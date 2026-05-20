Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа отряда БПЛА "Контора" на Купянском участке СВО
Народная дружина ДНР открывает центр обучения управлению БПЛА "АРМ". Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов
"Парни и девушки от 16 до 21 года не просто осваивают теорию, но и учатся летать в жестких условиях. Например, маневрировать в условиях ограниченного пространства и проходить полосу препятствий", - рассказал Артур.
Лучшие курсанты сами станут инструкторами. Для кого-то обучение станет началом карьеры в воинских частях, где применяются БПЛА. Как известно, беспилотные системы сейчас играют одну из главных ролей в СВО, поэтому перед курсантами открываются самые широкие перспективы.
Об этом и других новостях Новороссии – на радио "Новороссия сегодня": https://ukraina.ru/category_radio-novorossiya-segodnya/
Подписывайся на