Танкеры пылают несмотря на бравурность Трампа: политолог о провале США в Ормузском проливе

Иран впервые в истории перекрыл Ормузский пролив и с этим никто ничего сделать не может. Бравые отчеты Трампа о победе над иранским флотом ничего не меняют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

Разбирая вопрос о втягивании стран Персидского залива в конфликт, эксперт подчеркнул: мы наблюдаем уникальное явление. "До этого ближневосточные конфликты вели к росту цен на нефть, но Ормузский пролив никто никогда не перекрывал. Были угрозы, точечные инциденты, но так, как сейчас, Ормуз перекрыт не был", — заявил Ющук.География пролива, по словам политтехнолога, делает его идеальным местом для блокады. "У этого аппендикса есть очень узкий выход — Ормузский пролив. Так вот Иран поджигает танкеры, которые там ходят, если не считает их нужными ему. И с этим никто ничего сделать не может", — пояснил политолог.При этом громкие заявления американского лидера разбиваются о реальность. "Американцы рассказывают, что они якобы уничтожили большое количество крупных кораблей Ирана, но для того, чтобы сжечь танкер, не нужны крупные корабли, и поэтому танкеры горят несмотря на бравые отчеты Трампа о победе над иранским флотом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.

