МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow
13 марта в МИД России состоялся демарш в отношении послов Великобритании и Франции в связи с ударом по Брянску 10 марта, в результате которого погибли семь человек
2026-03-15T13:07
10 марта Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Брянску. По информации российского внешнеполитического ведомства, было выпущено семь крылатых ракет Storm Shadow, в результате атаки погибли семь человек, более сорока получили ранения, повреждены свыше 70 объектов инфраструктуры и транспортных средств.
В ответ на произошедшее 13 марта в Министерство иностранных дел РФ были вызваны посол Великобритании в Москве Найджел Кейси и посол Франции Николя де Ривьер. Им был заявлен решительный протест в связи с применением ракет, произведённых совместным британско-французским концерном MBDA.
В МИД РФ подчеркнули, что удар по Брянску был бы невозможен без участия британских и французских специалистов в организации атаки, а также без предоставления разведывательных данных Киеву. В ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью CNBC 13 марта констатировал, что Великобритания не выступает за мирное урегулирование на Украине и занимает враждебную Москве позицию. По словам дипломата, именно поставленные Лондоном ракеты Storm Shadow ВСУ использовали при обстреле Брянска, в результате которого погибли семь человек.
Storm Shadow (SCALP-EG) — крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разработанная в 1990-х годах и производимая MBDA.
