Теперь за россиянина за границей вступятся не только дипломаты, но и армия
13:45 20.05.2026
 
Президент России получил право использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае их ареста или преследования международными или иностранными судами. Соответствующие поправки в законы "О гражданстве РФ" и "Об обороне" были единогласно одобрены Советом Федерации на заседании 20 мая
Как пояснил член Комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Наумец, новый федеральный закон устанавливает возможность применения Вооруженных сил РФ по решению главы государства для защиты российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному или иному преследованию на основании решений иностранных или международных судебных органов, в которых не участвует Российская Федерация.
Кроме того, государственные органы в пределах своих полномочий по решению президента будут принимать необходимые меры для защиты соотечественников в случае их ареста или иного преследования судами других стран.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя принятый документ, подчеркнула, что речь идет не о вводе войск за рубеж, а именно о защите граждан и проведении "акции спасения людей". Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
