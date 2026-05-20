В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом

Все чаще российские артиллерийские расчеты работают против операторов вражеских дронов. Получая координаты от разведки, с закрытых огневых позиций в бой вступают расчеты "Гиацинта-Б". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-20T14:07

Рассказывая о тактике контрбатарейной борьбы на харьковском направлении, Алехин отметил, что артиллерия все чаще бьет по огневым позициям и местам базирования украинских операторов БПЛА."Все чаще наша артиллерийские расчеты работают против операторов малой авиации. Получая координаты от разведки, в бой вступает расчеты "Гиацинта-Б". Работают с закрытой огневой позиции", — сказал эксперт.По словам Алехина, 152-й калибр позволяет поражать крупные цели. "152-й калибр позволяет бить по крупным, хорошо защищенным целям. Ручного труда, помимо артиллерийской работы, хватает", — пояснил собеседник издания.Эксперт также рассказал, как артиллеристы маскируются от вражеских БПЛА. "Из-за скопления вражеских дронов позицию тщательно и быстро маскируют, а само буксируемое орудие периодически перекатывают", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом бьют дронами на оптоволокне, а ВС РФ отвечают "Гиацинтами" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику используют операторы украинских беспилотников во время массированных налетов — в материале "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.

