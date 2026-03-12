https://ukraina.ru/20260312/poyavlyaetsya-okno-vozmozhnostey-evgeniy-yuschuk-o-roste-tsen-na-neft-i-bonusakh-dlya-rossii-1076676934.html

"Появляется окно возможностей": Евгений Ющук о росте цен на нефть и "бонусах" для России

Рост цен на нефть и уход ближневосточной нефти с рынка создали для России выгодное окно возможностей, но Москва не определяет, сколько это продлится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

Когда журналист спросил о "бонусах" для России из-за ситуации с нефтью на Ближнем Востоке, эксперт ответил прямо. По его словам, нельзя отрицать, что рост цен на нефть и уход с рынка ближневосточной нефти, которую страны Залива не могут экспортировать, потому что у них горят танкеры, выгоден для России. Что касается Украины, оценить развитие ситуации сложно. "Запад требует остановки по текущей линии. Мы говорим: уйдите из Донбасса, тогда остановимся. Украинское руководство уходить не собирается", — добавил политолог.Американцы теоретически могут надавить на Киев, но пока этого не делают. "Американцы теоретически могут на них надавить, но пока этого не делают", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.Устоит ли Европа перед внутренним кризисом на фоне войны в Иране? Об этом и многом другом — в материале "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.

