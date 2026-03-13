https://ukraina.ru/20260313/dmitriy-gusev-o-sanktsiyakh-esche-2-nedeli-voyny-protiv-irana-i-vse-strany-pridut-za-rossiyskoy-neftyu-1076761886.html

Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью

Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью - 13.03.2026 Украина.ру

Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью

Если война на Ближнем Востоке продлится еще около двух недель, все государства начнут искать выход на нефть России. Исключения, наверное, составят лишь недружественные страны, которые продолжают закупать сырье у Индии и Турции (в котором опять же присутствует российский объем).

2026-03-13T14:39

2026-03-13T14:39

2026-03-13T14:42

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

минфин

нпз

ормуз

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060979416_130:28:781:394_1920x0_80_0_0_334199937bc7766798a647aadbdd6d23.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.США временно сняли санкции с российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта. Это первое подобное послабление за 3 года и 3 месяца, с того момента как американцы начали душить нефтяной рынок России ценовым потолком. Снятие ограничений коснётся 100 миллионов баррелей.Минфин США выдал лицензию на продажу, транспортировку и разгрузку уже загруженной нефти и нефтепродуктов, которая находится в пути. Разрешены все операции, необходимые для сделки, доставки и выгрузки. Документ действует до 11 апреля.— Дмитрий, как вы считаете, с какой целью Трамп пошёл на такой шаг? Сколько тут политики, а сколько экономики?— Ситуация с ростом цен на нефть сильно беспокоит западные экономики. При этом все понимают, что стратегические резервы, которые декларируют западные страны, во-первых, не факт, что имеются в заявленных ими объемах. Никто не может этого проверить.Во-вторых, эти объемы не могут разово решить все проблемы, потому что затруднена логистика. А вот как раз количество российской нефти на танкерах значительно. Соответственно, как считают западники, оптимальный способ решения проблем с ценой доставки потребителю — это перенаправить российское топливо.Думаю, здесь нет никакой политики — это чисто экономическое решение, учитывая то, что Трамп прирожденный бизнесмен, который умеет в том числе просчитывать риски. Все это необходимо ему для того, чтобы не поднимались цены на нефть — чтобы охладить рынок. История с конвоями в Ормузском проливе не сработала, поэтому остался единственный вариант разрешить проблему — снять санкции с российской нефти.— Можем ли мы рассчитывать на продление такого решения после апреля?— По большому счету, раз Трамп пошел на это первый раз, скорее всего подобные действия будут и в дальнейшем.— По словам главы Минфина США, выгоды для России это почти не принесёт, а министр энергетики США Крис Райт заявил, что глобально политику в отношении России менять всё равно не будут. А вы как считаете, какие выгоды мы получим?— Это ощутимый, значительный шаг на пользу нам и нашей экономике, особенно в такое сложное время, когда Россия воюют с Украиной и тратить огромные средства на вооружения, поддержку участников СВО и в целом финансовой систему страны.Если говорить об изменениях, то сейчас танкера с нашим топливом будут приниматься (чего раньше не было разрешено западными санкциями), а компании смогут свободно разгружать российскую нефть. Соответственно, если раньше мы возили сырье только в дружественные страны, то сегодня сможем заходить с ним в любые порты, и любые порты смогут принять нашу нефть.Что касается заявлений представителей США, то они могут говорить, что угодно. Я напомню, между прочим, что ранее американцы говорили, что Россия никогда не дождется снятия санкций — дескать, они вечны. Говорили о том, что ограничения не уберут пока, мы не выполним их условия по Северному Причерноморью, и так далее. Поэтому я бы концентрировал внимание не на словах чиновников из США, а на реальных действиях недружественного государства в отношении нашей страны.Единственный момент: по сути дела США отменили вторичные санкции, которые вводили на Индию и остальных покупателей российской нефти. То есть ценовой потолок никто не поменял.— Но все-таки, сколько мы сможем заработать на этом? И как именно?— Сложно назвать сейчас какую-то цифру. Да, безусловно, закупочная цена на нефть растет, равно как и мировая стоимость — примерно на 20-30%. Можно сказать, что с таким уровнем цен у нас есть вероятность бездефицитного исполнения бюджета.Рассчитывать можно и на то, что, чем сложнее будет ситуация в Ормузе, чем больше будет прилетов по терминалам и по западным НПЗ, тем выше вероятность того, что Россия будет выполнять свою функцию, о которой говорил Владимир Путин — быть единственным надежным поставщиком энергоресурсов в мире.То есть, если война на Ближнем Востоке продлится еще около двух недель, все государства начнут искать выход на нефть России. Исключения, наверное, составят лишь недружественные страны, которые продолжают закупать сырье у Индии и Турции (в котором опять же присутствует российский объем).— Как послабление санкций США на российскую нефть повлияет на включенность Запада в украинский кризис? Зеленский обозлится или испугается?— Полагаю, это мало как влияет на Украину и переговорный процесс по мирному урегулированию. Проблема экономик Запада и вопрос Украины – это разные вещи. Соответственно, сначала они решают свои проблемы, потом вспоминают об Украине. Поэтому Зеленский может делать все, что угодно: бояться или ругаться — это не окажет влияния на ситуацию с санкциями. Ему остается лишь ждать, что большие дядечки решат свои проблемы и, возможно, после этого вспомнят о немЕсли война против Ирана закончится за две недели или даже за месяц, то мировая экономика быстро придет в норму. Правда, репутация Трампа сильно пострадает. А Украине война продолжится в прежнем режиме. Об этом, в интервью Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода.

https://ukraina.ru/20221205/1041510428.html

россия

сша

украина

запад

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, минфин, нпз, ормуз, нефть, санкции, цены, экономика, танкер, топливо, владимир зеленский, запад, иран