеве "Пантеон выдающихся украинцев" и перезахоронить там идеологов украинского национализма. Решение было принято в марте 2026 года по итогам совещания под руководством главы ОП Кирилла Буданова**."На совещании было принято решение создать "Пантеон выдающихся украинцев". Пантеон будет представлять собой пространство национальной памяти, где могут быть перезахоронены видные украинцы, могилы которых находятся сейчас за границей", - сообщили участники встречи. Это, кстати, к вопросу об адекватности и договороспособности Буданова, который якобы может сменить Зеленского в случае выборов или сноса власти и пойти на подписание мирного договора с РФ. Пойти-то он, наверное, может, только украинская политика при нем, как была бандеровской, так и будет, посрамляя все цели СВО о денацификации Украины.Пока же дипломатические представители Украины уже подсуетились и нашли для Пантеона почти сотню могил украинцев в 21 стране мира. В захоронениях находятся деятели УНР, ЗУНР, ОУН-УПА*. Первыми должны вернуться на родину Степан Бандера, чья могила находится в Мюнхене, а из Люксембурга в столицу Украины переедут останки лидера ОУН (м) Андрея Мельника. Ну, а тлен Евгения Коновальца покинет Роттердам и тоже осядет в Киеве.Самое забавное, что при жизни героические герои не очень-то ладили, по разному видели судьбу "незалежной Украины", и мочили друг друга при первой возможности. Тот же Мельник в гробу перевернется, узнав о возможном посмертном соседстве с Бандерой. Да и Коновалец, предпочитавший руководить украинскими националистами из Европы, не жаловал террористов-бандеровцев, и вряд ли бы обрадовался перспективе возлечь рядом с ними в украинской земле.Напомним, что раскол в рядах Организации украинских националистов* случился в 1940-м году в Кракове. Именно тогда ОУН поделилась на консервативных мельниковцев и более радикальных активистов Краевой Экзекутивы, поставивших на Бандеру. В результате были сформированы две противоположные фракции, позднее отдельные партийные организации - ОУН (м) и ОУН (б). Их члены почти сразу бросились истреблять друг друга: с момента раскола по июнь 1941 года погибло в столкновениях 400 мельниковцев и 200 бандеровцев.. Поводом для противостояния будущих кумиров украинской нации стало недовольство "краевиков" эмигрантским руководством ОУН. Трения между эмиграцией и Краем возникали и раньше, однако тогда авторитет главы ОУН Коновальца препятствовал расколу. Но вот беда - у сменившего Коновальца Андрея Мельника такого авторитета в глазах галичан не было. Кроме того, и Коновалец и Мельник выступали против индивидуального террора как метода политической борьбы на западноукраинских землях. А вот бандеровцы, наоборот, жаждали польской и еврейской крови. Именно такая позиция радикальных "краевиков" поставила ОУН на путь террора. Убийство Евгения Коновальца c помощью коробки шоколадных конфект товарища Судоплатова и вступление в должность главы ОУН Мельника, обострили имевшиеся трения в среде украинских националистов, и привели сначала к расколу организации, а потом и к внутрипартийной резне.К слову, бытует мнение, что раскол в ОУН был инспирирован немецкими спецслужбами и являлся отражением конфликта между абвером, взявшим под своё крыло бандеровское движение и использовавшим его в разведывательных и диверсионно-террористических целях, и гестапо, работавшего с мельниковцами. Проще говоря, Мельник готов был ложиться над нацистскую Германию и класть под нее "самостийну Украину", а Бандера призывал полагаться на собственные силы и использовать немцев, как попутчиков. Правда, спору этому почти сотня лет, а вот перспектива "помирить" покойников в едином Пантеоне украинских героев - более, чем свежа.Ведь в Люксембурге уже эксгумировали прах второго главы ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине. Об этом сообщил действующий председатель Организации украинских националистов* Богдан Червак. На церемонию прибыли представители Офиса президента, МИД, Украинского института национальной памяти. Все они рукоплескали решению "вернуть домой" прах политика, сотрудничавшего с нацистской Германией во время войны. И надо сказать, нацисты его сберегли. Как знали, что Украина станет профаистской. Мельник в феврале 1944 года был заключен в концлагерь "Заксенхаузен", но в октябре того же года гестаповцы его выпустили на волю. С 1945 года лидер ОУН (м) жил в Западной Европе, последние годы, преимущественно, в Люксембурге, где и умер в 1964 году. Его "крестный отец" в политике Евгений Коновалец был офицером армии Австро-Венгрии, попал в российский плен, где сформировал отряд сечевых стрельцов, с которым воевал на стороне УНР в 1918-19 годах. В 1920 создал и возглавил "Украинскую военную организацию", а в 1929 на ее базе создал Организацию украинских националистов* (ОУН), став ее первым руководителем. К слову, в 1917 году стрельцы Коновальца жестоко казнили свыше 1000 киевлян, восставших против петлюровцев. Но теперь потомков этих киевлян заставят носить цветы к Пантеону украинских героев. Кабинет министров Украины уже сделал все необходимые распоряжения и убийцы украинцев будут погребены на территории Национального военного мемориального кладбища.В общем, киевский режим вновь возвращается к своей излюбленной теме - строительству культа мертвых националистических вождей. Но если раньше подобные символические акции подавались как элемент "национального возрождения", то теперь речь идет о формировании новой государственной идеологии военного времени, где ОУН* и связанные с ней фигуры окончательно становятся официальным сакральным фундаментом украинской идентичности и примером бескомпромиссной "боротьбы". И недалек тот час когда украинским воякам ВСУ дадут команду равняться на сичевых стрельцов и "волынских мясников- бандеровцев".Особенно цинично это выглядит на фоне реального положения дел с военными кладбищами на Украине. В стране уже давно возник острый кризис захоронений погибших всу-шников. Кладбища переполнены, в крупных городах расширяют мемориальные сектора, а в ряде регионов местные власти открыто признают нехватку мест для новых погребений. В соцсетях и украинских медиа регулярно появляются кадры бесконечных рядов флагов и свежих могил. То есть, государство объективно не справляется даже с последствиями текущего конфликта, но при этом срочно начинает перевозить прах политических символов прошлого столетия. Явно ж это "жу-жу-жу" неспроста. И речь тут не о памяти, а о попытке срочно перезапустить идеологическую конструкцию украинского государства. На фоне коррупционных скандалов вокруг окружения Зеленского, разговоров о борьбе элит, усталости общества от мобилизации и неопределенности с перспективами войны Банковая пытается вернуть эмоциональную мобилизацию через культ сакральных фигур украинского национализма.Интересно, зачем? И понимает ли кто-то в "95 квартале", что Украина уже исчерпала модель войны, основанную на радикальном национализме? Да и сторонники этой идеи по большей части либо могилизованы, либо сбежали в Европу. Обожатели Бандеры - Ирина Фарион и Андрей Парубий - также ликвидированы. Но, тем не менее, на фоне экономической разрухи и военных поражений, слухов о понижении возвраста мобилизации и женском призыве, кто-то опять начинает реверс обожествления Бандеры и героизации сичевых стрельцов. И чем шире будет этот некромантский культ, тем слабее Украина.По мнению бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича**, Украине нужна перезагрузка общественного договора и поворот к солидарности. "Вместо "мы - герои, а вы - пидарасы", перейти к "все вместе работаем на Украину". "Украинская солидарность радикально усилит величину издержек для РФ - вплоть до военного поражения. Или подтолкнет к выбору варианта "ну так получилось, забудем старое", - считает Арестович. Но тут появляется сладкая парочка Зеленский- Буданов и начинает реанимировать Бандеру и Коновальца, не давая ни единого шанса Украине сплотиться и окрепнуть, а России остановить войну.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

