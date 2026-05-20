Армения ведет себя осторожнее благодаря опыту Украины: эксперт про уроки для Еревана
В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. Там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
13:41 20.05.2026
 
В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. Там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможном повторении украинского сценария в Армении, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки. "Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база", — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что Армения учла опыт Украины и ведет себя "гораздо осторожнее".
По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении от России сохраняется. "Тем более, Россия в качестве партнера ей все равно нужна. Те же самые энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене она нигде больше не получит", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул разницу между позициями Киева и Еревана. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.
