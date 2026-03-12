Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев - 12.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260312/rada-dlya-diaspory-kto-gotovit-parlament-iz-zarubezhnykh-ukraintsev-1076678298.html
Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев
Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев - 12.03.2026 Украина.ру
Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев
На Украине начинают потихоньку прокачивать тему депутатов-иностранцев в Верховной Раде. В украинском парламенте могут оказаться канадские, американские, австрийские и немецкие диаспоряне: "истинные" украинцы, потомки тех, кто бежал из Украины после войны в немецких обозах.
2026-03-12T03:37
2026-03-12T03:37
эксклюзив
украина
ссср
канада
елена кондратюк
джордж сорос
михаил притула
рада
оун
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_b2e5b293242114e897368719d4d8230b.png
Помните такого щирого украинца Гуньку, которого стоя чествовал парламент Канадийщины? Правда, потом он оказался эсэсовцем и нацистом, служившим в дивизии СС "Галичина" и причастном к убийству более полутысячи граждан СССР, включая евреев и поляков. Но в душе-то все равно Ярослав Гунька остался украинцем. Вот таких свидомых и щирых на будущих выборах попытаются протащить в украинский парламент - соответствующее предложение уже выдвинула вице-спикер Рады Елена Кондратюк. По ее мнению, сейчас в парламентских кулуарах идет дискуссия о том, могут ли представители диаспоры стать кандидатами в народные депутаты и пройти в парламент. Интересная, надо сказать, дискуссия, опрокидывающая нормы закона о выборах и перечеркивающая ряд статей Конституции. Ведь согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен прожить на Украине 5 лет до выборов, а потом уже претендовать на мандат."Диаспорянам, заводить которых в Раду взялась Кондратюк, стать кандидатами в народные депутаты очень легко. Нужно просто прожить четыре года в Харькове, Днепре, Николаеве, Сумах и Одессе, под ракетами, а не в Торонто. И еще год, недостающий до пяти, тоже тут. А потом можно и баллотироваться", - огрызается нардеп из Днепропетровска Максим Бужанский. Его негодование вполне понятно: диаспоряне станут конкурентами тех, кто планирует делать политическую карьеру в парламенте после войны, или пролонгировать нынешние полномочия. Волне понятно, что и финансовых и организационных возможностей у канадских или американских "вышиваночников" будет больше, чем у аборигенов. Да и на внешнюю поддержку они смогут рассчитывать куда более внушительную, чем коррумпированные парламентарии нынешнего созыва.Кто ж так активно двигает наследников нацистов и потомственных бандеровцев в Раду? А это Виктор Пинчук - главный представитель интересов Демпартии США на Украине, куратор многих проектов глобалистов в "стране мечты". Именно его креатура - львовянка Елена Кондратюк- сегодня зондирует почву относительно возможности усадить в парламент несколько десятков "гунек" с паспортами Канады, Аргентины или Великобритании. Пока что эта тема осторожно проговаривается в интервью, но не приходится сомневаться в том, что вброшена в медиа-пространство она совершенно не случайно.Дело в том, что у кураторов проектов, связанных с грантовыми проектами и сетями, ориентированными на Сороса, сегодня возникают серьезные электоральные проблемы. За двенадцать лет, прошедших со времен "революции гнидности", значительная часть украинского общества успела разочароваться в поколении "реформаторов", которые пришли в политику под лозунгами антикоррупционной борьбы и европейской интеграции. Фигуры вроде Мустафы Найема, Сергея Лещенко или Сергея Притула уже не вызывают того уровня общественного энтузиазма, который наблюдался после евромайдана. Эти настроения фиксируют и социологи. По данным социологических замеров, волонтерско-патриотическая связка Притулы и Стерненко получает лишь около 2–3% поддержки, что явно недостаточно для серьёзного парламентского присутствия. Партия "Голос Сороса", которая когда-то претендовала на роль главной площадки внешних агентов, демонстрирует ещё более слабые показатели. Даже попытки отдельных бизнес-групп продвигать новые политические бренды, например, слепить партию "Шлем" вокруг скелетониста Владислава Гераскевича, пока не дают ощутимого эффекта. В итоге, ниша прозападных грантовых партий постепенно проваливается.Но если Вакарчуков и Железняков уже в парламент не завести, можно использовать другую политическую технологию, сыграв на симпатиях украинцев к внешним правителям. Дело в том, что самостийные и очень независимые патриоты уверены, что любой литовец, поляк или грузин гораздо эффективней может управлять Украиной, чем ее собственные сыны и дочери.Достаточно вспомнить, как после Евромайдана реформу полиции проводили Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, железными дорогами управлял польский рокер Балчун, пост министра экономики занимал литовец Абромавичус, а медицину курировала американская гражданка Ульяна Супрун. И вот такому Кабмину украинцы рукоплескали, восхищаясь мудростью и эффективностью заморских менеджеров, которые очень быстро слиняли из страны с чемоданами кэша - как Згуладзе, например. И все равно, несмотря на неоднозначные итоги работы внешних менеджеров, значительная часть общества воспринимала подобные назначения как признак "европеизации" страны. Эту же морковку можно будет скормить и сейчас: мол, депутаты-диаспоряне помогут Украине быстрей стать членом Евросоюза, принять необходимые европейские законы и стать частью западного мира.Тем более, что такая модель уже имеет исторический прецедент. В 1990-е годы заметную роль в украинской политике играла эмигрантская националистическая среда, связанная с наследием Степана Бандеры, КУН, Организации украинских националистов. Стоит напомнить, что в первых созывах украинского парламента вполне себя свободно чувствовала Слава Стецько - политическая эмигрантка, антисоветская активистка, основательница КУН, и жена бандеровца Ярослава Стецько. После второй мировой войны она сотрудничала с рядом националистических и антисоветских организаций, в эмиграции, основала Конгресс украинских националистов. В 1946 году вместе с мужем cоздала Антибольшевистский блок народов (АБН) в Мюнхене. После убийства Бандеры муж Стецько стал главой ОУН, а она его заместителем.Ну, а после распада СССР и образования Незалежной Украины Славу Стецько быстренько переправили во Львов, где она сходу стала строить на основе ОУН политическую партию и уже в 1991 году провела в парламент 5 депутатов-бандеровцев. Сама депутатский мандат получить не смогла: действовала пресловутая норма о необходимости обладания украинским паспортом и фиксированным сроком проживания в любимой Неньке. То есть, даже тогда в стране выставлялись определенные барьеры, препятствующие проникновению в ВР агентов внешнего влияния. Поэтому Стецько только через шесть лет смогла пройти в Раду по одномандатному округу в Ивано-Франковске, ну а потом престарелую бандеровку взял под крылышко Виктор Ющенко и под знаменами своей политсилы провел в парламент. Cделал карьеру народного депутата и сын карателя-эсэсовца Романа Шухевича - бывший глава УНА-УНСО*, диссидент и антисоветчик Юрий-Богдан. Первым делом в парламенте Юрий Шухевич выступил инициатором принятия закона о разрыве дипломатических отношений с Россией. И он, и Слава Стецько закончили свои дни в Мюнхене - как и положено любому украинскому "патриоту".В логике некоторых украинских элит эта схема может быть воспроизведена и сегодня.Идеологический фасад такого проекта будет строиться на традиционных темах: антироссийской риторике, защите "национальной памяти" и борьбе с советским наследием. При этом реальными бенефициарами политического влияния станут группы, представляющие интересы западного бизнеса и финансовых институтов. Такая политсила явно придется по вкусу жителям Западной Украины. Именно там яростней всего ненавидят Россию, молятся на Бандеру, стирают любую память о советской власти и подвигах украинцев в Великой отечественной войне, полицаев возводят в герои, а воинов-освободителей называют оккупантами. Cамая что ни на есть благодатная почва для продвижения в украинскую власть потомков нацистов из Канады или Аргентины, за спинами которых будут стоять выразители интересов западного бизнеса и истеблишмента, которые плевать хотели на Бандеру, зато готовы поучаствовать в оприходовании украинских национальных богатств- земель, недр, лесов.Еще раз повторим, эта хитрая схема апробируется потому, что партии Сороса или чисто прозападные проекты типа "Самопомощи" (которую финансировала польская "Дефензива"), "залетавшие" в Раду на волне майданного энтузиазма сейчас просто так не проскочат. Нет и надежды на то, что за подобные организации проголосуют украинские мигранты за рубежом. Но убедить их поддержать "партию диаспоры", которая якобы станет выражать интересы 7 миллионов уехавших патриотов в ВР, - можно. И вот уже формальный лидер партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корнейчук заявляет о том, что активные украинцы, проживающие за рубежом, просто обязаны баллотироваться в парламент. Ну, этих активных украинцев вы все знаете: они проводят яркие перфомансы на улицах Берлина и Мадрида, обливаются краской имитируя "жертв путинской агрессии", голосят про "Червону Калыну", пачкают лондонские тротуары желто-голубой краской и все время зовут какого-то Славу. Но при этом совершенно не спешат идти на фронт и боронить любимую Неньку, а на вопросы о выполнении воинского долга обзывают интервьюеров "агентами Москвы" и "кремлевскими провокаторами". В общем, если такие активисты получат мандаты, то майданные фрики типа казака Гаврилюка покажутся верхом парламентского интеллекта и эффективности.К слову, сами украинцы пока нигде не заявляли о том, что мечтают дать право выражать свои интересы в законодательном органе сбежавшим от войны мажорам, наблюдающим за войной с пляжей Бали и из чешских пивных. Эти инициативы больше напоминают лоббирование электоральных прав батальона "Монако", чем рядовых уехавших украинцев. Ну, а что? Ведь отпрыски нынешних министров и депутатов, грабивших Украину шесть лет, подросли и оперились, завершили образование в швейцарских и лондонских ВУЗах и вполне готовы принять мандат по праву наследования. А уж за технологическим оформлением дело не станет.Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что кураторы проекта "Украина" весьма серьезно рассматривают ставку на партии диаспоры - в пику классическим лидерским структурам или отживающим грантоедским объединениям. Все идет к тому, что новый парламент Украины будет не милитаристским или националистическим, а бандеровско-диаспорянским. Но окраска не сильно важна: главное, что такая Рада будет работать не в интересах Украины и ее граждан, а обслуживать законодательно внутренние и внешние элиты.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремисткой и террористической
украина
ссср
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_289:0:1200:683_1920x0_80_0_0_9f026e7fc0fb776407a4e7cae49f2a1d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, ссср, канада, елена кондратюк, джордж сорос, михаил притула, рада, оун, верховная рада
Эксклюзив, Украина, СССР, Канада, Елена Кондратюк, Джордж Сорос, Михаил Притула, Рада, ОУН, Верховная Рада

Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев

03:37 12.03.2026
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
На Украине начинают потихоньку прокачивать тему депутатов-иностранцев в Верховной Раде. В украинском парламенте могут оказаться канадские, американские, австрийские и немецкие диаспоряне: "истинные" украинцы, потомки тех, кто бежал из Украины после войны в немецких обозах.
Помните такого щирого украинца Гуньку, которого стоя чествовал парламент Канадийщины? Правда, потом он оказался эсэсовцем и нацистом, служившим в дивизии СС "Галичина" и причастном к убийству более полутысячи граждан СССР, включая евреев и поляков. Но в душе-то все равно Ярослав Гунька остался украинцем.
Вот таких свидомых и щирых на будущих выборах попытаются протащить в украинский парламент - соответствующее предложение уже выдвинула вице-спикер Рады Елена Кондратюк. По ее мнению, сейчас в парламентских кулуарах идет дискуссия о том, могут ли представители диаспоры стать кандидатами в народные депутаты и пройти в парламент. Интересная, надо сказать, дискуссия, опрокидывающая нормы закона о выборах и перечеркивающая ряд статей Конституции. Ведь согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен прожить на Украине 5 лет до выборов, а потом уже претендовать на мандат.
"Диаспорянам, заводить которых в Раду взялась Кондратюк, стать кандидатами в народные депутаты очень легко. Нужно просто прожить четыре года в Харькове, Днепре, Николаеве, Сумах и Одессе, под ракетами, а не в Торонто. И еще год, недостающий до пяти, тоже тут. А потом можно и баллотироваться", - огрызается нардеп из Днепропетровска Максим Бужанский.
Его негодование вполне понятно: диаспоряне станут конкурентами тех, кто планирует делать политическую карьеру в парламенте после войны, или пролонгировать нынешние полномочия. Волне понятно, что и финансовых и организационных возможностей у канадских или американских "вышиваночников" будет больше, чем у аборигенов. Да и на внешнюю поддержку они смогут рассчитывать куда более внушительную, чем коррумпированные парламентарии нынешнего созыва.
Кто ж так активно двигает наследников нацистов и потомственных бандеровцев в Раду? А это Виктор Пинчук - главный представитель интересов Демпартии США на Украине, куратор многих проектов глобалистов в "стране мечты". Именно его креатура - львовянка Елена Кондратюк- сегодня зондирует почву относительно возможности усадить в парламент несколько десятков "гунек" с паспортами Канады, Аргентины или Великобритании. Пока что эта тема осторожно проговаривается в интервью, но не приходится сомневаться в том, что вброшена в медиа-пространство она совершенно не случайно.
Дело в том, что у кураторов проектов, связанных с грантовыми проектами и сетями, ориентированными на Сороса, сегодня возникают серьезные электоральные проблемы. За двенадцать лет, прошедших со времен "революции гнидности", значительная часть украинского общества успела разочароваться в поколении "реформаторов", которые пришли в политику под лозунгами антикоррупционной борьбы и европейской интеграции. Фигуры вроде Мустафы Найема, Сергея Лещенко или Сергея Притула уже не вызывают того уровня общественного энтузиазма, который наблюдался после евромайдана.
Эти настроения фиксируют и социологи. По данным социологических замеров, волонтерско-патриотическая связка Притулы и Стерненко получает лишь около 2–3% поддержки, что явно недостаточно для серьёзного парламентского присутствия. Партия "Голос Сороса", которая когда-то претендовала на роль главной площадки внешних агентов, демонстрирует ещё более слабые показатели. Даже попытки отдельных бизнес-групп продвигать новые политические бренды, например, слепить партию "Шлем" вокруг скелетониста Владислава Гераскевича, пока не дают ощутимого эффекта. В итоге, ниша прозападных грантовых партий постепенно проваливается.
Но если Вакарчуков и Железняков уже в парламент не завести, можно использовать другую политическую технологию, сыграв на симпатиях украинцев к внешним правителям. Дело в том, что самостийные и очень независимые патриоты уверены, что любой литовец, поляк или грузин гораздо эффективней может управлять Украиной, чем ее собственные сыны и дочери.
Достаточно вспомнить, как после Евромайдана реформу полиции проводили Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, железными дорогами управлял польский рокер Балчун, пост министра экономики занимал литовец Абромавичус, а медицину курировала американская гражданка Ульяна Супрун. И вот такому Кабмину украинцы рукоплескали, восхищаясь мудростью и эффективностью заморских менеджеров, которые очень быстро слиняли из страны с чемоданами кэша - как Згуладзе, например. И все равно, несмотря на неоднозначные итоги работы внешних менеджеров, значительная часть общества воспринимала подобные назначения как признак "европеизации" страны. Эту же морковку можно будет скормить и сейчас: мол, депутаты-диаспоряне помогут Украине быстрей стать членом Евросоюза, принять необходимые европейские законы и стать частью западного мира.
Тем более, что такая модель уже имеет исторический прецедент. В 1990-е годы заметную роль в украинской политике играла эмигрантская националистическая среда, связанная с наследием Степана Бандеры, КУН, Организации украинских националистов. Стоит напомнить, что в первых созывах украинского парламента вполне себя свободно чувствовала Слава Стецько - политическая эмигрантка, антисоветская активистка, основательница КУН, и жена бандеровца Ярослава Стецько. После второй мировой войны она сотрудничала с рядом националистических и антисоветских организаций, в эмиграции, основала Конгресс украинских националистов. В 1946 году вместе с мужем cоздала Антибольшевистский блок народов (АБН) в Мюнхене. После убийства Бандеры муж Стецько стал главой ОУН, а она его заместителем.
Ну, а после распада СССР и образования Незалежной Украины Славу Стецько быстренько переправили во Львов, где она сходу стала строить на основе ОУН политическую партию и уже в 1991 году провела в парламент 5 депутатов-бандеровцев. Сама депутатский мандат получить не смогла: действовала пресловутая норма о необходимости обладания украинским паспортом и фиксированным сроком проживания в любимой Неньке. То есть, даже тогда в стране выставлялись определенные барьеры, препятствующие проникновению в ВР агентов внешнего влияния. Поэтому Стецько только через шесть лет смогла пройти в Раду по одномандатному округу в Ивано-Франковске, ну а потом престарелую бандеровку взял под крылышко Виктор Ющенко и под знаменами своей политсилы провел в парламент. Cделал карьеру народного депутата и сын карателя-эсэсовца Романа Шухевича - бывший глава УНА-УНСО*, диссидент и антисоветчик Юрий-Богдан. Первым делом в парламенте Юрий Шухевич выступил инициатором принятия закона о разрыве дипломатических отношений с Россией. И он, и Слава Стецько закончили свои дни в Мюнхене - как и положено любому украинскому "патриоту".
В логике некоторых украинских элит эта схема может быть воспроизведена и сегодня.
Идеологический фасад такого проекта будет строиться на традиционных темах: антироссийской риторике, защите "национальной памяти" и борьбе с советским наследием. При этом реальными бенефициарами политического влияния станут группы, представляющие интересы западного бизнеса и финансовых институтов. Такая политсила явно придется по вкусу жителям Западной Украины. Именно там яростней всего ненавидят Россию, молятся на Бандеру, стирают любую память о советской власти и подвигах украинцев в Великой отечественной войне, полицаев возводят в герои, а воинов-освободителей называют оккупантами. Cамая что ни на есть благодатная почва для продвижения в украинскую власть потомков нацистов из Канады или Аргентины, за спинами которых будут стоять выразители интересов западного бизнеса и истеблишмента, которые плевать хотели на Бандеру, зато готовы поучаствовать в оприходовании украинских национальных богатств- земель, недр, лесов.
Еще раз повторим, эта хитрая схема апробируется потому, что партии Сороса или чисто прозападные проекты типа "Самопомощи" (которую финансировала польская "Дефензива"), "залетавшие" в Раду на волне майданного энтузиазма сейчас просто так не проскочат. Нет и надежды на то, что за подобные организации проголосуют украинские мигранты за рубежом. Но убедить их поддержать "партию диаспоры", которая якобы станет выражать интересы 7 миллионов уехавших патриотов в ВР, - можно. И вот уже формальный лидер партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корнейчук заявляет о том, что активные украинцы, проживающие за рубежом, просто обязаны баллотироваться в парламент. Ну, этих активных украинцев вы все знаете: они проводят яркие перфомансы на улицах Берлина и Мадрида, обливаются краской имитируя "жертв путинской агрессии", голосят про "Червону Калыну", пачкают лондонские тротуары желто-голубой краской и все время зовут какого-то Славу. Но при этом совершенно не спешат идти на фронт и боронить любимую Неньку, а на вопросы о выполнении воинского долга обзывают интервьюеров "агентами Москвы" и "кремлевскими провокаторами". В общем, если такие активисты получат мандаты, то майданные фрики типа казака Гаврилюка покажутся верхом парламентского интеллекта и эффективности.
К слову, сами украинцы пока нигде не заявляли о том, что мечтают дать право выражать свои интересы в законодательном органе сбежавшим от войны мажорам, наблюдающим за войной с пляжей Бали и из чешских пивных. Эти инициативы больше напоминают лоббирование электоральных прав батальона "Монако", чем рядовых уехавших украинцев. Ну, а что? Ведь отпрыски нынешних министров и депутатов, грабивших Украину шесть лет, подросли и оперились, завершили образование в швейцарских и лондонских ВУЗах и вполне готовы принять мандат по праву наследования. А уж за технологическим оформлением дело не станет.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что кураторы проекта "Украина" весьма серьезно рассматривают ставку на партии диаспоры - в пику классическим лидерским структурам или отживающим грантоедским объединениям. Все идет к тому, что новый парламент Украины будет не милитаристским или националистическим, а бандеровско-диаспорянским. Но окраска не сильно важна: главное, что такая Рада будет работать не в интересах Украины и ее граждан, а обслуживать законодательно внутренние и внешние элиты.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремисткой и террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаСССРКанадаЕлена КондратюкДжордж СоросМихаил ПритулаРадаОУНВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Танкеры пылают несмотря на бравурность Трампа: политолог о провале США в Ормузском проливе
05:50Тела погибших солдат ударят по рейтингу: Вайнер о том, почему Трамп поставил все на войну с Ираном
05:40Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в Израиле
05:30Слепят радары США по всему Ближнему Востоку: Ющук рассказал об эффективном оружии Ирана
05:15"800 ракет PAC-3 за сутки": американист объяснил, куда ушли обещанные Украине "Патриоты"
05:00"Иран собрался сделать атомную бомбу": почему это не устраивает США и Израиль — мнение эксперта
04:45"Появляется окно возможностей": Евгений Ющук о росте цен на нефть и "бонусах" для России
04:30Будущее Израиля "очень туманно": политтехнолог об отсутствии стратегии у Тель-Авива
04:20"Трамп грубо прервал прессу": Вайнер о реакции президента США на неудобный вопрос журналиста
04:10"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке
04:09Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:00У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке
03:40"В надлежащее время": посол Ирана в России заявил об ответе на убийство аятоллы Хаменеи
03:37Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев
03:28Лидеры стран G7 договорились продолжить политику санкций против России
03:24Москва побеждает Киев на Ближнем Востоке, "Дружба" разъединяет Европу. Украина в международном контексте
02:44Над Краснодаром и Северским районом края прогремело около 10 взрывов
02:05Постпред Ирана в ООН назвал число погибших в стране от ударов США и Израиля
01:47Уиткофф рассказал о переговорах делегаций России и США во Флориде
01:20Небензя назвал позором и театром абсурда итоги голосования в Совбезе ООН по Ближнему Востоку
Лента новостейМолния