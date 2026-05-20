Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:23 20.05.2026 (обновлено: 15:38 20.05.2026)
Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент [России Владимир Путин] сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по "Силе Сибири – 2" есть", — передает его слова "РИА Новости".
По данным Пескова, стороны согласовали ключевые вопросы, включая маршрут будущего газопровода и подходы к его строительству. Он добавил, что еще предстоит согласовать отдельные детали, однако общее понимание по проекту уже достигнуто.
В этот же день Путин отметил, что Россия готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Он также отметил, что страны сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов.
Вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что Россия готова обеспечивать долгосрочные поставки нефти в Китай и увеличивать их объемы при соответствующем спросе. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года объем поставок российской нефти составил почти 100 млн т.