Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном
Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном - 12.03.2026 Украина.ру
Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном
Дональд Трамп поставил на победу в войне с Ираном, но тела погибших американских солдат могут ударить по его рейтингу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Эксперт заявил, что для президента США критически важна победа в военном конфликте с Ираном. "Победа в войне против Ирана для Трампа это — все", — подчеркнул Вайнер.Он объяснил, почему проигрыш для хозяина Белого дома неприемлем. "Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США", — добавил американист.По словам Вайнера, это напрямую влияет на его политические перспективы. "Все это в случае проигрыша может ударить по рейтингу Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
