Армения ведет себя осторожнее благодаря опыту Украины: эксперт про уроки для Еревана

В отличие от Украины, Армения не требует размещения натовских баз на своей территории. Там до сих пор находится российская база, и энергоресурсы по нужной цене Ереван нигде больше не получит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о возможном повторении украинского сценария в Армении, Ищенко отметил, что Ереван извлек уроки. "Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что Армения учла опыт Украины и ведет себя "гораздо осторожнее".По словам Ищенко, энергетическая зависимость Армении от России сохраняется. "Тем более, Россия в качестве партнера ей все равно нужна. Те же самые энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене она нигде больше не получит", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул разницу между позициями Киева и Еревана. "А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.О защите интересов российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

