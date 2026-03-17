Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов - 17.03.2026 Украина.ру
Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов
Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов - 17.03.2026 Украина.ру
Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов
Великобритания за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов, заявил в британском парламенте министр обороны страны Джон Хили. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости
2026-03-17T01:39
2026-03-17T01:39
"За последний месяц мы поставили на Украину 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов для стрелкового оружия", — сказал Хили.Ранее с критикой политики британских властей, занимающих враждебную России позицию и не способствующих мирному урегулированию на Украине, высказался посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, беспокойство вызывают поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция Лондона.13 марта МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow 10 марта, в результате которого погибли семь человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
британия
украина
россия
запад
европа
великобритания
украина.ру, новости, британия, украина, россия, военная помощь украине, война на украине, русофобия, запад, европа, великобритания, вооруженные силы украины, оружие, снаряды, бпла, дроны
Украина.ру, Новости, Британия, Украина, Россия, военная помощь Украине, война на Украине, Русофобия, Запад, Европа, Великобритания, Вооруженные силы Украины, оружие, снаряды, БПЛА, дроны

Британия за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА и 18 тысяч снарядов

01:39 17.03.2026
 
Великобритания за месяц поставила киевскому режиму 3,5 тысячи БПЛА, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов, заявил в британском парламенте министр обороны страны Джон Хили. Об этом в ночь на 17 марта сообщает РИА Новости
"За последний месяц мы поставили на Украину 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов для стрелкового оружия", — сказал Хили.
Ранее с критикой политики британских властей, занимающих враждебную России позицию и не способствующих мирному урегулированию на Украине, высказался посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, беспокойство вызывают поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция Лондона.
13 марта МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow 10 марта, в результате которого погибли семь человек.
