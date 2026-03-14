https://ukraina.ru/20260314/ukraina-stala-zakonnoy-tselyu-irana-itogi-14-marta-1076803278.html

Украина стала законной целью Ирана. Итоги 14 марта

Иран назвал Украину законной целью из-за украинской помощи Израилю

2026-03-14T18:25

эксклюзив

хроники

дональд трамп

юрий баранчик

владимир зеленский

оон

снбо

нато

иран

сша

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_d7092d73f1e565efcdebc508bded5e64.jpg.webp

Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи."Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — написал он в соцсети X.Ранее, 13 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в три страны Ближнего Востока советников, которые будут помогать бороться с иранскими беспилотниками."К нам обратились страны Ближнего Востока, чтобы мы поделились экспертизой уничтожения иранских "Шахедов" при массированных ударах этими дронами. Поэтому мы уже отправили экспертные группы в три страны. Готовы помогать. В конце неделя военные и секретарь СНБО вернутся и дадут полный ответ. Будем понимать объём помощи, которую ожидают от нас партнёры", – заявил Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.Он подчеркнул, что без украинских специалистов справиться с иранскими дронами невозможно."Мы знаем, что в странах Ближнего Востока, и в США, и в европейских государствах есть соответствующее количество дронов-перехватчиков. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта всё это не работает. Эта система есть только в наших Вооружённых силах, она официальная, и поэтому все понимают: даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют. Это системная защита. Именно эксперты в системной защите, профи в ПВО, применении малой ПВО – именно они полетели в страны Ближнего Востока", – сообщил Зеленский.За несколько дней до этого Зеленский называл три страны, куда направили украинских специалистов."Отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям, это Катар, [Объединённые Арабские] Эмираты, Саудовская Аравия", – рассказывал он 10 марта.За день до этого в интервью The New York Times он сообщил, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании.Кроме того, 13 марта Зеленский встретился с представителем свергнутой Исламской революцией 1979 шахской династии Резой Пехлеви."Детально обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима <...> Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследному принцу за чёткие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – пообещал Зеленский.Позднее стала известна реакция президента США Дональда Трампа на предложение украинской помощи."Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире", – сказал президент США.В ответ Зеленский заявил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".Официально о том, что Украина помогает Израилю, не сообщалось. В интервью RTVI посол Израиля в России Одед Йосфе ответил на вопрос, просили ли власти Израиля помощи у Украины в борьбе с иранскими дронами."Я думаю, что Израиль с момента обретения независимости в 1948 году доказал, что нам удалось создать очень сильную армию, мощные Вооруженные силы и очень высокотехнологичный военный потенциал. Слава Богу, мы находимся в ситуации, когда способны защитить себя самостоятельно", — пояснил посол.Тем временем президент США призвал другие государства направить в Ормузский пролив военные корабли."Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой", – написал Трамп в соцсети Тruth Social.При этом он заявил, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе."Многие страны, особенно затронутые попыткой Ирана закрыть Ормузский пролив, пошлют военные корабли совместно с США, чтобы пролив оставался открытым и свободным", – заверил Трамп.Его слова прокомментировал российский военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц. Он напомнил о том, что ранее Трамп заявил, что США якобы уничтожили 100% военного потенциала Ирана."Если Ирану больше нечем воевать, то зачем другим странам отправлять свои корабли в Ормузский пролив? Или Трамп уже привычно привирает? Но вообще, конечно, наглость - второе счастье. Устроил войну, обвалил рынки, подставил региональных союзников. И теперь зовет на подмогу корабли других стран, явно планируя переложить на них ответственность за происходящий в проливе бардак. А турков он совсем недавно уламывал на проведение в Иране сухопутной операции, в ответ на что Эрдоган его недвусмысленно послал. Не исключено, что Донни скоро начнут посылать и другие. Неспособность Трампа защитить свои ближневосточные активы и разгрести учинённый им же самим кризис многие в мире могут воспринять, как слабость", – отметил Коц.Российский политолог Юрий Баранчик указал, что ситуация на рынке нефти бьёт по США, а не по Китаю."Любое выпадение иранского нефтяного сектора из мировой экономики, любое снижение добычи или блокировка экспорта бьет отнюдь не по Китаю, как может показаться неискушенному взгляду. КНР давно диверсифицировал поставки и, более того, создал стратегические запасы нефти, газа, золота и прочих критических ресурсов, которых хватит на год полномасштабной войны. А вот хранилища США и Европы, если присмотреться, пусты. Отсюда и начавшийся забор нефти из стратегических хранилищ", – отмечал Баранчик.Говоря о нефтяном секторе, он также указал, что Ирану нужно перекрыть танкерные маршруты, чтобы нанести удар по США."Ирану не нужно бомбить Нью-Йорк или Вашингтон. Ему достаточно выдержать первый удар, нанести болезненные ответные по инфраструктуре соседей, перекрыть танкерные маршруты, взвинтить цены на нефть до небес. А дальше в дело вступит экономика. Пустые европейские хранилища, зависимость от поставок, паника на биржах, недовольство избирателей – все это начнет работать против Трампа быстрее, чем любое оружие", – заявил Баранчик.Он указал и на другие последствия войны с Ираном для США."На Ближнем Востоке запустится необратимый процесс: ядерная бомба появится у всех, у кого её пока нет. От Саудовской Аравии до Турции. Саудовские принцы, увидев, что Иран не сломлен, тут же потребуют от США либо "ядерного зонтика" такого уровня, который Америка не сможет им дать, либо начнут свою программу. Турция окончательно пересмотрит свои обязательства по НАТО. Эрдоган не упустит шанса войти в ядерный клуб. А сами США столкнутся с таким кризисом, какого не видели со времен Гражданской войны. Проигранная война, подорванная экономика, расползание ядерного оружия по планете, девальвация всех гарантий безопасности, которые Америка давала союзникам десятилетиями, – вот истинная цена "маленькой победоносной войны"", – подытожил эксперт.По его словам, если Иран устоит, он "сломает хребет системе, на которой держался послевоенный мир".Вечером 14 марта Украина отреагировала на слова председателя комиссии по национальной безопасности парламента Ирана. Азизи внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили Азизи в якобы терроризме, военных преступлениях, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.Подробнее о войне США и Израиля с Ираном – в статье Юрия Милославского "Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

