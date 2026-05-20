В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом
2026-05-20T14:07
В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом

14:07 20.05.2026 (обновлено: 14:13 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Все чаще российские артиллерийские расчеты работают против операторов вражеских дронов. Получая координаты от разведки, с закрытых огневых позиций в бой вступают расчеты "Гиацинта-Б". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Рассказывая о тактике контрбатарейной борьбы на харьковском направлении, Алехин отметил, что артиллерия все чаще бьет по огневым позициям и местам базирования украинских операторов БПЛА.
"Все чаще наша артиллерийские расчеты работают против операторов малой авиации. Получая координаты от разведки, в бой вступает расчеты "Гиацинта-Б". Работают с закрытой огневой позиции", — сказал эксперт.
По словам Алехина, 152-й калибр позволяет поражать крупные цели. "152-й калибр позволяет бить по крупным, хорошо защищенным целям. Ручного труда, помимо артиллерийской работы, хватает", — пояснил собеседник издания.
Эксперт также рассказал, как артиллеристы маскируются от вражеских БПЛА. "Из-за скопления вражеских дронов позицию тщательно и быстро маскируют, а само буксируемое орудие периодически перекатывают", — резюмировал Геннадий Алехин.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
