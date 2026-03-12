https://ukraina.ru/20260312/rada-dlya-diaspory-kto-gotovit-parlament-iz-zarubezhnykh-ukraintsev-1076678298.html

Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев

Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев

На Украине начинают потихоньку прокачивать тему депутатов-иностранцев в Верховной Раде. В украинском парламенте могут оказаться канадские, американские, австрийские и немецкие диаспоряне: "истинные" украинцы, потомки тех, кто бежал из Украины после войны в немецких обозах.

Помните такого щирого украинца Гуньку, которого стоя чествовал парламент Канадийщины? Правда, потом он оказался эсэсовцем и нацистом, служившим в дивизии СС "Галичина" и причастном к убийству более полутысячи граждан СССР, включая евреев и поляков. Но в душе-то все равно Ярослав Гунька остался украинцем. Вот таких свидомых и щирых на будущих выборах попытаются протащить в украинский парламент - соответствующее предложение уже выдвинула вице-спикер Рады Елена Кондратюк. По ее мнению, сейчас в парламентских кулуарах идет дискуссия о том, могут ли представители диаспоры стать кандидатами в народные депутаты и пройти в парламент. Интересная, надо сказать, дискуссия, опрокидывающая нормы закона о выборах и перечеркивающая ряд статей Конституции. Ведь согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен прожить на Украине 5 лет до выборов, а потом уже претендовать на мандат."Диаспорянам, заводить которых в Раду взялась Кондратюк, стать кандидатами в народные депутаты очень легко. Нужно просто прожить четыре года в Харькове, Днепре, Николаеве, Сумах и Одессе, под ракетами, а не в Торонто. И еще год, недостающий до пяти, тоже тут. А потом можно и баллотироваться", - огрызается нардеп из Днепропетровска Максим Бужанский. Его негодование вполне понятно: диаспоряне станут конкурентами тех, кто планирует делать политическую карьеру в парламенте после войны, или пролонгировать нынешние полномочия. Волне понятно, что и финансовых и организационных возможностей у канадских или американских "вышиваночников" будет больше, чем у аборигенов. Да и на внешнюю поддержку они смогут рассчитывать куда более внушительную, чем коррумпированные парламентарии нынешнего созыва.Кто ж так активно двигает наследников нацистов и потомственных бандеровцев в Раду? А это Виктор Пинчук - главный представитель интересов Демпартии США на Украине, куратор многих проектов глобалистов в "стране мечты". Именно его креатура - львовянка Елена Кондратюк- сегодня зондирует почву относительно возможности усадить в парламент несколько десятков "гунек" с паспортами Канады, Аргентины или Великобритании. Пока что эта тема осторожно проговаривается в интервью, но не приходится сомневаться в том, что вброшена в медиа-пространство она совершенно не случайно.Дело в том, что у кураторов проектов, связанных с грантовыми проектами и сетями, ориентированными на Сороса, сегодня возникают серьезные электоральные проблемы. За двенадцать лет, прошедших со времен "революции гнидности", значительная часть украинского общества успела разочароваться в поколении "реформаторов", которые пришли в политику под лозунгами антикоррупционной борьбы и европейской интеграции. Фигуры вроде Мустафы Найема, Сергея Лещенко или Сергея Притула уже не вызывают того уровня общественного энтузиазма, который наблюдался после евромайдана. Эти настроения фиксируют и социологи. По данным социологических замеров, волонтерско-патриотическая связка Притулы и Стерненко получает лишь около 2–3% поддержки, что явно недостаточно для серьёзного парламентского присутствия. Партия "Голос Сороса", которая когда-то претендовала на роль главной площадки внешних агентов, демонстрирует ещё более слабые показатели. Даже попытки отдельных бизнес-групп продвигать новые политические бренды, например, слепить партию "Шлем" вокруг скелетониста Владислава Гераскевича, пока не дают ощутимого эффекта. В итоге, ниша прозападных грантовых партий постепенно проваливается.Но если Вакарчуков и Железняков уже в парламент не завести, можно использовать другую политическую технологию, сыграв на симпатиях украинцев к внешним правителям. Дело в том, что самостийные и очень независимые патриоты уверены, что любой литовец, поляк или грузин гораздо эффективней может управлять Украиной, чем ее собственные сыны и дочери.Достаточно вспомнить, как после Евромайдана реформу полиции проводили Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, железными дорогами управлял польский рокер Балчун, пост министра экономики занимал литовец Абромавичус, а медицину курировала американская гражданка Ульяна Супрун. И вот такому Кабмину украинцы рукоплескали, восхищаясь мудростью и эффективностью заморских менеджеров, которые очень быстро слиняли из страны с чемоданами кэша - как Згуладзе, например. И все равно, несмотря на неоднозначные итоги работы внешних менеджеров, значительная часть общества воспринимала подобные назначения как признак "европеизации" страны. Эту же морковку можно будет скормить и сейчас: мол, депутаты-диаспоряне помогут Украине быстрей стать членом Евросоюза, принять необходимые европейские законы и стать частью западного мира.Тем более, что такая модель уже имеет исторический прецедент. В 1990-е годы заметную роль в украинской политике играла эмигрантская националистическая среда, связанная с наследием Степана Бандеры, КУН, Организации украинских националистов. Стоит напомнить, что в первых созывах украинского парламента вполне себя свободно чувствовала Слава Стецько - политическая эмигрантка, антисоветская активистка, основательница КУН, и жена бандеровца Ярослава Стецько. После второй мировой войны она сотрудничала с рядом националистических и антисоветских организаций, в эмиграции, основала Конгресс украинских националистов. В 1946 году вместе с мужем cоздала Антибольшевистский блок народов (АБН) в Мюнхене. После убийства Бандеры муж Стецько стал главой ОУН, а она его заместителем.Ну, а после распада СССР и образования Незалежной Украины Славу Стецько быстренько переправили во Львов, где она сходу стала строить на основе ОУН политическую партию и уже в 1991 году провела в парламент 5 депутатов-бандеровцев. Сама депутатский мандат получить не смогла: действовала пресловутая норма о необходимости обладания украинским паспортом и фиксированным сроком проживания в любимой Неньке. То есть, даже тогда в стране выставлялись определенные барьеры, препятствующие проникновению в ВР агентов внешнего влияния. Поэтому Стецько только через шесть лет смогла пройти в Раду по одномандатному округу в Ивано-Франковске, ну а потом престарелую бандеровку взял под крылышко Виктор Ющенко и под знаменами своей политсилы провел в парламент. Cделал карьеру народного депутата и сын карателя-эсэсовца Романа Шухевича - бывший глава УНА-УНСО*, диссидент и антисоветчик Юрий-Богдан. Первым делом в парламенте Юрий Шухевич выступил инициатором принятия закона о разрыве дипломатических отношений с Россией. И он, и Слава Стецько закончили свои дни в Мюнхене - как и положено любому украинскому "патриоту".В логике некоторых украинских элит эта схема может быть воспроизведена и сегодня.Идеологический фасад такого проекта будет строиться на традиционных темах: антироссийской риторике, защите "национальной памяти" и борьбе с советским наследием. При этом реальными бенефициарами политического влияния станут группы, представляющие интересы западного бизнеса и финансовых институтов. Такая политсила явно придется по вкусу жителям Западной Украины. Именно там яростней всего ненавидят Россию, молятся на Бандеру, стирают любую память о советской власти и подвигах украинцев в Великой отечественной войне, полицаев возводят в герои, а воинов-освободителей называют оккупантами. Cамая что ни на есть благодатная почва для продвижения в украинскую власть потомков нацистов из Канады или Аргентины, за спинами которых будут стоять выразители интересов западного бизнеса и истеблишмента, которые плевать хотели на Бандеру, зато готовы поучаствовать в оприходовании украинских национальных богатств- земель, недр, лесов.Еще раз повторим, эта хитрая схема апробируется потому, что партии Сороса или чисто прозападные проекты типа "Самопомощи" (которую финансировала польская "Дефензива"), "залетавшие" в Раду на волне майданного энтузиазма сейчас просто так не проскочат. Нет и надежды на то, что за подобные организации проголосуют украинские мигранты за рубежом. Но убедить их поддержать "партию диаспоры", которая якобы станет выражать интересы 7 миллионов уехавших патриотов в ВР, - можно. И вот уже формальный лидер партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корнейчук заявляет о том, что активные украинцы, проживающие за рубежом, просто обязаны баллотироваться в парламент. Ну, этих активных украинцев вы все знаете: они проводят яркие перфомансы на улицах Берлина и Мадрида, обливаются краской имитируя "жертв путинской агрессии", голосят про "Червону Калыну", пачкают лондонские тротуары желто-голубой краской и все время зовут какого-то Славу. Но при этом совершенно не спешат идти на фронт и боронить любимую Неньку, а на вопросы о выполнении воинского долга обзывают интервьюеров "агентами Москвы" и "кремлевскими провокаторами". В общем, если такие активисты получат мандаты, то майданные фрики типа казака Гаврилюка покажутся верхом парламентского интеллекта и эффективности.К слову, сами украинцы пока нигде не заявляли о том, что мечтают дать право выражать свои интересы в законодательном органе сбежавшим от войны мажорам, наблюдающим за войной с пляжей Бали и из чешских пивных. Эти инициативы больше напоминают лоббирование электоральных прав батальона "Монако", чем рядовых уехавших украинцев. Ну, а что? Ведь отпрыски нынешних министров и депутатов, грабивших Украину шесть лет, подросли и оперились, завершили образование в швейцарских и лондонских ВУЗах и вполне готовы принять мандат по праву наследования. А уж за технологическим оформлением дело не станет.Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что кураторы проекта "Украина" весьма серьезно рассматривают ставку на партии диаспоры - в пику классическим лидерским структурам или отживающим грантоедским объединениям. Все идет к тому, что новый парламент Украины будет не милитаристским или националистическим, а бандеровско-диаспорянским. Но окраска не сильно важна: главное, что такая Рада будет работать не в интересах Украины и ее граждан, а обслуживать законодательно внутренние и внешние элиты.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремисткой и террористической

