"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке - 12.03.2026
https://ukraina.ru/20260312/vse-storony-obyavyat-o-pobede-ekspert-o-vozmozhnykh-rezultatakh-voyny-na-blizhnem-vostoke-1076676528.html
"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке
"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке - 12.03.2026 Украина.ру
"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке
Результат войны на Ближнем Востоке в реальности и в публичном поле будет отличаться — видимо, все стороны объявят о своей победе. Реальная же ситуация останется в тумане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
2026-03-12T04:10
2026-03-12T04:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068048983_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_a5bce92991f65c56a823913a78a7a08d.jpg
Отвечая на вопрос о возможной победе, эксперт предложил разделить реальность и пропаганду. "В прошлом году мы видели, как все стороны объявили миру о своей победе, а ситуация осталась как прежде. Сейчас будет то же самое", — заявил Ющук.По словам политтехнолога, риторика сторон уже известна. "Израиль объявит, что уничтожил ядерную программу Ирана. Иран парирует: побомбили и "отвалили". Такую победу стороны объявят той же риторикой", — пояснил аналитик.Говорить о реальности невозможно из-за отсутствия данных. "У нас нет данных о состоянии ядерных объектов Ирана. Мы даже не знаем, где они находятся", — добавил Ющук."КНДР получила бомбу, говоря только о мирном атоме. США и Израиль бомбят Иран, чтобы не повторить северокорейский сценарий", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.Устоит ли Европа перед внутренним кризисом на фоне войны в Иране? Об этом и многом другом — в материале "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Все стороны объявят о победе": эксперт о возможных результатах войны на Ближнем Востоке

04:10 12.03.2026
 
Результат войны на Ближнем Востоке в реальности и в публичном поле будет отличаться — видимо, все стороны объявят о своей победе. Реальная же ситуация останется в тумане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Отвечая на вопрос о возможной победе, эксперт предложил разделить реальность и пропаганду. "В прошлом году мы видели, как все стороны объявили миру о своей победе, а ситуация осталась как прежде. Сейчас будет то же самое", — заявил Ющук.
По словам политтехнолога, риторика сторон уже известна. "Израиль объявит, что уничтожил ядерную программу Ирана. Иран парирует: побомбили и "отвалили". Такую победу стороны объявят той же риторикой", — пояснил аналитик.
Говорить о реальности невозможно из-за отсутствия данных. "У нас нет данных о состоянии ядерных объектов Ирана. Мы даже не знаем, где они находятся", — добавил Ющук.
"КНДР получила бомбу, говоря только о мирном атоме. США и Израиль бомбят Иран, чтобы не повторить северокорейский сценарий", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Устоит ли Европа перед внутренним кризисом на фоне войны в Иране? Об этом и многом другом — в материале "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
