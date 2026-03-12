https://ukraina.ru/20260312/moskva-pobezhdaet-kiev-na-blizhnem-vostoke-druzhba-razedinyaet-evropu-ukraina-v-mezhdunarodnom-1076665600.html

Москва побеждает Киев на Ближнем Востоке, "Дружба" разъединяет Европу. Украина в международном контексте

Конфликт на Ближнем Востоке со всеми его последствиями неминуемо внесет коррективы в позицию Запада по отношению к Украине, полагают иностранные СМИ

2026-03-12

Россия выходит победительницейПереключившись на Ближний Восток, Вашингтон наверняка на неопределенное время утратит интерес к урегулированию конфликта на Украине за столом переговоров, пишет британский The Telegraph.По мнению издания, это уже демонстрирует перенес очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию, которые были запланированные на эту неделю, но в итоге были отложены по просьбе Вашингтона."Перед Москвой открываются новые возможности. Экономический подъем и скудные поставки военной техники на Украину позволят ей продвинуться вперед на поле боя и затребовать бóльших уступок на будущих переговорах", - утверждают британские журналисты.По их словам, острее всего последствия на поле боя скажутся в сфере ПВО, где система Patriot американского производства служит "краеугольным камнем" украинской защиты от баллистических ракет Москвы.Кроме военных, ситуация на Ближнем Востоке сулит Москве и экономические выгоды, отмечает The Telegraph. После фактического закрытия Ормузского пролива и частичной остановки нефтедобычи в Персидском заливе цены на нефть резко взвинтили: если в декабре российская нефть стоила менее 40 долларов за баррель, то сейчас цена почти удвоилась – до 72 доллара, говорится в публикации."Безусловно, если у России будет больше средств и она совладает с дефицитом, внутреннее давление с требованием прекратить боевые действия также ослабнет", — процитировало издание мнение старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии* Татьяны Становой**.В целом, для российского лидера война складывается не так уж плохо, отмечают авторы издания. Аналитики даже прочат Москву в главные победители на Ближнем Востоке, при чем в "решающий для Путина момент", резюмируют они."В перспективе это означает, что пострадает Украина. Россия будет считать доходы, мировая общественность переключится на более насущные вопросы, а Киеву останется лишь молиться о скорейшем мирном урегулировании за рубежом, чтобы прекратились боевые действия дома", - пишет британский The Telegraph.Европа – это силаСуровая реальность заставляет Европу вступить в диалог с Путиным констатирует тем временем чешское издание Seznam zprávy.Четыре года назад европейские лидеры разорвали дипломатические связи с Россией и сосредоточились на экономическом давлении и военной помощи Украине, напоминается в публикации. Однако в последние недели стало понятно, что жесткая позиция может поменяться, и все больше тех, кто выступает за возобновление диалога, констатируют чешские журналисты.По их словам, эта тема не новая, но в прошлом месяце она снова вышла на первый план после того, как эту идею в своих публичных выступлениях поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.Макрон даже отправлял в Москву своего главного дипломатического советника Эммануэля Бонна, пишет газета. Но этот визит проходил в обстановке секретности, и его целью было подготовить телефонный разговор между Макроном и Путиным, которые в последний раз говорили в июле 2025 года, отмечается в публикации. Однако предложение о переговорах не было принято, а российский МИД резко раскритиковал этот визит, назвав его "жалкой дипломатией", утверждает издание.По мнению авторов публикации, сама Москва не хочет, чтобы Европа подключилась к диалогу об украинском урегулировании. Кремлевские элиты высказывают желание обсуждать только экономические вопросу, преимущественно каcающиеся энергетики, но для европейцев до конца конфликта это недопустимо, утверждают они."Есть еще и этические аспекты, ведь Европа считает Россию "агрессором". Тут стоит напомнить, что и сама Европа оказалась в центре российской гибридной войны. Поэтому во многих странах к идее о возобновлении диалога относятся с осторожностью", - пишет издание.К участию в переговорах Европу подталкивают совсем не те же мотивы, что у бизнесмена Дональда Трампа, который относится к международным отношениям как к сделке, говорится в публикации. Для него Украина – шанс получить Нобелевскую премию мира и заодно удовлетворить экономические интересы США и своих олигархических союзников, полагают авторы статьи.Европа же заинтересована совсем в другом, утверждают они. Ее заботят будущие гарантии безопасности на континенте, которые предотвратят повторение вооруженного конфликта, полагают чешские журналисты.Поэтому важно, чтобы западные партнеры Украины как можно скорее, по договоренности с Киевом, четко обозначили структуру безопасности в послевоенной Европе и далее действовали, только исходя из этой концепции."Вообще же ЕС является континентальной силой, с которой нужно считаться, и переговоров с Россией ему, по-видимому, не избежать", - резюмирует газета.Раздули "Дружбу" до конфликта европейского масштабаИ пока чешские СМИ думают, как предоставить Украине надежные гарантии безопасности, британское издание UnHerd анализирует возможные последствия недавней ссоры Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Отношения между Украиной и Венгрией достигли критической точки, перейдя в открытый политический кризис после резких заявлений президента Зеленского в адрес премьер-министра Орбана, напоминает издание.Причиной конфликта стал спор вокруг нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Центральную Европу, отмечается в статье. После того как участок трубопровода на территории Украины был поврежден, Венгрия и Словакия обвинили Киев в затягивании ремонта по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия заблокировала выделение Украине крупного кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро, что вызвало резкую реакцию в Киеве, пишут британские журналисты.На брифинге Зеленский позволил себе угрозы в адрес Орбана, заявив, что если венгерский премьер продолжит блокировать помощь, то будет иметь дело с украинскими военными."Надеемся, что одна особа в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие — иначе дадим контакт этого человека нашим вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", - цитирует газета слова Зеленского.Это заявление вызвало бурю негодования в Будапеште, а Обрана в данном споре поддержали даже его политические оппоненты, отмечают британские журналисты. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал заявление беспрецедентным для Европы, подчеркнув, что президент страны угрожает главе государства — члена НАТО и ЕС, напоминают они.Ситуация обострилась настолько, что Словакия пригрозила присоединиться к блокировке кредита, а Еврокомиссия впервые публично упрекнула Зеленского, назвав его высказывания "неприемлемыми", отмечает UnHerd.Конфликт вокруг нефтепровода, который изначально многие считали предвыборным ходом Орбана, теперь грозит серьезными последствиями для европейского единства, говорится в статье. Венгрия уже задействовала армию для защиты своих энергообъектов, а сам Орбан в ответ на угрозы заявил, что Венгрия не будет платить за чужой конфликт и не пустит Украину в ЕС, даже под угрозой смерти. На этом фоне произошел и инцидент с задержанием в Венгрии украинских банковских сотрудников по подозрению в отмывании денег, что добавило напряженности в и без того сложные двусторонние отношения, резюмирует британское издание.* Структурное подразделение Фонда Карнеги за международный мир, признан в России иноагентом и нежелательной организацией.** Внесена в список иноагентов.Об ошибках Вашингтона на Ближнем Востоке в материале Василия Стоякина От СВО до КВО: как Вашингтон (не)учитывает российский опыт

