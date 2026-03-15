Машинное зрение и дальность на 100 километров: Кнутов о новых отечественных дронах "Куб-10МЭ"
На вооружение российской армии поступили дроны-камикадзе "Куб-10МЭ" с дальностью до 100 километров. Они оснащены машинным зрением для самостоятельного поражения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Машинное зрение и дальность на 100 километров: Кнутов о новых отечественных дронах "Куб-10МЭ"

04:30 15.03.2026
 
На вооружение российской армии поступили дроны-камикадзе "Куб-10МЭ" с дальностью до 100 километров. Они оснащены машинным зрением для самостоятельного поражения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о новом дроне "Куб-10МЭ" от концерна "Калашников", эксперт рассказал о его особенностях. По словам Кнутова, это новый дрон, который выглядит совершенно иначе, чем первая модификация "Куба". В нем много электроники, есть оптико-электронная станция — машинное зрение.
"Машинное зрение позволяет беспилотнику самостоятельно поражать цель, если работает РЭБ или возникли проблемы с управлением этим БПЛА", — заявил Кнутов.
Как отметил эксперт, дальность в 100 километров позволяет изолировать группировку противника на большом расстоянии. Сейчас готовится освобождение Славянско-Краматорской агломерации, и новые дроны дают возможность работать по путям снабжения группировки ВСУ.
"Благодаря этому мы сможем освобождать эту агломерацию с минимальными потерями. Появление такого рода дронов — это технологический прорыв. Чем больше у нас будет таких дронов, тем меньше мы понесем потерь при освобождении Донбасса", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
