ЕС продолжает отгораживаться от России: Ищенко о тупике с восстановлением "Северных потоков"
ЕС продолжает отгораживаться от России: Ищенко о тупике с восстановлением "Северных потоков"
Для восстановления "Северных потоков" нужно согласие трех сторон. Согласия Евросоюза нет — он продолжает экономически отгораживаться от России, вводя новые санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-20T13:28
Отвечая на вопрос о восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что для восстановления взорванных газопроводов нужно согласие трех сторон. Без согласия США еще можно обойтись, но согласие Евросоюза — обязательно, подчеркнул политолог."Более того, Евросоюз продолжает экономически отгораживаться от России. Он вводит новые санкционные пакеты, которые запрещают практически всю торговлю с Россией", — сказал обозреватель.По словам Ищенко, пока это всё "досужие разговоры", и ранее немцы где-то написали, что возможен мир в обмен на энергоносители. Однако для этого нужно изменение позиции Евросоюза и Германии, а пока этого нет.Эксперт отметил, что Россия переориентировалась на другие рынки. "Сейчас часть американского СПГ, которая поступает в Евросоюз, является российской. США его покупают и продают по тем же ценам, получая дополнительную прибыль", — резюмировал Ростислав Ищенко.
13:28 20.05.2026
 
Для восстановления "Северных потоков" нужно согласие трех сторон. Согласия Евросоюза нет — он продолжает экономически отгораживаться от России, вводя новые санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что для восстановления взорванных газопроводов нужно согласие трех сторон. Без согласия США еще можно обойтись, но согласие Евросоюза — обязательно, подчеркнул политолог.
"Более того, Евросоюз продолжает экономически отгораживаться от России. Он вводит новые санкционные пакеты, которые запрещают практически всю торговлю с Россией", — сказал обозреватель.
По словам Ищенко, пока это всё "досужие разговоры", и ранее немцы где-то написали, что возможен мир в обмен на энергоносители. Однако для этого нужно изменение позиции Евросоюза и Германии, а пока этого нет.
Эксперт отметил, что Россия переориентировалась на другие рынки. "Сейчас часть американского СПГ, которая поступает в Евросоюз, является российской. США его покупают и продают по тем же ценам, получая дополнительную прибыль", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии значительно изменило баланс сил в регионе в пользу России и с этим надо считаться. Об этом и многом другом — в материале Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
