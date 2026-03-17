Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов

Великобритания за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов, заявил в британском парламенте министр обороны страны Джон Хили. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости

2026-03-17T01:39

"За последний месяц мы поставили на Украину 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов для стрелкового оружия", — сказал Хили.Ранее с критикой политики британских властей, занимающих враждебную России позицию и не способствующих мирному урегулированию на Украине, высказался посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, беспокойство вызывают поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция Лондона.13 марта МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow 10 марта, в результате которого погибли семь человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

