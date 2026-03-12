https://ukraina.ru/20260312/postpred-irana-v-oon-nazval-chislo-pogibshikh-v-strane-ot-udarov-ssha-i-izrailya-1076677296.html

Постпред Ирана в ООН назвал число погибших в стране от ударов США и Израиля

Постпред Ирана в ООН назвал число погибших в стране от ударов США и Израиля

В результате агрессии США и Израиля против Ирана погибли уже более 1348 мирных жителей, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. Об этом в ночь на 12 марта сообщает РИА Новости

"С 28 февраля 2026 года в результате продолжающихся военных ударов Соединенных Штатов и Израиля погибло более 1348 гражданских лиц, включая женщин и детей, более 17 000 гражданских лиц получили ранения", — сказал Иравани на заседании Совета Безопасности организации.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Ранее сообщалось, что Небензя назвал позором и театром абсурда итоги голосования в Совбезе ООН по Ближнему Востоку.Известный американский тележурналист Такер Карлсон, комментируя массовую гибель малолетних девочек, заявил, что после атаки на иранскую начальную школу США стали не той страной, "за которую стоит воевать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

