https://ukraina.ru/20260520/ukraina-dolzhna-pozhertvovat-sanktsiyami-radi-amerikanskoy-geopolitiki-vashington-nastaivaet-1079205519.html
Украина должна пожертвовать санкциями ради американской геополитики? Вашингтон настаивает
Украина должна пожертвовать санкциями ради американской геополитики? Вашингтон настаивает - 20.05.2026 Украина.ру
Украина должна пожертвовать санкциями ради американской геополитики? Вашингтон настаивает
США оказывают давление на Украину с целью смягчить ограничения на импорт белорусских калийных удобрений и убедить в этом Европу. Об этом 20 мая пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает таким образом улучшить отношения с Минском и отдалить его от Москвы
2026-05-20T13:25
2026-05-20T13:25
2026-05-20T13:25
новости
сша
беларусь
украина
ес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074770969_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_64e0048735cd1562fcb840306feb54ba.jpg
Согласно информации агентства, Белый дом уже снял часть собственных ограничений на поставки удобрений из Белоруссии, однако этого недостаточно. Европейские санкции блокируют использование традиционных маршрутов отгрузки, и проблема упирается в необходимость транзита через территорию Евросоюза.Поташ был основным источником валютной выручки для Белоруссии до введения западных санкций. Его возвращение на мировой рынок — это вопрос не только экономики, но и геополитики. В Вашингтоне видят в этом рычаг для ослабления российско-белорусского союзничества.Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на прошлой неделе заявил, что его страна и другие государства региона начинают ощущать давление со стороны США по вопросу транзита поташа. При этом в Брюсселе и Киеве сохраняется жесткая позиция в отношении официального Минска.Таким образом, США пытаются разыграть белорусскую карту, сталкиваясь с сопротивлением европейских союзников и Украины. В Москве и Минске ситуацию пока не комментируют, но очевидно, что любые попытки Запада "перетянуть" Белоруссию обречены на провал, учитывая тесные интеграционные связи в рамках Союзного государства и ОДКБ. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
сша
беларусь
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074770969_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6ad3097595b21381c6d57c29f85dbc49.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, беларусь, украина, ес, россия
Новости, США, Беларусь, Украина, ЕС, Россия
Украина должна пожертвовать санкциями ради американской геополитики? Вашингтон настаивает
США оказывают давление на Украину с целью смягчить ограничения на импорт белорусских калийных удобрений и убедить в этом Европу. Об этом 20 мая пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает таким образом улучшить отношения с Минском и отдалить его от Москвы
Согласно информации агентства, Белый дом уже снял часть собственных ограничений на поставки удобрений из Белоруссии, однако этого недостаточно. Европейские санкции блокируют использование традиционных маршрутов отгрузки, и проблема упирается в необходимость транзита через территорию Евросоюза.
Поташ был основным источником валютной выручки для Белоруссии до введения западных санкций. Его возвращение на мировой рынок — это вопрос не только экономики, но и геополитики. В Вашингтоне видят в этом рычаг для ослабления российско-белорусского союзничества.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на прошлой неделе заявил, что его страна и другие государства региона начинают ощущать давление со стороны США по вопросу транзита поташа. При этом в Брюсселе и Киеве сохраняется жесткая позиция в отношении официального Минска.
Таким образом, США пытаются разыграть белорусскую карту, сталкиваясь с сопротивлением европейских союзников и Украины. В Москве и Минске ситуацию пока не комментируют, но очевидно, что любые попытки Запада "перетянуть" Белоруссию обречены на провал, учитывая тесные интеграционные связи в рамках Союзного государства и ОДКБ.