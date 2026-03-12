У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке - 12.03.2026 Украина.ру
У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке
У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке
2026-03-12T04:00
2026-03-12T04:00
иран
сша
израиль
евгений ющук
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
война
международные отношения
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_0:256:2560:1696_1920x0_80_0_0_5f80c37d2bd0a6aa30b1be4766cdb491.jpg
иран
сша
израиль
Украина.ру
иран, сша, израиль, евгений ющук, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, война, международные отношения, международная политика, эксперты
Иран, США, Израиль, Евгений Ющук, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, война, международные отношения, Международная политика, эксперты

У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке

04:00 12.03.2026
 
наблюдатели гадают, у кого быстрее закончатся ракеты — у Ирана или у США с Израилем, но точных данных нет ни у кого. При этом пропаганда рисует разные картины происходящего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Когда журналист спросил, у кого быстрее иссякнут запасы, политолог признал, что точных данных нет. "У меня нет данных, сколько у этих стран ракет и пусковых установок. А если послушать каждую из сторон, то Израиль в своей пропаганде постоянно рассказывает, что уничтожил почти все пусковые установки Ирана, а потом наступает ночь, и мы видим другой расклад", — иронизирует политтехнолог.
С другой стороны, Иран заявляет, что он безусловно всех победит, но его бомбят достаточно жестоко. И иранцы с этим тоже особо ничего сделать не могут, добавил он.
Чтобы было понятнее, эксперт провел параллель с хорошо знакомым всем конфликтом. "Украина, например, в 2,5 раза меньше, чем Иран, и даже при всей военной мощи России взять и быстро разбомбить ее военные объекты технически невозможно. В Иране, очевидно, у американцев с израильтянами такая же история", — пояснил собеседник.
Поэтому делать какие-то прогнозы сейчас сложно. Слишком много неизвестных, заключил эксперт.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
