https://ukraina.ru/20260520/es-prodolzhaet-otgorazhivatsya-ot-rossii-ischenko-o-tupike-s-vosstanovleniem-severnykh-potokov-1079205783.html

ЕС продолжает отгораживаться от России: Ищенко о тупике с восстановлением "Северных потоков"

ЕС продолжает отгораживаться от России: Ищенко о тупике с восстановлением "Северных потоков" - 20.05.2026 Украина.ру

ЕС продолжает отгораживаться от России: Ищенко о тупике с восстановлением "Северных потоков"

Для восстановления "Северных потоков" нужно согласие трех сторон. Согласия Евросоюза нет — он продолжает экономически отгораживаться от России, вводя новые санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-20T13:28

2026-05-20T13:28

2026-05-20T13:28

новости

россия

сша

германия

ростислав ищенко

ес

украина.ру

евросоюз

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103304/09/1033040930_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_af31a7619e44d06d7a28eedb7dc00ab8.jpg

Отвечая на вопрос о восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что для восстановления взорванных газопроводов нужно согласие трех сторон. Без согласия США еще можно обойтись, но согласие Евросоюза — обязательно, подчеркнул политолог."Более того, Евросоюз продолжает экономически отгораживаться от России. Он вводит новые санкционные пакеты, которые запрещают практически всю торговлю с Россией", — сказал обозреватель.По словам Ищенко, пока это всё "досужие разговоры", и ранее немцы где-то написали, что возможен мир в обмен на энергоносители. Однако для этого нужно изменение позиции Евросоюза и Германии, а пока этого нет.Эксперт отметил, что Россия переориентировалась на другие рынки. "Сейчас часть американского СПГ, которая поступает в Евросоюз, является российской. США его покупают и продают по тем же ценам, получая дополнительную прибыль", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

россия

сша

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, германия, ростислав ищенко, ес, украина.ру, евросоюз, главные новости, главное, газ, российский газ, европа, восстановление, международные отношения, международная политика, новости россии