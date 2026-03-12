https://ukraina.ru/20260312/uitkoff-rasskazal-o-peregovorakh-delegatsiy-rossii-i-ssha-vo-floride-1076677112.html
Уиткофф рассказал о переговорах делегаций России и США во Флориде
Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом в ночь на 12 марта сообщает РИА Новости
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", — написал Уиткофф в социальной сети Х.Делегацию РФ возглавлял спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в ответном сообщении поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что переговоры возглавляемой Дмитриевым делегации с американцами в Майами будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", — написал Уиткофф в социальной сети Х.
Делегацию РФ возглавлял спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в ответном сообщении поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.
Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что переговоры возглавляемой Дмитриевым делегации с американцами в Майами будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.
