Машинное зрение и дальность на 100 километров: Кнутов о новых отечественных дронах "Куб-10МЭ"

На вооружение российской армии поступили дроны-камикадзе "Куб-10МЭ" с дальностью до 100 километров. Они оснащены машинным зрением для самостоятельного поражения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-03-15T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о новом дроне "Куб-10МЭ" от концерна "Калашников", эксперт рассказал о его особенностях. По словам Кнутова, это новый дрон, который выглядит совершенно иначе, чем первая модификация "Куба". В нем много электроники, есть оптико-электронная станция — машинное зрение."Машинное зрение позволяет беспилотнику самостоятельно поражать цель, если работает РЭБ или возникли проблемы с управлением этим БПЛА", — заявил Кнутов.Как отметил эксперт, дальность в 100 километров позволяет изолировать группировку противника на большом расстоянии. Сейчас готовится освобождение Славянско-Краматорской агломерации, и новые дроны дают возможность работать по путям снабжения группировки ВСУ."Благодаря этому мы сможем освобождать эту агломерацию с минимальными потерями. Появление такого рода дронов — это технологический прорыв. Чем больше у нас будет таких дронов, тем меньше мы понесем потерь при освобождении Донбасса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

россия, славянско-краматорская агломерация, иран, юрий кнутов, война на украине, донбасс, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, бпла, дроны, беспилотники, рэб, военный эксперт