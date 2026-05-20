Украина должна пожертвовать санкциями ради американской геополитики? Вашингтон настаивает
США оказывают давление на Украину с целью смягчить ограничения на импорт белорусских калийных удобрений и убедить в этом Европу. Об этом 20 мая пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает таким образом улучшить отношения с Минском и отдалить его от Москвы
13:25 20.05.2026
 
США оказывают давление на Украину с целью смягчить ограничения на импорт белорусских калийных удобрений и убедить в этом Европу. Об этом 20 мая пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает таким образом улучшить отношения с Минском и отдалить его от Москвы
Согласно информации агентства, Белый дом уже снял часть собственных ограничений на поставки удобрений из Белоруссии, однако этого недостаточно. Европейские санкции блокируют использование традиционных маршрутов отгрузки, и проблема упирается в необходимость транзита через территорию Евросоюза.
Поташ был основным источником валютной выручки для Белоруссии до введения западных санкций. Его возвращение на мировой рынок — это вопрос не только экономики, но и геополитики. В Вашингтоне видят в этом рычаг для ослабления российско-белорусского союзничества.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на прошлой неделе заявил, что его страна и другие государства региона начинают ощущать давление со стороны США по вопросу транзита поташа. При этом в Брюсселе и Киеве сохраняется жесткая позиция в отношении официального Минска.
Таким образом, США пытаются разыграть белорусскую карту, сталкиваясь с сопротивлением европейских союзников и Украины. В Москве и Минске ситуацию пока не комментируют, но очевидно, что любые попытки Запада "перетянуть" Белоруссию обречены на провал, учитывая тесные интеграционные связи в рамках Союзного государства и ОДКБ.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
