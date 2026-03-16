Впереди глобальный голод. Нападение на Иран взвинтит цены на продуты питания

Агрессия против Ирана продолжается. Развязка еще не наступила, а эксперты предупреждают, что ближневосточная война будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для всего человечества, повышая мировые цены на продовольствие и разрушая экологическую среду в самых отдаленных регионах планеты

2026-03-16T16:52

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предупреждает – сокращение поставок удобрений может серьезно повлиять на производство продуктов питания сразу на нескольких континентах, спровоцировав в итоге глобальный продовольственный кризис.По данным аналитической компании Kpler, более миллиона тонн карбамида – самого распространенного азотного удобрения – застряло в Персидском заливе на фоне эскалации конфликта. Около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, заблокированный для коммерческого судоходства после нападения на Иран. В результате чего его рыночная цена выросла за считанные дни более чем на 40%.Четверть азотных и фосфорных удобрений производились вплоть до последнего времени в странах Персидского залива. Их нехватка уже ощущается в ходе весенней посевной, которая началась в странах Азии, Северной Америки, Африки и Европы. К тому же, остальные производители карбамида придерживают свой товар на складах, чтобы продать его по более высокой цене.Созданный конфликтом дефицит удобрений, вне всякого сомнения, негативно скажется на будущем мировом урожае, автоматически поднимая цены на продукты питания и разгоняя инфляцию. А тысячи тонн продовольственных товаров, предназначенных для арабских стран Залива, застряли на борту контейнеровозов и уже успели испортиться, превысив срок годности."Ситуацию осложняет рост цен на природный газ, который используется для производства азотных удобрений из аммиака. После начала войны на Ближнем Востоке стоимость газа резко выросла, из‑за чего некоторые заводы в Азии уже были вынуждены приостановить производство", – пишет газета Financial Times, отмечая, что кризис на рынке удобрений стремительно развивается, приобретая системный и драматичный характер.Нехватка и дороговизна газа дополнительно повышают цены на продовольствие. Это остро ощущается в Индии – самом населенном государстве планеты, которое осталось без поставок газа из Катара.В огромном мегаполисе Мумбаи закрылась значительная часть заведений общественного питания, потому что газ становится дефицитом. Местные рестораны перестали готовить еду во фритюре, а крематориям рекомендовано не использовать газ для сжигания тел умерших, применяя для церемонии уголь, керосин и дрова. Эти меры носят беспрецедентный характер, но индийское правительство рассудило, что газ больше необходим сейчас живым людям."Наиболее наглядный и немедленный эффект кризиса – нехватка сжиженного газа для приготовления пищи. У распределительных пунктов продуктов выстраиваются очереди, рестораны и отели взвешивают возможность закрытия. Цены на бензин в городах уже пошли вверх, что увеличивает расходы на транспорт и сказывается на стоимости доставки любых товаров.Вторая волна удара придет через продукты питания. Рост цен на нефть и перебои с поставками удобрений ведут к удорожанию сельскохозяйственного производства на каждом этапе – от поля до прилавка. Эксперты предупреждают о долгосрочном росте цен на продовольствие, причем особенно уязвимы семьи с низкими доходами, для которых еда составляет основную статью расходов", – рассказывает об этом экспертный канал "Индия Сегодня".Высокие цены на топливо вместе с дефицитом импортных удобрений могут привести к срыву посевной кампании на подконтрольных Киеву территориях. Ценник на украинских заправках повышается сейчас практически каждый день, и многие фермерские хозяйства не смогут потянуть незапланированные расходы на топливо. А заводы "Ровноазот" и "Черкассыазот" работают всего на 30-40% мощности, не покрывая внутренние потребности в химических удобрениях."Дизель уже по 70 гривен (129,4 руб. - ред.), хотя в прошлом году на начало посевной был немного дороже 50 гривен (92,4 руб. - ред.) за литр. Кто-то сделал небольшой запас топлива еще по старым ценам, но многие не успели, а теперь придется платить втридорога. Аммиачная селитра очень дорогая, и ее не всегда можно взять в нужных объемах. Некоторые фермеры уже заявляют, что вообще не будут сеяться. Нынешняя весенняя кампания будет очень дорогой и суперсложной. Если посчитать сегодняшние затраты на посевную кампанию и сравнить их со стоимостью готовой продукции в закупке, то получается, что и сеяться, собственно, особо незачем", – сообщил глава Союза украинского селянства Иван Томич, которого цитирует издание "Страна.ua".Украинский рынок продовольственных товаров будет еще сильнее зависеть от импорта основных продуктов питания, которые подорожают на всей планете. Тем более, что на будущий урожай негативно повлияют экологические последствия ближневосточного кризиса. Черные облака, образовавшиеся над Тегераном после ударов по местному нефтеперерабатывающему заводу, направляются в сторону Средиземноморья и Закавказья. Это приведет к кислотным дождям, способным погубить посевы, усугубив и без того тяжелую ситуацию.Последствия нефтяных пожаров в Иране повлияют на экологию во всем мире, не исключая далекие от Ближнего Востока арктические пустыни, где в результате усилится таяние льдов и снегов."Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии всей планеты в целом, и Арктики в частности. Атмосферные потоки в разных местах движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне. Климатические условия в Арктике будут нарушены в результате горения нефтепродуктов. Очевидно, что в Арктике будет повышение температуры, а такие явления приближают экологическую катастрофу", – рассказал РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.Боевой искусственный интеллект, с которым советовалась перед нападением на Иран команда президента Соединенных Шатов Америки Дональда Трампа, хвастливо рассказывая об этом на брифингах, вряд ли предвидел апокалиптические последствия ближневосточной агрессии. Но уже понятно, что она грозит жителям планеты наступлением глобального голода.Читайте подробности в интервью Дмитрия Голубовского: "Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" .

https://ukraina.ru/20260310/v-evrosoyuze-tseny-na-gaz-podskochili-pochti-na-90-protsentov-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1076591471.html

