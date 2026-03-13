Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
- Дмитрий Александрович, если раньше Запад пытался вести с Россией войну на истощение в надежде на то, что российская экономика вот-вот схлопнется из-за санкций, то теперь западная пресса признает, что бюджет РФ получает порядка $110-160 млн дополнительных доходов в сутки благодаря скачку цен на нефть в результате войны на Ближнем Востоке. Киев при этом жалуется на то, что война с Ираном истощила мировые запасы ракет для систем ПВО. Как долго Россия сможет использовать возможности, которые дает нынешний кризис на Ближнем Востоке?
- Складывается крайне неблагоприятное общее впечатление. Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный.
Вопрос о том, сколько Россия можно получить на рынке энергоносителей, и сколько Украина может проиграть с точки зрения дефицита вооружения, очень сложно оценивать.
Этот конфликт не похож на предыдущие с точки зрения противоречий по линии Россия-Запад.
Давайте вспомним 2008 год, события на Кавказе. Если раньше мы говорили, что в условиях финансово-экономического кризиса ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы педалировать противоречия и по военно-политической линии, так как во время кризиса мы в одной лодке и отказ от сотрудничества будет бить по всем, то теперь все по-другому.
Теперь кризис с гораздо более серьёзными последствиями для всех развивается в ситуации, когда стороны не готовы договариваться. Говорить о возможности новых глобальных концертов уже не приходится.
06:00Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцыС интервенции блока НАТО в бывшей Югославии в конце 1990-ых годов мир привык к тому, что США готовы к силовому вмешательству в любом регионе мира, но их противниками, по правилу, являются в основном страны, неспособные оказать серьезное сопротивление
Мы, конечно, можем калькулировать ежедневные плюсы и минусы, сводить дебет и кредит, но это никак не влияет на геополитическую стратегию бизнеса, не коммерческого, а политического.
Серьезные претензии в отношении США и Израиля со стороны международных игроков, в том числе и их союзников, за то, что они развязали эту кампанию, имеет под собой серьезные основания.
США и Трамп ввязались в эту войну без просчета возможных сценариев поражения. Причем поражения не только для США, но и всей международной системы. Это линия на нанесение поражения противнику без оценки сценариев деформации международной системы очень большой просчет американской администрации.
Возвращаясь к вашему вопросу, доход России здесь нужно калькулировать по-другому, поскольку в результате мы можем проиграть.
- Как могут выглядеть такие сценарии поражения, кроме утраты логистического коридора Север-Юг?
- Ближний Восток — это большой калейдоскоп, как сложится новая мозаика, совершенно непонятно. Куда будут перенаправлены финансовые, экономические и торговые потоки, сохранится ли роль США в регионе тоже непонятно. Каким образом будет включаться Китай в новый геополитический расклад тоже совершенно не определено.
- Можно ли рассматривать в качестве одного из вариантов развития событий потерю Трампом, чью ближневосточную политику не поддерживают в США, контроля над Конгрессом и возврата Штатов к усиленной поддержке киевского режима?
- Трамп безусловно сильно рискует. Он ввязался в кампанию без расчета сценариев выхода.
Ставки были сделаны не только на победу над иранским режимом, но и на внутриполитическую победу в США. Ясно, что в случае проигрыша Трамп проигрывает не Иран, он проигрывает страну. И не только он, но и его партия. Поэтому в преддверии ноябрьских выборов это очень серьезный вызов для нынешней администрации.
Задача победы над Ираном весьма проблематична, но без нее им не стать победителями внутри США. Ситуация становится черно-белой. Либо коалиция США и Израиля добивается смены режима в Иране, либо Иран продемонстрирует устойчивость и сопротивляемость военной экспансии и таким образом будет консолидирован внутренне на совершенно новых платформах.
Это не сулит ничего хорошего не только для США, но и для всего мира, потому что сохранение Ираном независимости будет означать расширение ядерного клуба. С этой перспективой нужно очень серьезно работать уже сейчас. Надо думать, насколько основание для начала военной кампании против Ирана было действительно мотивированным.
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с УкраинойМы не можем бросить Иран, и его поддержка [со стороны России] будет увеличиваться, если война затянется. Это становится дополнительным связующим элементом конкурирующих отношений России и США, и с Украиной это будет переплетаться все больше и больше.
Тогда действия США можно будет воспринимать не только как контрпродуктивные, но и как провоцирующие Иран на совершенно новый подход в контексте денуклеаризации Ирана.
Это очень неблагоприятная и рискованная перспектива, она проглядывается все более и более четко. Особенно с учетом того, что Иран не видит возможности для будущих переговоров с США.
США выбили эту политико-дипломатическую платформу из своей иранской политики. На кого будут опираться США для обеспечения своих будущих возможных договорённостей с Ираном? Вопрос риторический, но мне кажется, что российские ставки здесь растут.
