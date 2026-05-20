Россия и Китай согласовали параметры трубы - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/rossiya-i-kitay-soglasovali-parametry-truby-1079211977.html
Россия и Китай согласовали параметры трубы
Россия и Китай согласовали параметры трубы - 20.05.2026 Украина.ру
Россия и Китай согласовали параметры трубы
Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026-05-20T15:23
2026-05-20T15:38
новости
россия
китай
сша
дмитрий песков
владимир путин
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_1082ad27faef63fc76de1e03465e0fbf.jpg
"Президент [России Владимир Путин] сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по "Силе Сибири – 2" есть", — передает его слова "РИА Новости". По данным Пескова, стороны согласовали ключевые вопросы, включая маршрут будущего газопровода и подходы к его строительству. Он добавил, что еще предстоит согласовать отдельные детали, однако общее понимание по проекту уже достигнуто. В этот же день Путин отметил, что Россия готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Он также отметил, что страны сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов. Вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что Россия готова обеспечивать долгосрочные поставки нефти в Китай и увеличивать их объемы при соответствующем спросе. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года объем поставок российской нефти составил почти 100 млн т.О визите президента России в Китай: Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
россия
китай
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1ca3474fc0ae3dfa0b8271c06aa14aa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сша, дмитрий песков, владимир путин, александр новак
Новости, Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Новак

Россия и Китай согласовали параметры трубы

15:23 20.05.2026 (обновлено: 15:38 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент [России Владимир Путин] сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по "Силе Сибири – 2" есть", — передает его слова "РИА Новости".
По данным Пескова, стороны согласовали ключевые вопросы, включая маршрут будущего газопровода и подходы к его строительству. Он добавил, что еще предстоит согласовать отдельные детали, однако общее понимание по проекту уже достигнуто.
В этот же день Путин отметил, что Россия готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Он также отметил, что страны сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов.
Вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что Россия готова обеспечивать долгосрочные поставки нефти в Китай и увеличивать их объемы при соответствующем спросе. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года объем поставок российской нефти составил почти 100 млн т.
О визите президента России в Китай: Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Новак
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
14:07В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом
Лента новостейМолния