https://ukraina.ru/20260317/britaniya-za-mesyats-postavila-kievskomu-rezhimu-35-tysyachi-bpla-i-18-tysyach-snaryadov-1076863208.html
Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов
Великобритания за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов, заявил в британском парламенте министр обороны страны Джон Хили. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости
2026-03-17T01:39
украина.ру
новости
британия
украина
россия
военная помощь украине
война на украине
русофобия
запад
европа
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699955_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_fcf1ad8dbd60834189d3e380df1e2878.jpg
"За последний месяц мы поставили на Украину 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов для стрелкового оружия", — сказал Хили.Ранее с критикой политики британских властей, занимающих враждебную России позицию и не способствующих мирному урегулированию на Украине, высказался посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, беспокойство вызывают поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция Лондона.13 марта МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow 10 марта, в результате которого погибли семь человек.
британия
украина
россия
запад
европа
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699955_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_57c079ce260dbdd19bdf2b302e05f81b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
