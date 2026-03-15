Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе - 15.03.2026
Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе
Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе

10:14 15.03.2026
 
Военно-морские силы КСИР сыграли ключевую роль в освобождении нескольких танкеров с иранской нефтью, находившихся под арестом. Об этом заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири на своей странице в социальной сети X.
"Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста", — написал военачальник, не уточнив детали операции или сроки освобождения судов.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Ранее японское издание Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что из-за блокировки пролива в Персидском заливе застряли суда с почти миллионом тонн удобрений.
14 марта глава Белого дома Дональд Трамп обратился к другим странам с призывом отправить свои военные суда в Ормузский пролив.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре «Трамп не готов к сделке с Ираном».
