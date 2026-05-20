Руководство Литвы увели в бомбоубежище. Главные новости к этому часу

Президент Литвы Гитанас Науседа и другие представители руководства страны спустились в убежище во время воздушной тревоги из-за потенциальной атаки дронов. Об этом и других важных событиях рассказал 20 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-20T13:20

Литовского лидера сопровождают премьер-министр Инга Ругинене и спикер сейма Литвы Йозас Олекас.🟦 Позже Вооруженные силы Литвы объявили об отмене опасности воздушной тревоги на всей территории страны, свидетельств о возможном падении дрона нет.Утром в среду литовская армия объявляла сигнал воздушной тревоги в Вильнюсском округе и предупреждения в нескольких округах на востоке страны из-за возможного дрона в воздушном пространстве.🟦 Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, также он допустил проведение встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае в ноябре.🟦 Администрация Трампа планирует сократить объем военных ресурсов, которые она предоставит для помощи европейским союзникам в случае серьезного кризиса.🟦 Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.🟦 Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", неотъемлемой частью которого является Тайвань, говорится в заявлении РФ и КНР.🟦 За то, чтобы одна из крупнейших библиотек Украины — Харьковская государственная научная библиотека — продолжала носить имя писателя Короленко, проголосовало более половины участников организованного опроса. 🟦 Десять детей пострадали в Севастополе при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли сфотографироваться, сообщил губернатор Михаил Развожаев.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

