Иран объявил об освобождении своих танкеров с нефтью на фоне кризиса в Ормузском проливе
Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири 15 марта сообщил, что Ирану удалось добиться освобождения нескольких своих танкеров с нефтью, находившихся под арестом
2026-03-15T10:14
Военно-морские силы КСИР сыграли ключевую роль в освобождении нескольких танкеров с иранской нефтью, находившихся под арестом. Об этом заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири на своей странице в социальной сети X.
"Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста", — написал военачальник, не уточнив детали операции или сроки освобождения судов.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Ранее японское издание Nikkei со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что из-за блокировки пролива в Персидском заливе застряли суда с почти миллионом тонн удобрений.
14 марта глава Белого дома Дональд Трамп обратился к другим странам с призывом отправить свои военные суда в Ормузский пролив.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп не готов к сделке с Ираном.
