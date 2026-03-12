https://ukraina.ru/20260312/u-kogo-bystree-zakonchatsya-rakety-yuschuk-o-voyne-na-istoschenie-i-situatsii-na-blizhnem-vostoke-1076674774.html

У кого быстрее закончатся ракеты? Ющук о войне на истощение и ситуации на Ближнем Востоке

наблюдатели гадают, у кого быстрее закончатся ракеты — у Ирана или у США с Израилем, но точных данных нет ни у кого. При этом пропаганда рисует разные картины происходящего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

Когда журналист спросил, у кого быстрее иссякнут запасы, политолог признал, что точных данных нет. "У меня нет данных, сколько у этих стран ракет и пусковых установок. А если послушать каждую из сторон, то Израиль в своей пропаганде постоянно рассказывает, что уничтожил почти все пусковые установки Ирана, а потом наступает ночь, и мы видим другой расклад", — иронизирует политтехнолог.С другой стороны, Иран заявляет, что он безусловно всех победит, но его бомбят достаточно жестоко. И иранцы с этим тоже особо ничего сделать не могут, добавил он.Чтобы было понятнее, эксперт провел параллель с хорошо знакомым всем конфликтом. "Украина, например, в 2,5 раза меньше, чем Иран, и даже при всей военной мощи России взять и быстро разбомбить ее военные объекты технически невозможно. В Иране, очевидно, у американцев с израильтянами такая же история", — пояснил собеседник.Поэтому делать какие-то прогнозы сейчас сложно. Слишком много неизвестных, заключил эксперт.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.

