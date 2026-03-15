Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе

Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе - 15.03.2026 Украина.ру

Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири 15 марта сообщил, что Ирану удалось добиться освобождения нескольких своих танкеров с нефтью, находившихся под арестом

2026-03-15T10:14

2026-03-15T10:14

2026-03-15T10:14

Военно-морские силы КСИР сыграли ключевую роль в освобождении нескольких танкеров с иранской нефтью, находившихся под арестом. Об этом заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири на своей странице в социальной сети X."Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста", — написал военачальник, не уточнив детали операции или сроки освобождения судов.Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Ранее японское издание Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что из-за блокировки пролива в Персидском заливе застряли суда с почти миллионом тонн удобрений.14 марта глава Белого дома Дональд Трамп обратился к другим странам с призывом отправить свои военные суда в Ормузский пролив. Подробнее в материале Украина стала законной целью Ирана. Итоги 14 мартаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп не готов к сделке с Ираном. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

украина

россия

новости, иран, украина, россия, дональд трамп, украина.ру