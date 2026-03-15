Трамп не готов к сделке с Ираном. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что не готов к сделке с Ираном. Об этом и других новостях к этому часу 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-15T09:25
"Иран хочет заключить сделку, я не хочу ее заключать, потому что условия недостаточно хороши", - сказал американский президент в интервью NBC.
Другие новости к этому часу:
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к наделению ЕС мандатом для переговоров с РФ по конфликту на Украине. По его мнению, сейчас в Евросоюзе появляются новые голоса "здравого разума";
🟦 Россия в январе импортировала вольфрам из США - впервые более чем за два года, выяснили в РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании закупили американский вольфрам на пять тысяч долларов. В последний раз поставки зафиксированы в августе 2023 года, их сумма составила 2,5 тысячи долларов.
Крупнейшими же покупателями вольфрама из США по итогам января стали Мексика с долей в 20,9% от всех поставок, а также Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%). Доля России составила менее 1%;
🟦 США потопили более 65 иранских кораблей, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы потопили более 65 кораблей их ВМС. Нанесли удары по шести тысячам целей по всей стране", - сказала Левитт в интервью Fox News.
