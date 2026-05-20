"Угроза Украине и демократическому миру". Что на Украине говорят о визите Путина в Китай - 20.05.2026 Украина.ру
"Угроза Украине и демократическому миру". Что на Украине говорят о визите Путина в Китай
Президент РФ сейчас находится с визитом в КНР, что не могли обойти вниманием и на Украине, где пристально следят за всеми шагами Владимира Путина.
"Угроза Украине и демократическому миру". Что на Украине говорят о визите Путина в Китай

13:40 20.05.2026 (обновлено: 15:09 20.05.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Президент РФ сейчас находится с визитом в КНР, что не могли обойти вниманием и на Украине, где пристально следят за всеми шагами Владимира Путина.
Ранее украинские националисты выражали робкие надежды, что Китай может повлиять на российское руководство и заставить его пойти на соглашения на условиях Украины. Однако кроме желаний за этими надеждами ничего не стояло.
Накануне визита представитель МИД Китая заявил, что визит президента России в Пекин будет способствовать укреплению союза и дружбы между двумя государствами. Этого-то и боятся на Украине и Западе.
Особую тревогу по поводу визита выражали в эти дни так называемые "соросята", либеральные и националистические круги, ориентирующиеся на Евросоюз и Демократическую партию США. Прежде всего их беспокоит сотрудничество других стран. В идеальном мире западных либеральных кругов китайцы воюют с русскими, иранцы с афганцами, и все покупают оружие и ресурсы у Запада. В этой среде никогда не забывали о принципе "разделяй и властвуй". Для россиян заготовлен тезис: "Китай заберет Сибирь". Для китайцев: "Русские ненадежны, могут предать и повернуться к Европе".
Бывший нардеп из орбиты Петра Порошенко* и обозреватель Вадим Денисенко с сожалением констатирует, что Украины не было в повестке дня при визите Трампа в КНР. Сейчас она тоже упоминается лишь вскользь. Главная причина, по его мнению, отсутствие Украины в китайской повестке.
Проще говоря, Пекин мало волнует ситуация на Украине. В связи с этим Денисенко предлагает лишь расширять переговорную группу и площадку переговоров, то есть, вовлекать туда как можно больше стран (преимущественно Европы), чтобы заболтать процесс. По мнению Денисенко, Китай заинтересован в нынешнем статус-кво по Украине, то есть, якобы не желает ни победы, ни поражения РФ.
Вместе с тем глава украинской НПО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов опасается укрепления союза РФ и КНР, который "станет угрозой Украине и демократическому миру". По его словам, которые цитируют "соросята" из "Нового времени", именно КНР якобы обеспечивает рост российского ВПК. Он утверждает, что Китай является "главным источником войны", а симбиоз Москвы и Пекина невозможно разорвать, несмотря на попытки Соединенных Штатов.
Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный тоже волнуется из-за формирования некой "оси зла" против "демократического Запада". Он опасается, что в Пекине будет достигнуто некое соглашение о перепродаже иранской нефти Китаю через РФ, что консолидирует союз этих стран.
"Если будут утверждены схемы поставки нефти из Ирана через систему замещения, то есть Иран по Каспию отправляет в Россию, а Россия в трубу гонит свою нефть Китаю, мы понимаем, что это кардинальное укрепление оси зла", - беспокоится Бессмертный. Далее, по его мнению, фактически может произойти объединение военно-промышленного комплекса трех стран.
Волнуются на Украине и по поводу возможных договоренностей об ограничении продаж из КНР ряда товаров военного назначения. Украинский политолог Андрей Золотарев жалуется, что Китай за год в 30 раз повысил цену на оптоволокно для дронов, которые Киев закупает через "прокладки" в третьих странах.
Политолог Руслан Бортник отмечает, что серия визитов в Пекин в мае 2026 года — сначала Президент США Дональд Трамп (13–15 мая), а затем глава РФ Владимир Путин (19–20 мая) — формирует ощущение единого процесса согласования позиций между ключевыми центрами силы. Однако отмечает он и некое различие в подходах Пекина к Вашингтону и Москве. Трампа встречали с помпой, но никаких важных документов, дескать, не подписали. В то же время в ходе визита Владимира Путина, утверждает Бортник, чувствовалась большая глубина взаимодействия и более интегрированный формат отношений.
"В более широком смысле и Китай, и РФ по сути декларируют стремление к формированию мира без доминирования США. Это своего рода идеологическая синергия между российской моделью и китайской системой, которая становится вызовом для западного мира", - подчеркивает политолог.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* прогнозировал, что, если после переговоров в Пекине будут говорить об "ООНоцентричном мире" и многополярности – "это продолжение того же трека". То есть, конфликт на Украине будет развиваться, как и раньше.
Если же прозвучат заявления о необходимости скорого мирного решения на Украине и в Иране, это будет означать, по его мнению, что "трек начал поворачиваться в сторону мира, который может наступить быстрее".
В результате 20 мая Путин и Си подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, в совместном заявлении лидеров РФ и КНР упоминается необходимость полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН. Это именно то, о чем МИД РФ говорил все последние годы. Из этого на Украине делают вывод, что ситуация будет развиваться в том же направлении, без каких-то особых прорывов, поскольку ни Запад, ни Зеленский явно не намерены устранять эти самые первопричины.
О том, как Китай создал независимый интернет, в чем его плюсы и в чем минусы - в статье Никиты Волковича Кремниевый занавес Китая: история успеха и цена утопии
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
