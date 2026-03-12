Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном - 12.03.2026 Украина.ру
Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном
Дональд Трамп поставил на победу в войне с Ираном, но тела погибших американских солдат могут ударить по его рейтингу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-12T05:50
Эксперт заявил, что для президента США критически важна победа в военном конфликте с Ираном. "Победа в войне против Ирана для Трампа это — все", — подчеркнул Вайнер.Он объяснил, почему проигрыш для хозяина Белого дома неприемлем. "Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США", — добавил американист.По словам Вайнера, это напрямую влияет на его политические перспективы. "Все это в случае проигрыша может ударить по рейтингу Трампа", — резюмировал собеседник издания.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристСША военнослужащие НАТО оружие американские
США военнослужащие НАТО оружие американские - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Дональд Трамп поставил на победу в войне с Ираном, но тела погибших американских солдат могут ударить по его рейтингу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Эксперт заявил, что для президента США критически важна победа в военном конфликте с Ираном. "Победа в войне против Ирана для Трампа это — все", — подчеркнул Вайнер.
Он объяснил, почему проигрыш для хозяина Белого дома неприемлем. "Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США", — добавил американист.
"Трамп многое поставил на победу в этой войне. Потому что впереди у него 80-летие, 250-летие Декларации независимости и Чемпионат мира по футболу", — пояснил политолог.
По словам Вайнера, это напрямую влияет на его политические перспективы. "Все это в случае проигрыша может ударить по рейтингу Трампа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Грег Вайнер, удар по Ирану, война в Иране, международные отношения, Международная политика, война, Ближний Восток
 
