Уиткофф рассказал о переговорах делегаций России и США во Флориде
Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом в ночь на 12 марта сообщает РИА Новости
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", — написал Уиткофф в социальной сети Х.Делегацию РФ возглавлял спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в ответном сообщении поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что переговоры возглавляемой Дмитриевым делегации с американцами в Майами будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:47 12.03.2026
 
Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом в ночь на 12 марта сообщает РИА Новости
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", — написал Уиткофф в социальной сети Х.
Делегацию РФ возглавлял спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в ответном сообщении поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.
Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что переговоры возглавляемой Дмитриевым делегации с американцами в Майами будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
