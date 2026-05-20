"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
Европейский союз пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, но это дорогое удовольствие. Тем более, что самом Евросоюзе масса противоречий — он трещит по швам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-20T15:23
Ранее Испания выступила с инициативой о том, чтобы создать независимую от Соединенных Штатов единую армию Евросоюза.
Отвечая на вопрос журналиста о создании единой армии ЕС, Ищенко заявил, что попытки ведутся давно. Евросоюз пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, но проблема в том, что это дорогое удовольствие, уверен он.
"Сейчас даже США не вытягивают собственную систему. НАТО был интересен США и Евросоюзу, но оказалось, что даже для такого большого и экономически мощного образования содержать вооруженные силы НАТО оказалось слишком дорого", — подчеркнул обозреватель.
По словам Ищенко, теоретически создать единую армию Евросоюза можно, но на практике это упирается в массу внутренних противоречий внутри самого союза.
"Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это?" — пояснил собеседник издания.
