"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО

Европейский союз пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, но это дорогое удовольствие. Тем более, что самом Евросоюзе масса противоречий — он трещит по швам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-20T15:23

Ранее Испания выступила с инициативой о том, чтобы создать независимую от Соединенных Штатов единую армию Евросоюза.Отвечая на вопрос журналиста о создании единой армии ЕС, Ищенко заявил, что попытки ведутся давно. Евросоюз пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, но проблема в том, что это дорогое удовольствие, уверен он."Сейчас даже США не вытягивают собственную систему. НАТО был интересен США и Евросоюзу, но оказалось, что даже для такого большого и экономически мощного образования содержать вооруженные силы НАТО оказалось слишком дорого", — подчеркнул обозреватель.По словам Ищенко, теоретически создать единую армию Евросоюза можно, но на практике это упирается в массу внутренних противоречий внутри самого союза. "Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это?" — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

