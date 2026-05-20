Украину призвали не ронять дроны на НАТО
2026-05-20T15:28

Украину призвали не ронять дроны на НАТО

15:28 20.05.2026
 
© AP / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
© AP / Yevhen Titov
Украина не должна допускать падения своих беспилотников на территории стран Североатлантического альянса. Об этом 20 мая заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга, комментируя недавний инцидент с украинскими дронами в Эстонии
"Украина должна намного более точно определять цели атак беспилотников для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <…> Украина должна быть осторожной в этом плане", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Украинские беспилотники в своем воздушном пространстве или рядом с границей всё чаще фиксируют страны Прибалтики, а также Финляндия и Польша. В конце марта несколько дронов ВСУ упали на территории Эстонии, Латвии и Литвы. После этого власти Финляндии и Эстонии потребовали от Киева предотвратить попадание беспилотников и их обломков на территории их стран.
17 мая обломки беспилотного летательного аппарата снова обнаружили на северо-востоке Литвы. О его падении сообщили жители деревни Самане Утенского района. БПЛА не зафиксировали радары. Следов взрыва на месте падения нет, невозможно определить, нес ли дрон заряд.
Руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что, судя по обломкам, это, скорее всего, украинский дрон.
